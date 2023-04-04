Клопп об 1:4 от «Ман Сити»: «Нельзя, чтобы нормальный матч был у четырех с половиной игроков. Мы были хуже почти на всех позициях»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Диогу Жота Футбол

Юрген Клопп считает, что в АПЛ нельзя играть так, как «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал действия своей команды в недавнем матче 29-го тура АПЛ, который «Манчестер Сити» выиграл со счетом 4:1.

После разгрома от «горожан» Клопп заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные». Затем он уточнил, что речь шла о Джордане Хендерсоне, Фабиньо, Коди Гакпо и Алиссоне.

«Игроки чувствуют, что несут большую ответственность за происходящее. В раздевалке нет ни одного футболиста, которому все равно.

Я сказал то, что сказал. Может, я забыл Жоту. Диогу провел абсолютно нормальный матч, учитывая, что он пропустил долгий срок из-за травмы.

Но мы были хуже почти на всех позициях. Это не помогает. Нельзя, чтобы четыре с половиной игрока проводили нормальный матч. Никто из них не сыграл отлично. Так нельзя играть против «Ман Сити».

Так нельзя играть в АПЛ. В следующем матче нам потребуется показать максимум. К этому мы и готовимся.

Мы хотим бороться друг за друга, мы хотим пройти через этот период вместе. Но нам нужны и хорошие моменты, а последнее впечатление от команды было ужасным, ведь мы так часто были конкурентоспособны на этом стадионе. Но в этот раз этого не было», – сказал Юрген Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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22 комментария

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Вадим Слуцкий
Игра ужасная, уже конец чемпионата не за горами. А тренер всё ни при чём. Виноваты игроки.
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Николай Ткачев
Ответ Liverpool_YNWA
Во первых, Ливерпуль, а во вторых, как то же они умудрились дважды их обыграть за сезон
Ну если эмоции свои вам убрать то может вникните в мою мысль, что там написано слово сейчас , а это данный промежуток времени который наступил после нг )))
ну если вас задело , слово ливер то простите что так называют его пол земного шарика )
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Sergey Kuznetsov
Ответ Tun
говорю же, не о чем спорить
действительно, не о чем
живите в своей вымышленной реальности)
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Liverpool_YNWA
Ответ Lord Baium
Речь про сейчас, да и с тех двух матчей уже сколько времени прошло? Ливерпуль сейчас ужасен, как бы это не было печально.
Да я не спорю (((
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Tun
Ответ Sergey Kuznetsov
бОльшей глупости сложно представить) еще и приправили бессмысленностью споров, прямо бетонной плитой прижали свой аргумент) Потрясающая наивность
говорю же, не о чем спорить
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Lord Baium
Ответ Liverpool_YNWA
Во первых, Ливерпуль, а во вторых, как то же они умудрились дважды их обыграть за сезон
Речь про сейчас, да и с тех двух матчей уже сколько времени прошло? Ливерпуль сейчас ужасен, как бы это не было печально.
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Liverpool_YNWA
Ответ ConorNite
Ман Сити был неудержим, а Ливер был откровенно плох. Оттого и разгром. Думаю, что все в Ливерпуле ждут, чтобы сезон завершился поскорее. В нынешнем все складывалось против них. Не сомневаюсь, что в следующем чемпионате мы увидим совсем других мерсисайдцев
ЛиверПУЛЬ!!
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Liverpool_YNWA
Ответ Николай Ткачев
Объективно, ливер сейчас на голову слабее Сити
Во первых, Ливерпуль, а во вторых, как то же они умудрились дважды их обыграть за сезон
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-1
-1
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Filipp Gorski
Надеюсь Ливерпуль в ЛЧ все же не попадёт
Хочется посильнее клубы в ЛЕ увидеть
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Sergey Kuznetsov
Ответ Tun
на главный клуб выходят с бОльшей мотивацией, тут всё слишком очевидно, дано спорить бессмысленно
бОльшей глупости сложно представить)
еще и приправили бессмысленностью споров, прямо бетонной плитой прижали свой аргумент)
Потрясающая наивность
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ABPOP
поплыл Клоп и поплыла команда... видно усталость у команды... и тактика 7 лет одна и та же... надо многое менять...
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Tun
Ответ Sergey Kuznetsov
кто может называть мю главным манчестером? ))) очень забавное словосочетание)))
на главный клуб выходят с бОльшей мотивацией, тут всё слишком очевидно, дано спорить бессмысленно
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-3
-3
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Sergey Kuznetsov
Ответ Tun
Все силы на главный Манчестер отдали, дальше уже пешком ходят
кто может называть мю главным манчестером? )))
очень забавное словосочетание)))
+3
0
+3
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Кино Музыка
Да и тренер не блистал. Никакого влияния на игру.
+2
0
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deadjoker
Очевидно все устали друг от друга. Надо продавать всех ликвидных игроков и набирать команду с 0. Клопп это отлично сможет сделать
+2
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kaka10
Ответ ConorNite
Ман Сити был неудержим, а Ливер был откровенно плох. Оттого и разгром. Думаю, что все в Ливерпуле ждут, чтобы сезон завершился поскорее. В нынешнем все складывалось против них. Не сомневаюсь, что в следующем чемпионате мы увидим совсем других мерсисайдцев
а если бы Ман Сити был откровенно плох, а Ливер был неудержим, то был бы обратный разгром, правильно твою логику понимаю?
0
-4
-4
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Tun
Ответ ConorNite
Ман Сити был неудержим, а Ливер был откровенно плох. Оттого и разгром. Думаю, что все в Ливерпуле ждут, чтобы сезон завершился поскорее. В нынешнем все складывалось против них. Не сомневаюсь, что в следующем чемпионате мы увидим совсем других мерсисайдцев
за счет чего? там полсостава надо менять, 5 топов подписать - минимум 250лямов, Генри скорее удавится
+5
0
+5
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Tun
Все силы на главный Манчестер отдали, дальше уже пешком ходят
0
-4
-4
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aseke
Ливерпуль сейчас выглядит даже слабее, чем в том сезоне, когда полкоманды, включая защиту, была в лазарете. Нужны кардинальные меры, новые лидеры, новая энергия.
+4
0
+4
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ConorNite
Ман Сити был неудержим, а Ливер был откровенно плох. Оттого и разгром. Думаю, что все в Ливерпуле ждут, чтобы сезон завершился поскорее. В нынешнем все складывалось против них. Не сомневаюсь, что в следующем чемпионате мы увидим совсем других мерсисайдцев
+7
-1
+6
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Николай Ткачев
Объективно, ливер сейчас на голову слабее Сити
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Ливерпуль провалил сезон конечно
+9
-1
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