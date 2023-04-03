Президент «Урала» о приговоре Влута: «Это еще ни о чем не говорит, он будет играть. Рай подаст апелляцию»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Григорий Иванов Рай Влут Матч ТВ Футбол

Рай Влут обжалует тюремный приговор

О том, что нападающий «Урала» подаст апелляцию на решение суда, рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Напомним, суд в Харлеме приговорил 27-летнего футболиста к 2,5 года лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок. 

«Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится.

Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию», – сказал Иванов. 

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49 комментариев

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HoratioH
Ответ Злодей Спб
Это нехороший прецедент. Можно обжаловать в CAS результаты любого матча с участием игрока, который по факту не мог в матче принимать участие из-за необходимости отбытия срока. Таким макаром и Квинси под расстрелом ходить будет в Нидерландах, а в РФ продолжит играть - непорядок!
Питерским опять Спартак покоя не дает
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Брулин
Ну вот вам и чистосердечное его признание, после этого подаёт аппеляцию, значит не согласен, и хочет условный срок
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если бы сбитый насмерть ребенок был сыном Иванова, он также бы рьяно поддерживал Влута?
А Иванов разве его поддерживает? Он просто прокомментировал то что будет дальше делать Влут и его адвокат(сам Иванов возможно тоже считает что ему слишком мало дали)
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Максим Прокофьев
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если бы сбитый насмерть ребенок был сыном Иванова, он также бы рьяно поддерживал Влута?
там в машину влетел а не сбил
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xoms
Надеюсь фаны загнобят, одно мне не ясно почему так мало, если доказали виновность в гибели ребёнка!
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goshforever
Влут о переходе из «Астаны» в «Урал»: «О переезде советовался с Промесом»
Форвард «Урала» Влут: «Россия – комфортная для жизни страна, люди всегда готовы помочь. Такого не увидишь в Нидерландах»

Сейчас эти новости смотрятся несколько иначе)))
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Влад Бахарев
Ответ Bartez1986
не путаю. можешь сам поискать инфу. где то с 2011 по 2016 он стабильно в основе числился. играл мало, ясен пень, но в составе был
Было-было
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encaro_one
Ответ Andrew Chepaylo
Пьяный, с превышением скорости всегда будет не прав. Если тебе в бочину въедут на красный свет, а ты пьяный но прав, то даже тут будут вопросы
Ерунда, особенно по уголовному составу
https://sudact.ru/regular/doc/j20gSc7tHn5R/
один из известных примеров, когда один пьяный задавил другого пьяного, отделался лишь компенсацией части затрат на погребление.
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Самозанятый
Ответ encaro_one
Да, я об этом же ниже пишу в другом сообщении.
Только вот уже прочитал новость, что доказано надежно, что он не просто пьяным ехал, а со скоростью 203 км/ч, так что однозначно виновен. Должен сесть, желательно надолго. 3.5 выглядит издёвкой.
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Зачем экстрадировать уголовника из России? Наоборот экстрадировать в Россию...Пригожину такой чел самое - то, тоже заключит контракт.
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encaro_one
Ответ Bartez1986
не путаю. можешь сам поискать инфу. где то с 2011 по 2016 он стабильно в основе числился. играл мало, ясен пень, но в составе был
Да, спросил, был Александр Иванов. Что-то совсем его не помню.
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Andrew Chepaylo
Ответ encaro_one
Пример - в пьяного, на скорости, но при преимуществе движения на повороте врезается другой участник дорожного движения, да еще у которого пассажир не пристёгнут. Кто в такой ситуации виноват? Экспертиза и может показать, что при нормальной скорости трупа не было бы, а скорость не позволила увидеть и соблюсти нарушавшему принцип преимущества ТС пьяного. А может и не показать.
Пьяный, с превышением скорости всегда будет не прав. Если тебе в бочину въедут на красный свет, а ты пьяный но прав, то даже тут будут вопросы
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Nick Crosier
Голландия какое то интересное место. То Промес танец с саблями устраивает,то человек с именем Рай под 200 летит.
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encaro_one
Ответ Andrew Chepaylo
Чел, он бухой ехал со скоростью 200км/ч. Какая экспертиза???
Пример - в пьяного, на скорости, но при преимуществе движения на повороте врезается другой участник дорожного движения, да еще у которого пассажир не пристёгнут.

Кто в такой ситуации виноват? Экспертиза и может показать, что при нормальной скорости трупа не было бы, а скорость не позволила увидеть и соблюсти нарушавшему принцип преимущества ТС пьяного. А может и не показать.
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Bartez1986
Ответ encaro_one
Это в каком году? Ничего не путаешь?
не путаю. можешь сам поискать инфу. где то с 2011 по 2016 он стабильно в основе числился. играл мало, ясен пень, но в составе был
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stason79
это ещё... ни о чем не говорит. ну да ну да...
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Jetter
В прошлой новости отмечалось, что Влут признался, что он был за рулем, узнав о трагедии. А теперь будет подавать апелляцию. Так либо ты раскаиваешься, либо апелляцию на мягкий приговор подаешь. Определись уже, Влут.
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градус ненависти
Пора всех голландских уголовников экстрадировать из России;)
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encaro_one
Ответ Самозанятый
Вроде логично, но бывает и так, что пьяный едет по правилам, а нарушает трезвый. Он все равно остается чудаком, севшим за руль бухим, но в смерти ребенка уже не виноват. Поэтому пока не видим дело, сложно судить. Когда решение суда вступит в силу, можно будет официально говорить. Меня удивляет, что за пьяное ДТП при его виновности и смерти ребенка прокуратура просит всего 3.5. По-моему, слишком либерально.
Да, я об этом же ниже пишу в другом сообщении.
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Andrew Chepaylo
Ответ encaro_one
Ребенок не сбитый, ребенок в другой машине. Для честного суждения нужен текст экспертизы, кто виноват в ДТП, травмах/смерти.
Чел, он бухой ехал со скоростью 200км/ч. Какая экспертиза???
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Mrtg
Ответ WelcomeBackPURE
Любят у нас уголовников, Промеса вообще КБ боготворят.
По поводу Промеса пока ничего не доказано. Там суд куда более объективный, поэтому сперва нужно дождаться приговора, а потом уже то то говорить.
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Иван Шуткин
Погиб ребёнок и это ни о чем не говорит?) У них с моральными и нравственными ориентирами все хорошо, просто ужас
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encaro_one
Ответ Birdman NBA
А приговор суда это что? Филькина грамота?
Приговор суда и очень маленький срок при таких отягощающих обстоятельствах, о чем-то да, говорит.

Например, о том, что при этом всём он не является виновником ДТП, но эти обстоятельства повлекли ограничения времени реакции виновника.
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LaffyTaffy
Урал же вроде частично бюджетный клуб? Тогда получается бюджет Свердловской области будет оплачивать проживание и хотелки европейского уголовника.
Гойда! Все остальные страны нам завидуют
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Бакинский Кот
Ничего удивительного. В этой стране убийцу матери если возводят в ранг героя , этот случай пустяк в сравнении...😒
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