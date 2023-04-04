Клопп об 1:4 от «Ман Сити»: «Нельзя, чтобы нормальный матч был у четырех с половиной игроков. Мы были хуже почти на всех позициях»
Юрген Клопп считает, что в АПЛ нельзя играть так, как «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал действия своей команды в недавнем матче 29-го тура АПЛ, который «Манчестер Сити» выиграл со счетом 4:1.
После разгрома от «горожан» Клопп заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные». Затем он уточнил, что речь шла о Джордане Хендерсоне, Фабиньо, Коди Гакпо и Алиссоне.
«Игроки чувствуют, что несут большую ответственность за происходящее. В раздевалке нет ни одного футболиста, которому все равно.
Я сказал то, что сказал. Может, я забыл Жоту. Диогу провел абсолютно нормальный матч, учитывая, что он пропустил долгий срок из-за травмы.
Но мы были хуже почти на всех позициях. Это не помогает. Нельзя, чтобы четыре с половиной игрока проводили нормальный матч. Никто из них не сыграл отлично. Так нельзя играть против «Ман Сити».
Так нельзя играть в АПЛ. В следующем матче нам потребуется показать максимум. К этому мы и готовимся.
Мы хотим бороться друг за друга, мы хотим пройти через этот период вместе. Но нам нужны и хорошие моменты, а последнее впечатление от команды было ужасным, ведь мы так часто были конкурентоспособны на этом стадионе. Но в этот раз этого не было», – сказал Юрген Клопп.
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.
ну если вас задело , слово ливер то простите что так называют его пол земного шарика )
живите в своей вымышленной реальности)
Хочется посильнее клубы в ЛЕ увидеть
еще и приправили бессмысленностью споров, прямо бетонной плитой прижали свой аргумент)
Потрясающая наивность
очень забавное словосочетание)))