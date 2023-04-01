Лапорта о деле Негрейры: «У них нет ничего. Будем защищать «Барсу» до последней капли крови, 123 года мы честны»

Президент «Барселоны» высказался о «деле ».

«У них нет ничего. Единственная цель – навредить нашей репутации и достоинству.

Играть с «Барселоной» не стоит. На протяжении 123 лет мы демонстрируем ценности, приверженность, ответственность, честность и соблюдение принципов честной игры. Так мы понимаем футбол, спорт и жизнь.

Тактика заключается в том, чтобы попытаться утопить нас, сжимая до тех пор, пока мы не сдадимся. Мы не позволим им оскорблять чувство собственного достоинства, присущее всем кулес. Я не допущу этого. Мы будем защищать «Барсу» до последней капли крови.

«Барса» всегда побеждала на поле благодаря приложенным усилиям, таланту, мастерству и самоотдаче игроков. Ни разу не было ситуации, которая заставила бы людей поверить в то, что мы это сделали.

Они делают уродливые вещи. Начало кампании, которая порочит репутацию нашего клуба, – это не случайность.

Прошу вас сохранять единство, защищать нашу эмблему, нашу сущность, нашу модель существования», – заявил Лапорта на XIV конгрессе болельщиков «Барселоны» в Андалусии.

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