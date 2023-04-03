Булыкин о предложении Быстрова штрафовать молодежь: «Быстров сам сидел с Петржелой в казино. Надо мотивировать игроков на прогресс»

Теги Зенит Владимир Быстров Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Властимил Петржела деньги Футбол

Дмитрий Булыкин оценил предложение Владимира Быстрова о штрафах для молодых игроков.

«Сто раз говорил, что нужно сделать бонусную систему, как в Европе. У тебя обычная зарплата, но если ты играешь матчи, забиваешь голы, клуб добивается успеха, то у тебя растет зарплата. Это стимулирует молодых футболистов играть в основе и играть хорошо.

Если они сидят с большой зарплатой, то им неинтересно прогрессировать, потому что они обеспечены в течение всего контракта.

А штрафы уже есть. Но такие большие вряд ли нужно вводить. В Европе могут оштрафовать за очень серьезное происшествие.

А штрафовать за кальянные, рестораны, ночные клубы – не поможет. Футболисты – такие же люди, они могут сходить отдохнуть. Быстров сам сидел с Петржелой в казино. И ничего, хорошо выступал на футбольном поле. Поэтому надо не штрафовать, а мотивировать футболистов на прогресс.

Бонусная система отлично с этим справляется. Но это невыгодно очень многим вокруг футбола, потому вряд ли ее кто-то будет использовать в России. Хотя она самая мотивирующая», – сказал экс-форвард сборной России.

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9 комментариев

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Сибирский литовец
Булыкин неправ , зачем переходить на личности ? Ещё бы про Высоцкого сказал , что раз тот наркоман , то и песни его слушать не надо .
Про самого тоже можно много чего вспомнить и нарыть ,голеадор хренов )
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Сибирский литовец
У нас профессионализм только на бумаге .
Не зря же раньше Тихонов держал на базе по 11 месяцев игроков , а иначе бы и не было результатов .
Если мы хотим , чтобы никого не ущемляли и не строили , то пусть гуляют и футболисты будут соотвествующие - кривоногие . Тогда и спрашивать не надо с них . Они итак уже тренируются и на поле выходят ,и тоже хотят жить , как все ))
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vitas1207
Ответ Иван Рыбаков
Ребята, у меня одного такая проблема, что нажимаю на одну новость, а кидают на абсолютно другую, которая вышла несколько часов назад и при этом, нажимая на другие новости, кидает туда же?
Такая же хрень,уже третий день,на двух телефонах.
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argentina10
ну вот, понеслась сливать друг друга кто и где, чего)))
а с молодыми иностранцами как тогда, так же зарплату поднимать, только кто тогда поедет за копейки к нам изначально???
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sbmncd9b8c
Хаахахахахахахахахахах
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Savarona25
Разве это проблема только в футболе? Эффективно во всех сферах работает исключительно конкурентная система, стимулирующая лучших и ведущая к прогрессу. В РФ же система дотационная и протекционистская. Клубы получают гос финансирование, футболисты защищены лимитом и пр. условиями. Сейчас еще почти нет стимула поехать играть в европейский топ клуб.
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Dinamik1
Володька это другое.
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Иван Рыбаков
Ребята, у меня одного такая проблема, что нажимаю на одну новость, а кидают на абсолютно другую, которая вышла несколько часов назад и при этом, нажимая на другие новости, кидает туда же?
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S-V-D
Хорошая мысль от Булыкина. Ну надо же )
+17
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