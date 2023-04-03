Президент «Урала» о приговоре Влута: «Это еще ни о чем не говорит, он будет играть. Рай подаст апелляцию»

Рай Влут обжалует тюремный приговор

О том, что нападающий «Урала» подаст апелляцию на решение суда, рассказал президент екатеринбургского клуба .

Напомним, суд в Харлеме приговорил 27-летнего футболиста к 2,5 года лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

«Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за « » это никак не отразится.

будет оспаривать решение, подавать апелляцию», – сказал Иванов.