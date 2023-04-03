Президент «Урала» о приговоре Влута: «Это еще ни о чем не говорит, он будет играть. Рай подаст апелляцию»
Рай Влут обжалует тюремный приговор
О том, что нападающий «Урала» подаст апелляцию на решение суда, рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Напомним, суд в Харлеме приговорил 27-летнего футболиста к 2,5 года лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок.
«Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится.
Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию», – сказал Иванов.
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Сейчас эти новости смотрятся несколько иначе)))
https://sudact.ru/regular/doc/j20gSc7tHn5R/
один из известных примеров, когда один пьяный задавил другого пьяного, отделался лишь компенсацией части затрат на погребление.
Кто в такой ситуации виноват? Экспертиза и может показать, что при нормальной скорости трупа не было бы, а скорость не позволила увидеть и соблюсти нарушавшему принцип преимущества ТС пьяного. А может и не показать.
Например, о том, что при этом всём он не является виновником ДТП, но эти обстоятельства повлекли ограничения времени реакции виновника.
Гойда! Все остальные страны нам завидуют