Дюков о Тедеско в сборной России: «Он не был в нашем списке, но поступало предложение его включить – от иностранца, работавшего в России»
РФС не рассматривал назначение Доменико Тедеско тренером сборной России
Об этом рассказал президент союза Александр Дюков. Напомним, ранее Зарема Салихова заявила, что предлагала Дюкову рассмотреть кандидатуру Тедеско вместо Станислава Черчесова.
«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало.
От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», – сказал Дюков.
Точнее, говорит, но не суть)
Мы везде в бане.
Можно любого тренера ставить....