«Челси» рассматривает Почеттино и Де Дзерби на пост тренера
Маурисио Почеттино входит в шорт-лист «Челси» после отставки Грэма Поттера.
Также лондонский клуб рассматривает кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни.
Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул в июле 2022 года.
Ранее стало известно, что фаворит на назначение в «Челси» – Юлиан Нагельсманн, уволенный недавно из «Баварии».
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
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