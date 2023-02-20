Радимов об игре Петржелы в казино в «Зените»: «Они с Быстровым лупили друг друга по рукам. Было очень смешно»

вспомнил о « » под руководством .

– Говорили, какой-то сумасшедший чех возглавил «Зенит». Он сумасшедшим оказался?

– Слушай, четырехразовые тренировки! Четыре раза в день!

– Это же первый сезон?

– И второй! Он тренировал нормально, а потом уже поплыл.

Не знаю, может, это связано с какими-то его психологическими особенностями. Все же знают про его любовь к казино. Может, с этим связано, может, с его супругой.

Эти физические нагрузки тяжело было выдерживать, и многие сломались.

– А вы сами играли в казино?

– Играли, Быстров играл.

– Он же сильно играл?

– Это было всегда смешно, мы с любили наблюдать, как Быстров играет с Петржелой. Стоят главный тренер и Быстров, вот они ставят: 25 – красное, 36 – черное. Условно, Петржела ставит сюда, ему Быстров бьет по рукам и говорит: «Нет, ты не туда ставишь, переставляй».

Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нем, и вот они по рукам друг друга лупят. Было нереально смешно за этим наблюдать.

– А это не подрывало авторитет тренера?

– К Петржеле очень хорошо относились. Он пришел и раскрепостил нас. Я-то после Европы приехал, мне нормально было, а тем, кто в «Зените» после Юрия Андреевича Морозова – там порядки были...

Чего только не было. Мы – я, , Быстров, может, еще Аршавин – один раз на сборе в Марбелье автокар угнали, который для гольфа, и поехали по городу кататься. А за нами полиция. До такого доходило, – сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.