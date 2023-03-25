Кассано об «Интере»: «Индзаги провалился и уйдет, если не возьмет ЛЧ. Уверен, Конте вернется и снова выиграет Серию А»

сообщил о возможном возвращении Антонио Конте в «Интер».

«Если Индзаги не выиграет чемпионов, то уйдет. И я убежден в том, что на тренерскую скамейку вернется . Он вернется на 7-8 млн в год, заключит контракт на три года. У него еще и выходное пособие от « » будет.

«Интеру» нужно все начинать заново, Индзаги провалился.

А Конте, скорее всего, снова выиграет чемпионат Италии, если клуб заключит 2-3 сделки на рынке. Вот посмотрите, он убедит оставить Лукаку», – сказал бывший форвард « » в эфире BoboTV.