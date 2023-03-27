Прокуратура перечислила в деле Негрейры его услуги «Барселоне» – с его же слов. Он давал рекомендации по обжалованию карточек и сообщал о разногласиях между RFEF и лигой

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура отразила в материалах дела услуги, которые Хосе Негрейра мог оказывать «Барсе».

Как сообщает Diario Sport, надзорно-следственный орган составил перечень на основе заявлений бывшего вице-президента Технического судейского комитета и «общедоступной информации».

В него входят:

– направление запроса по вопросу увеличения числа игроков в заявке на сезон;

– направление запроса с предложением включать в Комитет по проведению соревнований не только мадридских судей;

– предоставление рекомендаций по обжалованию карточек в случае спорных решений арбитров;

– информирование клуба о возможных общих интересах и разногласиях между Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лигой, а также описание кандидатов на должность главы Ла Лиги;

– предупреждение о визитах представителей федерации или судейского комитета – с целью поддержания хороших отношений с ними;

– напоминание о необходимости направить представителя «Барселоны» на прощальные матчи судей

– обеспечение присутствия в федерации представителя «Барселоны», который занимался бы институциональными отношениями.

56 комментариев

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Abel Ruiz
Ответ Stannis_Baratheon
не надо лгать, ты глоришь за реал.
Не надо ныть. Если я не вхожу в секту, не значит, что я болею за какой-то другой клуб. Ты обиженный что ли? )
Если Барселона виновата, я смело говорю, что виновата, зачем мне стрелки кидать? Я мужчина, мне неинтересно как ребёнку спорить.
Месси на суде чётко и спокойно сказал: я не был в курсе дел, всем занимался мой отец, он своровал у государства деньги через офшоры, якобы на благотворительность нуждающимся детям.
Почему на Месси вы не наезжаете, на меня наезжаете?
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lovet41348
Ответ mj23.net
Комментарий удален пользователем
Ага, а до 2011 года платежи были значительно меньше. А поначалу и вовсе платили 72к за сезон, и даже 22к 😄🤔
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lovet41348
Ответ шампион
Разливал судьям чай, думая при этом о Барселоне. Носил сине-гранатовые панталоны. Когда кто-то говорил о погоде, произносил фразу "А в Барселоне сейчас солнечно".
Эт точно, а еще :

"" "да именно при "Кураторстве" MEGÍA DÁVILA
проходили ужины с арбитрами перед матчами
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163" ""

По ходу в лалиге вообще такач практика не в новинку 😄
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Muhammad Juraev
Барселона что с судьями, что без них хозяева реалки!
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Любезный Коссутий
Ответ lovet41348
Слышно. Просто не раскручивают 😄
слышно только среди кулесов - не более.
проклятая прокуратура Каталонии всадила нож в спину.
пушной зверек подкрался, откуда не ждали.
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lovet41348
Ответ Alda
поэтому он писал Барсе с угрозами все рассказать)
Так рассказать грозился вообще не об этом. А о каких то фиктивных платежах...

Плюс кстати, жирона тоже этому негрейре платила, и тоже - после того как перестала платить, негрейра угрожал ей судами 🤔
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lovet41348
Ответ Syog1010
По данным из 2020 года 14к оклада +4к за матч, + премии всякие, по твоему за такую никчёмную прибавку человек рискнёт репутацией, карьерой, чистой зарплатой, ещё и с угрозой угодить под суд?
Абсолютно согласна! 🤝
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lovet41348
Ответ Любезный Коссутий
слишком много дел у Барселоны с судейским корпусом, учитывая еще то, что про остальные клубы вообще не слышно.
Слышно. Просто не раскручивают 😄
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elkipalki
Ответ Syog1010
По данным из 2020 года 14к оклада +4к за матч, + премии всякие, по твоему за такую никчёмную прибавку человек рискнёт репутацией, карьерой, чистой зарплатой, ещё и с угрозой угодить под суд?
Нет, судьи либо судят, как говорит Негрейра и получают свою хорошую ЗП. Либо идут работать в местную испанскую пятёрочку, и получают там в 10 раз меньше. Коррупция так и работает, всем деньги не платят, разориться, платят начальнику. О, кстати, придумал название для испанской пятёрочки - сегундочка) цифра не та, но звучит хорошо)
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lovet41348
Ответ Goofts
Короче, история закончится ни чем. А столько предположений было...
Надеюсь что, а вообще похоже на откаты с этих платежей. Причем по началу это реально могли быть именно что отчеты (тк изначально там и по 72к в год платили, и даже по 22 - когда гаспар это дело тока начал)
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Stannis_Baratheon
Ответ Abel Ruiz
Друг, мы оба болеем за Барселону, но нужно сохранять достоинство. Ты ведь в курсе, что Мадрид всегда голосовал против Тебаса? Ты в курсе, что Барселона всегда голосовала за Тебаса? Ты в курсе, что владелец ВАР является товарищем Лапорте и поручился за него на несколько десятком миллионов?
не надо лгать, ты глоришь за реал.
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Sanya Kruus
Ну и ничего криминального. ни одного намёка, что они просили давить на судей или что деньги шли на подкуп судей. какие-то описания, да рекомендации
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lovet41348
Ответ На лёгком Дамсгор
Так и есть на самом деле. Весь большой футбол коррумпирован. А если клуб удалось на этом поймать и даже наказать, это в первую очередь означает слабость и некомпетентность высшего руководства клуба. Так было с «Ювентусом», так, судя по всему, будет и с «Барсой»
Да изза суперлиги прессуют скорее всего. Руководство тут не причем, хотя бартомеу наворотил лютого треша... 🤬
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lovet41348
Ответ Parce
Что расчитывать то? Новости читаешь? 0 доказательств у стороны обвинителя, Барселоне даже не надо что-то особенное делать
Да фигню пишут хейтеры, пытаются сову на глобус натягивать, хотя тут и ежу понятно, что за 100 в год (а поначалу они именно стока платили и даже меньше), никаких судей не подкупишь толком 🤔😏
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Abel Ruiz
Ответ lovet41348
Плата сотруднику судейского комитета - взятка? 🤔 Ну тогда почитайте следующее: "" "а вот тебе немного правды : 2009й год Реал подписывает (да,да именно так) действующего (последний матч отсудил 04/06/10) !!! арбитра !!! CARLOS MEGÍA DÁVILA https://www.20minutos.es/deportes/noticia/real-madrid-fichaje-arbitro-513252/0/ задачи его просты "Мадрид хочет улучшить отношения с арбитрами в испании и УЕФА . Мегиа Давила посредник между клубом и официальными лицами . Он встречает рефери на бернабеу и лоббирует интересы при апелляциях на красные карточки полученные игроками Мадрида" " The idea was simple. Madrid wanted better relations with referees, both in Spain and for UEFA competitions. Megia Davila would act as a go-between from the club to the world of officialdom. He could greet the referees at the Bernabeu and lobby the federations when it came to appealing against red cards and suspensions Madrid players received" https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/ до сих пор в клубе на должности "Куратор судей" https://www.transfermarkt.world/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561 а жена Yolanda Parga , этого самого Megía Dávila ? сюрприз , сюрприз, возглавляет женских арбитров испании ....... https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/07/03/representar-arbitraje-espanol-rio-honor-mi/00031467580795826404363.htm но данный фак никого не смущает да именно при "Кураторстве" MEGÍA DÁVILA проходили ужины с арбитрами перед матчами https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163 вручались некие пакеты с подарками https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/que-esconde-real-madrid-sus-regalos-los-arbitros-5865378 так же был большой скандал что Судью принуждали помочь "Реалу" в матче против "Барселоны" https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/929958/ спустили на тормозах отчет о расследовании в прессу не попал . обратите внимание схема работает до сих пор никто никого не трогает , никто не наказан ......"" " Как оцениваете действия реала в 09 году? 😄 Так точно ли " плата сотруднику судейского комитета - это взятка"?
Эта дешёвая провокация не первый день гуляет в интернете. Это не достоверная информация, не позорься. Ты даже не постыдился тупо скопировать её от другого пользователя )
Есть достоверная информация, которую можно проверить:
Мадрид всегда голосовал против Тебаса. Кандидат Мадрида пролетел, набрав ничтожно мало голосов.
Барселона и большинство клубов голосовали за Тебаса.
При следующем выборе опять Мадрид голосовал против Тебаса, Барселона за Тебаса.
При голосовании за повышение оплаты труда Тебасу в кризис Мадрид голосовал "против", Барселона "за".
Я понимаю, что ты желаешь Барсе лучшего, но нельзя терять из-за этого честь.
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lovet41348
Ответ Abel Ruiz
"– предупреждение о визитах представителей федерации или судейского комитета – с целью поддержания хороших отношений с ними" Сам поймёшь, что в контексте означает или тебе надо всё разжевать? )
Почитайте про куратора судей, которого реал подписал в 09 году 😄
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Abel Ruiz
Ответ Raindrop Drop Top
С сумкой Барселоны, случайно, он не был замечен на выходе со стадиона? 🤣
Друг, мы оба болеем за Барселону, но нужно сохранять достоинство. Ты ведь в курсе, что Мадрид всегда голосовал против Тебаса? Ты в курсе, что Барселона всегда голосовала за Тебаса?
Ты в курсе, что владелец ВАР является товарищем Лапорте и поручился за него на несколько десятком миллионов?
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lovet41348
Ответ Abel Ruiz
Плата сотруднику судейского комитета сама по себе взятка. Что тебе ещё нужно? ) Вы, сектанты, ждёте, что найдут переписку в Вотсапе, где Лапорте напишет Негрейре: "я тебе там закинул на счёт 60 тыс, скажи Майенко удалить игрока Мадрида ещё в первом тайме"? )
Плата сотруднику судейского комитета - взятка? 🤔 Ну тогда почитайте следующее:

"" "а вот тебе немного правды : 2009й год Реал подписывает (да,да именно так) действующего (последний матч отсудил 04/06/10) !!! арбитра !!! CARLOS MEGÍA DÁVILA
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/real-madrid-fichaje-arbitro-513252/0/
задачи его просты
"Мадрид хочет улучшить отношения с арбитрами в испании и УЕФА . Мегиа Давила посредник между клубом и официальными лицами . Он встречает рефери на бернабеу и лоббирует интересы при апелляциях на красные карточки полученные игроками Мадрида"
" The idea was simple. Madrid wanted better relations with referees, both in Spain and for UEFA competitions. Megia Davila would act as a go-between from the club to the world of officialdom. He could greet the referees at the Bernabeu and lobby the federations when it came to appealing against red cards and suspensions Madrid players received"
https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/
до сих пор в клубе на должности "Куратор судей"
https://www.transfermarkt.world/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561
а жена Yolanda Parga , этого самого Megía Dávila ? сюрприз , сюрприз, возглавляет женских арбитров испании .......
https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/07/03/representar-arbitraje-espanol-rio-honor-mi/00031467580795826404363.htm
но данный фак никого не смущает

да именно при "Кураторстве" MEGÍA DÁVILA
проходили ужины с арбитрами перед матчами
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
вручались некие пакеты с подарками
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/que-esconde-real-madrid-sus-regalos-los-arbitros-5865378
так же был большой скандал что Судью принуждали помочь "Реалу" в матче против "Барселоны"
https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/929958/
спустили на тормозах отчет о расследовании в прессу не попал .

обратите внимание схема работает до сих пор никто никого не трогает , никто не наказан ......"" "

Как оцениваете действия реала в 09 году? 😄 Так точно ли " плата сотруднику судейского комитета - это взятка"?
+2
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Abel Ruiz
Ответ BurBon
Доказательств влияния на результат нет, вся эта вода никому неинтересна, кроме хейтерья.
Барселона платила судейскому комитету. Что тебе ещё нужно доказать? )
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Raindrop Drop Top
С сумкой Барселоны, случайно, он не был замечен на выходе со стадиона? 🤣
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шампион
Ответ Антон Александров
А вот "Над всей Испанией безоблачное небо" - это фраза главного фаната мадридского "Реала" 1930-70-х
Ого. Негрейра не должен был ошибиться, видимо поэтому брал так дорого.
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Роман
По-моему на Барсу наговаривают. 20 лет этот судья водил за нос нашу Барселону, каким-то магическим путем воздействовал на них, что они платили так много за простенькие отчёты.

Пора бы давно оправдать и прибавить 15 очков в таблице за моральную компенсацию.
+5
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mj23.net
Ответ Syog1010
По данным из 2020 года 14к оклада +4к за матч, + премии всякие, по твоему за такую никчёмную прибавку человек рискнёт репутацией, карьерой, чистой зарплатой, ещё и с угрозой угодить под суд?
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BurBon
Доказательств влияния на результат нет, вся эта вода никому неинтересна, кроме хейтерья.
+2
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Abel Ruiz
Ответ EminenceGrise
Никто не любит внезапные проверки. За такую информацию часто платят. Это не криминал.
Ахахахах )
Боже, молодой человек, да Вы шутник )
Смотри, чтоб даже ты понял, поясню:
Мы с тобой судимся 3 года, не важно по какому делу. Ты явно прав, все факты на твоей стороне.
И вот спустя 3 года ты совершенно случайно узнаешь, что я плачу сыну нашего мирового судьи за какие-то услуги, допустим он якобы рисует для меня граффити.
Твоя реакция? )
+3
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