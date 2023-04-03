Булыкин о предложении Быстрова штрафовать молодежь: «Быстров сам сидел с Петржелой в казино. Надо мотивировать игроков на прогресс»
Дмитрий Булыкин оценил предложение Владимира Быстрова о штрафах для молодых игроков.
«Сто раз говорил, что нужно сделать бонусную систему, как в Европе. У тебя обычная зарплата, но если ты играешь матчи, забиваешь голы, клуб добивается успеха, то у тебя растет зарплата. Это стимулирует молодых футболистов играть в основе и играть хорошо.
Если они сидят с большой зарплатой, то им неинтересно прогрессировать, потому что они обеспечены в течение всего контракта.
А штрафы уже есть. Но такие большие вряд ли нужно вводить. В Европе могут оштрафовать за очень серьезное происшествие.
А штрафовать за кальянные, рестораны, ночные клубы – не поможет. Футболисты – такие же люди, они могут сходить отдохнуть. Быстров сам сидел с Петржелой в казино. И ничего, хорошо выступал на футбольном поле. Поэтому надо не штрафовать, а мотивировать футболистов на прогресс.
Бонусная система отлично с этим справляется. Но это невыгодно очень многим вокруг футбола, потому вряд ли ее кто-то будет использовать в России. Хотя она самая мотивирующая», – сказал экс-форвард сборной России.
Про самого тоже можно много чего вспомнить и нарыть ,голеадор хренов )
Не зря же раньше Тихонов держал на базе по 11 месяцев игроков , а иначе бы и не было результатов .
Если мы хотим , чтобы никого не ущемляли и не строили , то пусть гуляют и футболисты будут соотвествующие - кривоногие . Тогда и спрашивать не надо с них . Они итак уже тренируются и на поле выходят ,и тоже хотят жить , как все ))
а с молодыми иностранцами как тогда, так же зарплату поднимать, только кто тогда поедет за копейки к нам изначально???