Прокуратура перечислила в деле Негрейры его услуги «Барселоне» – с его же слов. Он давал рекомендации по обжалованию карточек и сообщал о разногласиях между RFEF и лигой
Прокуратура отразила в материалах дела услуги, которые Хосе Негрейра мог оказывать «Барсе».
Как сообщает Diario Sport, надзорно-следственный орган составил перечень на основе заявлений бывшего вице-президента Технического судейского комитета и «общедоступной информации».
В него входят:
– направление запроса по вопросу увеличения числа игроков в заявке на сезон;
– направление запроса с предложением включать в Комитет по проведению соревнований не только мадридских судей;
– предоставление рекомендаций по обжалованию карточек в случае спорных решений арбитров;
– информирование клуба о возможных общих интересах и разногласиях между Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лигой, а также описание кандидатов на должность главы Ла Лиги;
– предупреждение о визитах представителей федерации или судейского комитета – с целью поддержания хороших отношений с ними;
– напоминание о необходимости направить представителя «Барселоны» на прощальные матчи судей
– обеспечение присутствия в федерации представителя «Барселоны», который занимался бы институциональными отношениями.
Если Барселона виновата, я смело говорю, что виновата, зачем мне стрелки кидать? Я мужчина, мне неинтересно как ребёнку спорить.
Месси на суде чётко и спокойно сказал: я не был в курсе дел, всем занимался мой отец, он своровал у государства деньги через офшоры, якобы на благотворительность нуждающимся детям.
Почему на Месси вы не наезжаете, на меня наезжаете?
"" "да именно при "Кураторстве" MEGÍA DÁVILA
проходили ужины с арбитрами перед матчами
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163" ""
По ходу в лалиге вообще такач практика не в новинку 😄
проклятая прокуратура Каталонии всадила нож в спину.
пушной зверек подкрался, откуда не ждали.
Плюс кстати, жирона тоже этому негрейре платила, и тоже - после того как перестала платить, негрейра угрожал ей судами 🤔
Есть достоверная информация, которую можно проверить:
Мадрид всегда голосовал против Тебаса. Кандидат Мадрида пролетел, набрав ничтожно мало голосов.
Барселона и большинство клубов голосовали за Тебаса.
При следующем выборе опять Мадрид голосовал против Тебаса, Барселона за Тебаса.
При голосовании за повышение оплаты труда Тебасу в кризис Мадрид голосовал "против", Барселона "за".
Я понимаю, что ты желаешь Барсе лучшего, но нельзя терять из-за этого честь.
Ты в курсе, что владелец ВАР является товарищем Лапорте и поручился за него на несколько десятком миллионов?
"" "а вот тебе немного правды : 2009й год Реал подписывает (да,да именно так) действующего (последний матч отсудил 04/06/10) !!! арбитра !!! CARLOS MEGÍA DÁVILA
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/real-madrid-fichaje-arbitro-513252/0/
задачи его просты
"Мадрид хочет улучшить отношения с арбитрами в испании и УЕФА . Мегиа Давила посредник между клубом и официальными лицами . Он встречает рефери на бернабеу и лоббирует интересы при апелляциях на красные карточки полученные игроками Мадрида"
" The idea was simple. Madrid wanted better relations with referees, both in Spain and for UEFA competitions. Megia Davila would act as a go-between from the club to the world of officialdom. He could greet the referees at the Bernabeu and lobby the federations when it came to appealing against red cards and suspensions Madrid players received"
https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/
до сих пор в клубе на должности "Куратор судей"
https://www.transfermarkt.world/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561
а жена Yolanda Parga , этого самого Megía Dávila ? сюрприз , сюрприз, возглавляет женских арбитров испании .......
https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/07/03/representar-arbitraje-espanol-rio-honor-mi/00031467580795826404363.htm
но данный фак никого не смущает
да именно при "Кураторстве" MEGÍA DÁVILA
проходили ужины с арбитрами перед матчами
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
вручались некие пакеты с подарками
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/que-esconde-real-madrid-sus-regalos-los-arbitros-5865378
так же был большой скандал что Судью принуждали помочь "Реалу" в матче против "Барселоны"
https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/929958/
спустили на тормозах отчет о расследовании в прессу не попал .
обратите внимание схема работает до сих пор никто никого не трогает , никто не наказан ......"" "
Как оцениваете действия реала в 09 году? 😄 Так точно ли " плата сотруднику судейского комитета - это взятка"?
Пора бы давно оправдать и прибавить 15 очков в таблице за моральную компенсацию.
Боже, молодой человек, да Вы шутник )
Смотри, чтоб даже ты понял, поясню:
Мы с тобой судимся 3 года, не важно по какому делу. Ты явно прав, все факты на твоей стороне.
И вот спустя 3 года ты совершенно случайно узнаешь, что я плачу сыну нашего мирового судьи за какие-то услуги, допустим он якобы рисует для меня граффити.
Твоя реакция? )