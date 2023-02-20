Радимов об игре Петржелы в казино в «Зените»: «Они с Быстровым лупили друг друга по рукам. Было очень смешно»

Теги Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Властимил Петржела Юрий Андреевич Морозов Футбол

Владислав Радимов вспомнил о «Зените» под руководством Властимила Петржелы.

– Говорили, какой-то сумасшедший чех возглавил «Зенит». Он сумасшедшим оказался?

– Слушай, четырехразовые тренировки!  Четыре раза в день!

– Это же первый сезон?

– И второй! Он тренировал нормально, а потом уже поплыл.

Не знаю, может, это связано с какими-то его психологическими особенностями. Все же знают про его любовь к казино. Может, с этим связано, может, с его супругой.

Эти физические нагрузки тяжело было выдерживать, и многие сломались.

– А вы сами играли в казино?

– Играли, Быстров играл.

– Он же сильно играл?

– Это было всегда смешно, мы с Аршавиным любили наблюдать, как Быстров играет с Петржелой. Стоят главный тренер и Быстров, вот они ставят: 25 – красное, 36 – черное. Условно, Петржела ставит сюда, ему Быстров бьет по рукам и говорит: «Нет, ты не туда ставишь, переставляй».

Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нем, и вот они по рукам друг друга лупят. Было нереально смешно за этим наблюдать.

– А это не подрывало авторитет тренера?

– К Петржеле очень хорошо относились. Он пришел и раскрепостил нас. Я-то после Европы приехал, мне нормально было, а тем, кто в «Зените» после Юрия Андреевича Морозова – там порядки были...

Чего только не было. Мы – я, Денисов, Быстров, может, еще Аршавин – один раз на сборе в Марбелье автокар угнали, который для гольфа, и поехали по городу кататься. А за нами полиция. До такого доходило, – сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

13 комментариев

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Тренерские конспекты Бормана
Играли на браслет: змейку с одним изумрудным глазком, а Быстров, дурачок, его у меня и выиграл - прокомментировал Петржела
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Hennady
Жалко Дзюба еще не играл в Зените. Чтоб Петржела его по рукам лупил.
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Terry Coylor
Нормально Владик сдаёт всех, кого знает.
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Сибирский литовец
Команда была просто конфэтка
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Гамарджоба Генацвале
Вечером пан расскажет подробности.
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Olajuvon
Губы Быстрова в апельсиновом соке не могу представить…
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Хамыч
Вот ушли Петржела , Быстров и Радимов и не кому было Артёмке по рукам дать...
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Любовь Мелехова
Ответ Aleksey Yashin
"Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нем, и вот они по рукам друг друга лупят" -------------- Как будто рассказ санитара о пациентах лечебницы
Есть в народе такая поговорка: два дебила - это сила!
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Marcus-light
Да, так мы и поверили, что Быстров на апельсиновый сок налегал
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Darkhan Darkhan
Быстрый видимо все слил пришлось на Матч-Тв идти
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Aleksey Yashin
"Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нем, и вот они по рукам друг друга лупят"
--------------
Как будто рассказ санитара о пациентах лечебницы
+33
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Gornostaev
Быстрову с его неуравновешенной психикой только в казино играть, да еще и рулетка :)...
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Барсик Юрана
В 21 лупились
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