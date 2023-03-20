Араухо получил травму в игре с «Реалом» и выбыл на 2-3 недели. Он восстановится к полуфиналу Кубка с «Мадридом»
Рональд Араухо получил травму в класико между «Барселоной» и «Реалом» (2:1).
Сегодня утром защитник, целиком отыгравший вчерашний матч, прошел обследования, по результатам которого у него выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Как сообщает As, Араухо пропустит 2-3 недели. Отмечается, что матч с «Реалом» он доигрывал, испытывая дискомфорт в ноге.
Рональд не поедет в сборную Уругвая на матчи с Японией и Южной Кореей. Матчи пройдут в Токио и Сеуле соответственно.
Ожидается, что Араухо восстановится к ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Реала». Первую игру «Барса» выиграла со счетом 1:0.
В этом сезоне у 24-летнего защитника 22 матча за «Барсу» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
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Он восстановится к полуфиналу Кубка с «Мадридом». Фанаты Реала - 😵😵😵