Кассано об «Интере»: «Индзаги провалился и уйдет, если не возьмет ЛЧ. Уверен, Конте вернется и снова выиграет Серию А»

Теги Интер Симоне Индзаги премьер-лига Англия Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Ромелу Лукаку Футбол

Антонио Кассано сообщил о возможном возвращении Антонио Конте в «Интер».

«Если Индзаги не выиграет Лигу чемпионов, то уйдет. И я убежден в том, что на тренерскую скамейку вернется Антонио Конте. Он вернется на 7-8 млн в год, заключит контракт на три года. У него еще и выходное пособие от «Тоттенхэма» будет.

«Интеру» нужно все начинать заново, Индзаги провалился.

А Конте, скорее всего, снова выиграет чемпионат Италии, если клуб заключит 2-3 сделки на рынке. Вот посмотрите, он убедит оставить Лукаку», – сказал бывший форвард «Интера» в эфире BoboTV.

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9 комментариев

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Анатолий Вассерман
Я не понимаю, чего требуют от Индзаги, Интер сейчас чуть ли не банкрот, средний возраст команды - предпенсионный, а он держит команду в топ-4 и проходит в четвертьфинал лч с перспективами уйти ещё дальше.
0
-1
-1
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Yri Yrov
Ответ Дмитрий
Вот бы Нагельсмана
он скоро в Лондоне будет, аля второй Тухель, не надо уже мусолить эту тему
+2
0
+2
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Yri Yrov
Конте должен вернуться, Индзаги тоже норм поработал но он не Конте
0
0
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Святослав Федорович
Кассано вылез из запоя и даёт прогнозы
+3
0
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Виталий Ан
Есть все основания такое предположить. У Интера очень хороший состав, Наполи вероятно продаст ключевых игроков и ослабнет, Конте хорошо знает Серию А и не раз ее выигрывал с тем же Интером, Конте отличный тренер.
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Vlados 86
Антоша бредит. Возвращение Конте в Интер примерно равно возвращению (например) Трапаттони.
+3
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Амин Чич
Интеру нужен Мауриньо
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Дмитрий
Вот бы Нагельсмана
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Драпежник
Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Симоне уйдет и придет условный Мотта,
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