«Челси» выплатил рекордные 21,5 млн фунтов компенсации за Поттера и его штаб – «Брайтон» подтвердил в финансовом отчете

«Челси» выплатил 21,5 млн фунтов компенсации «Брайтону» за Грэма Поттера и его штаб.

Сумма компенсации зафиксирована в финансовом отчете «Брайтона» за 2022 год. Деньги были получены через несколько дней после назначения Поттера главным тренером «Челси» в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что компенсация за Поттера является рекордной при переходе тренера из одного клуба в другой. На втором месте по сумме выплат – переход Юлиана Нагельсманна из «РБ Лейпциг» в «Баварию», при котором было выплачено 20 миллионов евро (17,4 млн фунтов).

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