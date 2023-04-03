«Челси» рассматривает Почеттино и Де Дзерби на пост тренера

входит в шорт-лист «Челси» после отставки Грэма Поттера.

Также лондонский клуб рассматривает кандидатуру главного тренера « » , сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул в июле 2022 года.

Ранее стало известно, что фаворит на назначение в « » – Юлиан Нагельсманн, уволенный недавно из «Баварии».

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?