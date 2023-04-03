«Челси» рассматривает Почеттино и Де Дзерби на пост тренера

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Роберто Де Дзерби Брайтон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино входит в шорт-лист «Челси» после отставки Грэма Поттера.

Также лондонский клуб рассматривает кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул в июле 2022 года.

Ранее стало известно, что фаворит на назначение в «Челси» – Юлиан Нагельсманн, уволенный недавно из «Баварии».

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

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12 комментариев

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Yu123
Ответ <~Inter~>
Так или иначе он мог продавливать свои решения через руководство, но вместо этого он выбрал сборную
не мог, как видишь руководство выбрало Хасана
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rigobersong
Поттера в Брайтон, нормально на шабашку сгонял, лямов 60 с синебуса за 7 месяцев срубит:))
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Diman Stekolshikov
Почеттино было бы интересно, но только если время дадут, а то уволят как Поттера через полгода, за такое время невозможно что-то построить, особенно когда в команде игроков на три состава
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<~Inter~>
Ответ Yu123
ну не сказать что отказался, просто с Хасаном посрался
Так или иначе он мог продавливать свои решения через руководство, но вместо этого он выбрал сборную
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<~Inter~>
Ответ Born is the King
После Евро 24 многое поменяется для Флика. Он не тренер сборных как показывают матчи Германии и скорее всего на Евро 24 максимум до 1/4 дойдет
Челси как раз год без тренера поживет
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Born is the King
Ответ <~Inter~>
Флик от работы в родной Баварии отказался ради сборной, а тут типа ради Челси бросит всё и пойдет их тренировать
После Евро 24 многое поменяется для Флика. Он не тренер сборных как показывают матчи Германии и скорее всего на Евро 24 максимум до 1/4 дойдет
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Sunnyboy
Ну хоть Брайтон опять заработает)
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Yu123
Ответ <~Inter~>
Флик от работы в родной Баварии отказался ради сборной, а тут типа ради Челси бросит всё и пойдет их тренировать
ну не сказать что отказался, просто с Хасаном посрался
+1
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<~Inter~>
Ответ Born is the King
Бред. Если и брать то только Нагеля или Флика
Флик от работы в родной Баварии отказался ради сборной, а тут типа ради Челси бросит всё и пойдет их тренировать
+1
-1
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lior.khachaturov@bk.ru
Пожалуйста Нагелсманна
+4
-1
+3
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fcb812
Еще одного возьмите из Брайтона 🤣
+7
-2
+5
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Born is the King
Бред. Если и брать то только Нагеля или Флика
+1
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+1
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