Куртуа о класико: «Если «Реал» проиграет, отставание по очкам будет слишком большим и «Барса» заслуженно станет чемпионом. Но мы уверены в победе»

уверен, что « » по силам обыграть «Барселону».

«Если мы не выиграем этот матч, отставание по очкам будет слишком большим, но у нас есть уверенность в победе и в том, что мы сможем сократить отставание, чтобы продолжать бороться до конца. Мы намерены оказать на них давление, а если они продолжат побеждать, то заслуженно станут чемпионами. Мы хотим бороться до конца – до последнего тура в июне – и, надеюсь, получать удовольствие.

[Этот матч] будет отличаться от класико в Кубке Испании, потому что они играют дома, а – это двухматчевое противостояние. Они добились хорошего результата в гостях, очень хорошо оборонялись, мы изо всех сил пытались создавать моменты и пропустили неудачный гол. Эта игра будет другой, потому что у них будет больше моментов – они играют дома и будут больше атаковать. Возможно, у нас будет больше пространства... Но футбол есть футбол, и, возможно, матч будет таким же, как в Кубке», – сказал вратарь мадридского «Реала».

« » и «Реал» сыграют на «Камп Ноу» в 26-м туре . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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