Прокуратура перечислила в деле Негрейры его услуги «Барселоне» – с его же слов. Он давал рекомендации по обжалованию карточек и сообщал о разногласиях между RFEF и лигой

Прокуратура отразила в материалах дела услуги, которые мог оказывать «Барсе».

Как сообщает Diario Sport, надзорно-следственный орган составил перечень на основе заявлений бывшего вице-президента Технического судейского комитета и «общедоступной информации».

В него входят:

– направление запроса по вопросу увеличения числа игроков в заявке на сезон;

– направление запроса с предложением включать в Комитет по проведению соревнований не только мадридских судей;

– предоставление рекомендаций по обжалованию карточек в случае спорных решений арбитров;

– информирование клуба о возможных общих интересах и разногласиях между Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лигой, а также описание кандидатов на должность главы ;

– предупреждение о визитах представителей федерации или судейского комитета – с целью поддержания хороших отношений с ними;

– напоминание о необходимости направить представителя «Барселоны» на прощальные матчи судей

– обеспечение присутствия в федерации представителя «Барселоны», который занимался бы институциональными отношениями.