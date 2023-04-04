Клопп об 1:4 от «Ман Сити»: «Нельзя, чтобы нормальный матч был у четырех с половиной игроков. Мы были хуже почти на всех позициях»

Юрген Клопп считает, что в АПЛ нельзя играть так, как «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

Главный тренер « » прокомментировал действия своей команды в недавнем матче 29-го тура АПЛ, который « » выиграл со счетом 4:1.

После разгрома от «горожан» Клопп заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные». Затем он уточнил, что речь шла о Джордане Хендерсоне, Фабиньо, Коди Гакпо и Алиссоне.

«Игроки чувствуют, что несут большую ответственность за происходящее. В раздевалке нет ни одного футболиста, которому все равно.

Я сказал то, что сказал. Может, я забыл . Диогу провел абсолютно нормальный матч, учитывая, что он пропустил долгий срок из-за травмы.

Но мы были хуже почти на всех позициях. Это не помогает. Нельзя, чтобы четыре с половиной игрока проводили нормальный матч. Никто из них не сыграл отлично. Так нельзя играть против «Ман Сити».

Так нельзя играть в . В следующем матче нам потребуется показать максимум. К этому мы и готовимся.

Мы хотим бороться друг за друга, мы хотим пройти через этот период вместе. Но нам нужны и хорошие моменты, а последнее впечатление от команды было ужасным, ведь мы так часто были конкурентоспособны на этом стадионе. Но в этот раз этого не было», – сказал .

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.