Клопп не боится увольнения из «Ливерпуля»: «Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, а для того, чтобы приносить пользу. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится увольнения

«Нет, я не боюсь, но я думаю, что Грэм [Поттер] тоже не боялся. 

Не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем это в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации. 

Мы должны разобраться [со сложившейся ситуацией]. Мы не можем просто продолжать играть так, как делаем это время от времени. Это недопустимо. Я очень разочарован тем, что мы делаем что-от подобное, но это случилось, и теперь нам нужно найти выход», – сказал Клопп

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
владельцы=говно. Надо вкладывать деньги в ЛФК , а не Питсбурги покупать. ФСГ - аут !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Sevuska
Дайте этому философу поработать 👍
вроде девочка а язык по кругу ходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Юра сам умный человек все прекрасно понимает, а тут одним словом ошибки природы которые очень хорошо усвоили менять обувь , разгромили кого то , все Юра гений, влетели кому то, его же в аут и они лучше Юры знают Ливерпуль и сам футбол. короче раша. руководство тоже не дураки и понимают от чего такие результаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Woman221b
Ответ serginn
На телефоны отвечаю, в Ватсап пишу - чего мне бояться?
на лыжах не катаюсь...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Askar Askarov
Просто состав устарел в частности полузащита, Клопп практикует быструю беготню, а в полузащите людям уже за 30, не выдерживают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Если каким то чудом в конце сезона не сможет взобраться на 4 место, то только тогда думаю его уволят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Почему он сам не уйдет, можно посмотреть в рейтинге зп тренеров. Этот физрук 3-й в мире. Просто ждет когда его уволят, планируя как можно дольше доить американцев.
То что его уволят, нет сомнений, все болелы Ливера в Англии этого требуют.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Бояться того чего не будет бессмысленно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
Не понял. Почему он не сказал, что готов унижаться, вцепившись намертво в кресло главного тренера. Всем министрам Англии надо срочно высказать свое недовольство такой наглостью.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
короче, дайте деняк
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
В следующем сезоне надо не только состав обновлять, но и придумывать что то новое. Схему поменять или еще что то. Так нельзя продолжать играть. Уже все соперники знают, как играть против этого Ливерпуля. Особенно автобусы. Не думаю, что будет достаточно обновить состав.

Но это так, мнение диванного эксперта.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Каждый думает в силу возможностей своего мозга и испорченной натуры… Это на первые «героические отклики» наших мудрецов. А если серьезно, невольно улавливается огромная разница в интеллекте и опыте общения Клоппа и нашего «мычалки-шифровальщика».
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
На телефоны отвечаю, в Ватсап пишу - чего мне бояться?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Гарипов
Юрген, верим!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Какой то Клопп не крутой стал
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Дайте этому философу поработать 👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!! Лучше бы оно молчало
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WEARETHECHAMPIONS
Тонко потроллил Боуэли🙃
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Футбол - жестокая игра. Вот только что ты чуть 4 титула за сезон не выиграл, а вот уже об увольнении своем же рассуждаешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
16TH STATE
он вообще с народом Ливерпуля??
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Унизил Аляску
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
По конспектам Валеры
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Сейчас вылезет министр спорта и обвинит в не патриотизме...
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий