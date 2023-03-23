«Челси» выплатил рекордные 21,5 млн фунтов компенсации за Поттера и его штаб – «Брайтон» подтвердил в финансовом отчете

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Грэм Поттер деньги Футбол

«Челси» выплатил 21,5 млн фунтов компенсации «Брайтону» за Грэма Поттера и его штаб.

Сумма компенсации зафиксирована в финансовом отчете «Брайтона» за 2022 год. Деньги были получены через несколько дней после назначения Поттера главным тренером «Челси» в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что компенсация за Поттера является рекордной при переходе тренера из одного клуба в другой. На втором месте по сумме выплат – переход Юлиана Нагельсманна из «РБ Лейпциг» в «Баварию», при котором было выплачено 20 миллионов евро (17,4 млн фунтов).

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22 комментария

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Okaka
Ответ GuruFutbola
Напомнить что Интер сделал с Миланом в суперкубке?
так это в январе было, а в сентябре Милан победил Интер
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Okaka
Ответ Экспертное мнение
Сравнил группу с Заяцбургом и Баварией))) Между прочим, Интер и Бавария играют 1/4, сильнейшая группа была.
Милан и Челси тоже
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Экспертное мнение
Ответ Okaka
в отличие от физрука Хави, Поттер не вылетел из ЛЧ и вышел из группы после поражения Тухеля в Загребе
Сравнил группу с Заяцбургом и Баварией))) Между прочим, Интер и Бавария играют 1/4, сильнейшая группа была.
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no_one_perfect
Ответ Okaka
в отличие от физрука Хави, Поттер не вылетел из ЛЧ и вышел из группы после поражения Тухеля в Загребе
Это стоит 21,5 миллионов фунтов, безусловно))))
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OneMind
Ответ Okaka
в отличие от физрука Хави, Поттер не вылетел из ЛЧ и вышел из группы после поражения Тухеля в Загребе
Только в следующем сезоне даже не попадёт в эту ЛЧ
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King_X
Ответ Давид Agabekyan
Лучше бы вышел из приложения, удалил его и никогда снова не скачивал бы. Одним дурачком на спортсе было бы меньше
Спортс стал бы намного чище, дааа😂😂😂
Аккаунтов на 30 причём, а комментов - вообще молчу
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Вероника Иванова
А он оказалось Хогвартсов не кончал)))
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GuruFutbola
Ответ Okaka
Поттер дважды обыграл Милан, а Хави не смог обыграть Интер
Напомнить что Интер сделал с Миланом в суперкубке?
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Лёха Жданчик
Скоро столько же заплатят только Поттеру
+1
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Давид Agabekyan
Ответ GuruFutbola
С такой группой и я бы вышел)
Лучше бы вышел из приложения, удалил его и никогда снова не скачивал бы. Одним дурачком на спортсе было бы меньше
+10
-3
+7
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Okaka
Ответ GuruFutbola
С такой группой и я бы вышел)
Поттер дважды обыграл Милан, а Хави не смог обыграть Интер
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Тогда бы у тебя сейчас не горело бы от моих комментов, должан)
все верно)
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GuruFutbola
Ответ DolJun
но ты смог только в окно)
Тогда бы у тебя сейчас не горело бы от моих комментов, должан)
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Александра Александрова
Аххаххахах ) вот почему его не убрали )))
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DolJun
Ответ GuruFutbola
С такой группой и я бы вышел)
но ты смог только в окно)
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GuruFutbola
Ответ Okaka
в отличие от физрука Хави, Поттер не вылетел из ЛЧ и вышел из группы после поражения Тухеля в Загребе
С такой группой и я бы вышел)
+2
-4
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Okaka
Ответ GuruFutbola
Самый дорогой физрук в истории Жаль в 1/4 лч не могут два посмешища своих лиг вылететь одновременно)
в отличие от физрука Хави, Поттер не вылетел из ЛЧ и вышел из группы после поражения Тухеля в Загребе
+14
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stason79
лучше бы Романцева взяли
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mArty-.-
Неустоечка будет не меньше
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GuruFutbola
Самый дорогой физрук в истории
Жаль в 1/4 лч не могут два посмешища своих лиг вылететь одновременно)
+5
-8
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Ди Ди
Колдовство) Магия)
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rigobersong
Если выиграют ЛЧ, я признаю, что это был лучший трансфер в истории футбола!:)
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