Дюков о Тедеско в сборной России: «Он не был в нашем списке, но поступало предложение его включить – от иностранца, работавшего в России»

РФС не рассматривал назначение Доменико Тедеско тренером сборной России

Об этом рассказал президент союза . Напомним, ранее заявила, что предлагала Дюкову рассмотреть кандидатуру вместо Станислава Черчесова.

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало.

От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со « »? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», – сказал Дюков.