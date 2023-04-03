Дюков о Тедеско в сборной России: «Он не был в нашем списке, но поступало предложение его включить – от иностранца, работавшего в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

РФС не рассматривал назначение Доменико Тедеско тренером сборной России

Об этом рассказал президент союза Александр Дюков. Напомним, ранее Зарема Салихова заявила, что предлагала Дюкову рассмотреть кандидатуру Тедеско вместо Станислава Черчесова.

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало.

От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», – сказал Дюков. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Газовый Дюков без Заремы, как без пряников...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Fett
Ответ Сергей Круглов
Питер не спать, Зарема в новостях! Просыпаемся и начинаем строчить пасквили😁
Вы путаете, обычно это Зарема пишет о Петербурге)
Точнее, говорит, но не суть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитриев
Не вижу смысла.
Мы везде в бане.
Можно любого тренера ставить....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Питер не спать, Зарема в новостях! Просыпаемся и начинаем строчить пасквили😁
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий