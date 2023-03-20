Араухо получил травму в игре с «Реалом» и выбыл на 2-3 недели. Он восстановится к полуфиналу Кубка с «Мадридом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Сборная Уругвая по футболу товарищеские матчи (сборные) Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо получил травму в класико между «Барселоной» и «Реалом» (2:1).

Сегодня утром защитник, целиком отыгравший вчерашний матч, прошел обследования, по результатам которого у него выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Как сообщает As, Араухо пропустит 2-3 недели. Отмечается, что матч с «Реалом» он доигрывал, испытывая дискомфорт в ноге.

Рональд не поедет в сборную Уругвая на матчи с Японией и Южной Кореей. Матчи пройдут в Токио и Сеуле соответственно.

Ожидается, что Араухо восстановится к ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Реала». Первую игру «Барса» выиграла со счетом 1:0.

В этом сезоне у 24-летнего защитника 22 матча за «Барсу» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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41 комментарий

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Mukhammadzhan Akhmedov
Ответ SG EXCLUSIVE
Гави же должен сыграть в ответе как и Дембеле?
Педри точно сыграет, Дембеле под вопросом. Дембеле могут на последние 20 минут. Араухо я думаю специально написали что травмировался, чтобы не ехать в сборную. К матчу с Реалом должен быть готов. Ещё есть 2 недели
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Alexlagodny
Ответ Ansu Fati
Араухо получил травму в игре с «Реалом» и выбыл на 2-3 недели. Фанаты Реала - 🤩🤩🤩 Он восстановится к полуфиналу Кубка с «Мадридом». Фанаты Реала - 😵😵😵
😂🤣👍🏻
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Lanapiano
Вроде и правда травма, на фото из раздевалки к левому бедру примотан лед..
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Артём Назмутдинов
Ответ Спартак Уокер
Что за проклятие такое с этими травмами
Все мы помним, чем закончились сентябрьские матчи сборных, когда он на 3 месяца выбыл. Так что это к лучшему
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Борис Александрович
А ка же так ? Вроде бы грязно играл Гави ,а травма у игрока Барсы ) Или это Гави его и сломал ?)))
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Ansu Fati
Араухо получил травму в игре с «Реалом» и выбыл на 2-3 недели. Фанаты Реала - 🤩🤩🤩
Он восстановится к полуфиналу Кубка с «Мадридом». Фанаты Реала - 😵😵😵
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Boni Jek
Ответ Саяхат Турсбеков
Плюс Педри
В плане что Барселона на ходу!
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Boni Jek
Ответ Саяхат Турсбеков
Плюс Педри
Все отлично 👍
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Саяхат Турсбеков
Ответ Boni Jek
Да да.
Плюс Педри
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Comanche
Ответ Хороший Человек
я предположу,что Барселона специально написала про травму,чтоб Араухо не ехал в сборную
Вообще мне кажется не в его стиле, тем более Араухо уругваец, у них особое отношение к играм за свою сборную
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ДЖИН
Все спецом, всё ради сборной. Реал будет в кармане )))
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Boni Jek
Ответ Хороший Человек
я предположу,что Барселона специально написала про травму,чтоб Араухо не ехал в сборную
Ты знаешь этот вариант не исключение.
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Alejandro_27
Кто нибудь в курсе в Кубке Испании действует правило выездного гола или отменили?
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Хороший Человек
Ответ Boni Jek
Да что происходит с игроками Барселоны????один восстанавливается другой травмируется.. Скорейшего выздоровления.
я предположу,что Барселона специально написала про травму,чтоб Араухо не ехал в сборную
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Футбол_это_жизнь
Все нормально, пусть как раз отдохнёт. Матчи с Японией и Кореей не так важны. Может в этом и причина. Араухо выбрал закончить сезон с Барсой нежели лететь в Японию.
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Дри66линг Нейа
Араухо восстанавливайся💪
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Burel
Ответ Boni Jek
Да что происходит с игроками Барселоны????один восстанавливается другой травмируется.. Скорейшего выздоровления.
на этот раз ничего страшного вообще, даже к лучшему, если посмотреть что именно он пропустит.. хе-хе
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Gurban Orazly
Ничего страшного, главное что он успел на следующий эль класико.
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llolishe
Сделал во вчерашнем матче для Мадрида больше чем игрока Реаля
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Сурхай Лукманов
Ответ Tigran Voskanyan
Как удобно он получил травму перед играми за сборные. Завтра по-любому увидим новости о слухах, что он симулирует травму, что не играть за Уругвай. А потом выйдет опровержение.
Гениально конечно
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Gani
От Реала до Реала
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Tigran Voskanyan
Как удобно он получил травму перед играми за сборные. Завтра по-любому увидим новости о слухах, что он симулирует травму, что не играть за Уругвай. А потом выйдет опровержение.
+2
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SG EXCLUSIVE
Ответ Ахмедияр Алланиян
Тв о Педри или Гави получил травму или красную
Педри,видимо т9 исправил на Гави
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Ахмедияр Алланиян
Ответ SG EXCLUSIVE
Гави же должен сыграть в ответе как и Дембеле?
Тв о Педри или Гави получил травму или красную
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david lamer
Ответ Спартак Уокер
Что за проклятие такое с этими травмами
проклятие называется перерыв на матчи сборных
+8
-3
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