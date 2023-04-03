Булыкин о предложении Быстрова штрафовать молодежь: «Быстров сам сидел с Петржелой в казино. Надо мотивировать игроков на прогресс»

оценил предложение о штрафах для молодых игроков.

«Сто раз говорил, что нужно сделать бонусную систему, как в Европе. У тебя обычная зарплата, но если ты играешь матчи, забиваешь голы, клуб добивается успеха, то у тебя растет зарплата. Это стимулирует молодых футболистов играть в основе и играть хорошо.

Если они сидят с большой зарплатой, то им неинтересно прогрессировать, потому что они обеспечены в течение всего контракта.

А штрафы уже есть. Но такие большие вряд ли нужно вводить. В Европе могут оштрафовать за очень серьезное происшествие.

А штрафовать за кальянные, рестораны, ночные клубы – не поможет. Футболисты – такие же люди, они могут сходить отдохнуть. Быстров сам сидел с в казино. И ничего, хорошо выступал на футбольном поле. Поэтому надо не штрафовать, а мотивировать футболистов на прогресс.

Бонусная система отлично с этим справляется. Но это невыгодно очень многим вокруг футбола, потому вряд ли ее кто-то будет использовать в России. Хотя она самая мотивирующая», – сказал экс-форвард сборной России.