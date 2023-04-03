Блан выиграл 71% матчей против «ПСЖ» в Лиге 1 – больше всех среди тренеров

« » победил «ПСЖ» (1:0) в 29-м туре чемпионата Франции.

Возглавляющий «олимпийцев» выиграл 71% матчей против парижан в Лиге 1 (5 из 7) – это лучший показатель среди тренеров, встречавшихся с «ПСЖ» не менее 5 раз.

С 2007 по 2010 год Блан также возглавлял «Бордо», а с 2013-го по 2016-й работал главным тренером в « ».