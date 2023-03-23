«Челси» выплатил рекордные 21,5 млн фунтов компенсации за Поттера и его штаб – «Брайтон» подтвердил в финансовом отчете
«Челси» выплатил 21,5 млн фунтов компенсации «Брайтону» за Грэма Поттера и его штаб.
Сумма компенсации зафиксирована в финансовом отчете «Брайтона» за 2022 год. Деньги были получены через несколько дней после назначения Поттера главным тренером «Челси» в сентябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что компенсация за Поттера является рекордной при переходе тренера из одного клуба в другой. На втором месте по сумме выплат – переход Юлиана Нагельсманна из «РБ Лейпциг» в «Баварию», при котором было выплачено 20 миллионов евро (17,4 млн фунтов).
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Аккаунтов на 30 причём, а комментов - вообще молчу
Жаль в 1/4 лч не могут два посмешища своих лиг вылететь одновременно)