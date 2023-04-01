Лапорта о деле Негрейры: «У них нет ничего. Будем защищать «Барсу» до последней капли крови, 123 года мы честны»

Теги Барселона Ла Лига происшествия болельщики Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о «деле Негрейры».

«У них нет ничего. Единственная цель – навредить нашей репутации и достоинству.

Играть с «Барселоной» не стоит. На протяжении 123 лет мы демонстрируем ценности, приверженность, ответственность, честность и соблюдение принципов честной игры. Так мы понимаем футбол, спорт и жизнь.

Тактика заключается в том, чтобы попытаться утопить нас, сжимая до тех пор, пока мы не сдадимся. Мы не позволим им оскорблять чувство собственного достоинства, присущее всем кулес. Я не допущу этого. Мы будем защищать «Барсу» до последней капли крови.

«Барса» всегда побеждала на поле благодаря приложенным усилиям, таланту, мастерству и самоотдаче игроков. Ни разу не было ситуации, которая заставила бы людей поверить в то, что мы это сделали.

Они делают уродливые вещи. Начало кампании, которая порочит репутацию нашего клуба, – это не случайность.

Прошу вас сохранять единство, защищать нашу эмблему, нашу сущность, нашу модель существования», – заявил Лапорта на XIV конгрессе болельщиков «Барселоны» в Андалусии.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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30 комментариев

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Меган Лайф
"у них нет ничего", кроме факта левых переводов чиновнику вне тендера
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Меган Лайф
Ответ Barca_mania
Ясно только одно. Барса всегда играла честно
Но платила судье
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ну вообще как бы да) Мне вот смешно ))
тогда ты лицемер, вы то 3-4 ЛЧ минимум взяли с судьями
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Kyancey
Ответ Barca_mania
должно быть?
Ну вообще как бы да) Мне вот смешно ))
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Ansu Fati
Ответ Syndycate
С 1 апреля🤡
ДЗ подготовил? Портфель собрал?))
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Самому-то не смешно?
должно быть?
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-1
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Ясно только одно. Барса всегда играла честно
Самому-то не смешно?
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Виталий Желтоусов
Ещё один сказочник. Один в Мадриде - другой в Барселоне.
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-2
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Alex1959
Как всегда Барса немножко беременная. Спрашивается от кого и за что?
+1
-2
-1
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HoratioH
Стратегия Лапорты имеет много общего со стратегией плешивого карлика. Никакой конкретики, только громкие эмоциональные лозунги и контробвинения. И выборы он тоже на голом популизме выиграл)
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-3
-3
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Syndycate
С 1 апреля🤡
+21
-15
+6
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Роман
Ответ Адепт Суперлиги
Причём тут матчи в ЛЧ, если претензии по работе с судьями в Ла Лиге?
Так Негрейра давал и отчёты по судьям, которые судили матчи ЛЧ. По тому же Айтейкину.
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Адилет Асанкожоев
Ну а что ему ещё сказать. Не будет же он на конгрессе болельщиков Барселоны говорить, что они 20 лет честно платили за честное судейство
+3
-6
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Адепт Суперлиги
Ответ Savarona25
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Причём тут матчи в ЛЧ, если претензии по работе с судьями в Ла Лиге?
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Адепт Суперлиги
Ответ Los Galácticos
Возможно реально хотят чтобы Барса и Юве покинули Суперлигу и в замен замнут дела против них, а Перес останется в гордом одиночестве со своим проектом. Но это так просто предположение.
Переса также прижмут потом, не волнуйся. Просто нет таких очевидных точек, на которые можно надавить. Ну или Перес умело сидит на двух стульях и отводит весь гнев в сторону своих "коллег" по Суперлиге.
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Savarona25
Комментарий удален пользователем
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Адепт Суперлиги
Лапорте необходимо активизировать движение в сторону Суперлиги и отказа от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Только так можно бороться с этой мафией.
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Роман
Ответ Эл Ку
Тактический рычаг?!
Отмазывающийся рычаг.
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Barca_mania
Ответ Los Galácticos
Возможно реально хотят чтобы Барса и Юве покинули Суперлигу и в замен замнут дела против них, а Перес останется в гордом одиночестве со своим проектом. Но это так просто предположение.
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Эл Ку
Тактический рычаг?!
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falkao2013
Ответ Cruel Snake
123 года! А Россель, его срок? Бармалей вот... Лапорта едкий ########
Роселя оправдали
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Cruel Snake
123 года! А Россель, его срок? Бармалей вот... Лапорта едкий ########
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ConorNite
Не нужно уже заикаться Лапорте о честности Барселоны. Что касается самого Жоана, стоит ему напомнить, что десятки миллионов нигде честным путем не заработать
+2
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Amsterdam
Популистские слова какие-то. Лапорта уже тоже не вызывает доверия, но если он не вытянет клуб из кризиса, не вытянет никто.
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Artem Piatkov
Прям все 123 и демонстрируют))
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