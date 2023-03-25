Кассано об «Интере»: «Индзаги провалился и уйдет, если не возьмет ЛЧ. Уверен, Конте вернется и снова выиграет Серию А»
Антонио Кассано сообщил о возможном возвращении Антонио Конте в «Интер».
«Если Индзаги не выиграет Лигу чемпионов, то уйдет. И я убежден в том, что на тренерскую скамейку вернется Антонио Конте. Он вернется на 7-8 млн в год, заключит контракт на три года. У него еще и выходное пособие от «Тоттенхэма» будет.
«Интеру» нужно все начинать заново, Индзаги провалился.
А Конте, скорее всего, снова выиграет чемпионат Италии, если клуб заключит 2-3 сделки на рынке. Вот посмотрите, он убедит оставить Лукаку», – сказал бывший форвард «Интера» в эфире BoboTV.
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