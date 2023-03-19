Куртуа о класико: «Если «Реал» проиграет, отставание по очкам будет слишком большим и «Барса» заслуженно станет чемпионом. Но мы уверены в победе»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Камп Ноу Тибо Куртуа Класико Футбол

Тибо Куртуа уверен, что «Реалу» по силам обыграть «Барселону».

«Если мы не выиграем этот матч, отставание по очкам будет слишком большим, но у нас есть уверенность в победе и в том, что мы сможем сократить отставание, чтобы продолжать бороться до конца. Мы намерены оказать на них давление, а если они продолжат побеждать, то заслуженно станут чемпионами. Мы хотим бороться до конца – до последнего тура в июне – и, надеюсь, получать удовольствие.

[Этот матч] будет отличаться от класико в Кубке Испании, потому что они играют дома, а Кубок – это двухматчевое противостояние. Они добились хорошего результата в гостях, очень хорошо оборонялись, мы изо всех сил пытались создавать моменты и пропустили неудачный гол. Эта игра будет другой, потому что у них будет больше моментов – они играют дома и будут больше атаковать. Возможно, у нас будет больше пространства... Но футбол есть футбол, и, возможно, матч будет таким же, как в Кубке», – сказал вратарь мадридского «Реала».

«Барселона» и «Реал» сыграют на «Камп Ноу» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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8 комментариев

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Vlad
Ответ Спартак Уокер
Желаю обоим командам и их болельщикам хорошего матча
Боевая ничья устроит обоих
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Vlad
Ответ Андрей Хенто
Давайте, мужики, будет очень сложно против Барселоны на Камп Ноу, но для сохранения интриги нужно побеждать. конечно сами виноваты, что столько очков упустили, причем даже в тех матчах, в которых были на две головы лучше соперника, тем не менее. Ну и Тибо очень уважительно высказался на счет соперника, игроки этих двух мировых грандов уважают друг друга.
В отличие от тех, кто сидит тут на ветке
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Алексей Ярош
куртка уважухп
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Dag Dad
Ответ Спартак Уокер
Желаю обоим командам и их болельщикам хорошего матча
От души Уцы
+5
0
+5
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Dag Dad
Ответ Андрей Хенто
Давайте, мужики, будет очень сложно против Барселоны на Камп Ноу, но для сохранения интриги нужно побеждать. конечно сами виноваты, что столько очков упустили, причем даже в тех матчах, в которых были на две головы лучше соперника, тем не менее. Ну и Тибо очень уважительно высказался на счет соперника, игроки этих двух мировых грандов уважают друг друга.
Думаю будет ничья
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Yuri Ten
Ответ Андрей Хенто
Давайте, мужики, будет очень сложно против Барселоны на Камп Ноу, но для сохранения интриги нужно побеждать. конечно сами виноваты, что столько очков упустили, причем даже в тех матчах, в которых были на две головы лучше соперника, тем не менее. Ну и Тибо очень уважительно высказался на счет соперника, игроки этих двух мировых грандов уважают друг друга.
Чего не скажешь о фанатах
+1
-2
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Спартак Уокер
Желаю обоим командам и их болельщикам хорошего матча
+10
0
+10
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Андрей Хенто
Давайте, мужики, будет очень сложно против Барселоны на Камп Ноу, но для сохранения интриги нужно побеждать. конечно сами виноваты, что столько очков упустили, причем даже в тех матчах, в которых были на две головы лучше соперника, тем не менее. Ну и Тибо очень уважительно высказался на счет соперника, игроки этих двух мировых грандов уважают друг друга.
+11
-2
+9
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