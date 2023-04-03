Блан выиграл 71% матчей против «ПСЖ» в Лиге 1 – больше всех среди тренеров

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Лоран Блан Футбол

«Лион» победил «ПСЖ» (1:0) в 29-м туре чемпионата Франции.

Возглавляющий «олимпийцев» Лоран Блан выиграл 71% матчей против парижан в Лиге 1 (5 из 7) – это лучший показатель среди тренеров, встречавшихся с «ПСЖ» не менее 5 раз.

С 2007 по 2010 год Блан также возглавлял «Бордо», а с 2013-го по 2016-й работал главным тренером в «ПСЖ».

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13 комментариев

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kucerov664@gmail.com
Ответ Ришад Хайруллин
у местный хейтеров Месси Мбаппе тащер ,но что-то в последнее время хуже месси играет
Наверное всё силы на финал потратил, в итоге окунули всё равно
+1
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Александра Александрова
Ответ Фарид Харисов
Лучший тренер в истории ПСЖ и лучший укротитель ПСЖ Тухель крут, финал ЛЧ — великое достижение, но было достигнуто в иных условиях и на везении в некоторых моментах. А Блану наоборот в ЛЧ не везло. ПСЖ при нём была реально классная команда, а не просто набор индивидуальностей. Зачем я это пишу? Не знаю, скучаю по Блану, мне нравился его Париж, дайте ему топ клуб.
Тухель попал в финал лишь благодаря сетке из лиги Европы 1/8 Боруссия , 1/4 Аталанта , 1/2 Лейпциг это смешная сетка до финала )
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Кино Музыка
Будущий тренер ПСЖ?
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Гуркюфф
Ответ Marcus-light
Блан действительно топовый тренер. Но для меня удивительно, что с отличным послужным списком он долгое время никому был не нужен. Видимо очень непростая личность
Может быть он сам хотел отдыхать
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Ришад Хайруллин
Ответ cektor
ПСЖ играет без полузащиты ,с дырявой защитой и обижанкой Мбуппе, а виноват чемпион мира Мессии ....
у местный хейтеров Месси Мбаппе тащер ,но что-то в последнее время хуже месси играет
+2
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Marcus-light
Ответ CriminalJoint62
Запомнился лишь высказыванием Орье 😂
Ну да, с Бордо фигня какая-то была. И сборную из кусков собрал всего-то
+2
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Marcus-light
Ответ Фарид Харисов
Лучший тренер в истории ПСЖ и лучший укротитель ПСЖ Тухель крут, финал ЛЧ — великое достижение, но было достигнуто в иных условиях и на везении в некоторых моментах. А Блану наоборот в ЛЧ не везло. ПСЖ при нём была реально классная команда, а не просто набор индивидуальностей. Зачем я это пишу? Не знаю, скучаю по Блану, мне нравился его Париж, дайте ему топ клуб.
Блан действительно топовый тренер. Но для меня удивительно, что с отличным послужным списком он долгое время никому был не нужен. Видимо очень непростая личность
+4
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+4
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cektor
ПСЖ играет без полузащиты ,с дырявой защитой и обижанкой Мбуппе, а виноват чемпион мира Мессии ....
+3
-2
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Фарид Харисов
Лучший тренер в истории ПСЖ и лучший укротитель ПСЖ

Тухель крут, финал ЛЧ — великое достижение, но было достигнуто в иных условиях и на везении в некоторых моментах. А Блану наоборот в ЛЧ не везло. ПСЖ при нём была реально классная команда, а не просто набор индивидуальностей.

Зачем я это пишу? Не знаю, скучаю по Блану, мне нравился его Париж, дайте ему топ клуб.
+22
-3
+19
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Temp LC
Выявился хозяин ПСЖ
+5
-1
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CriminalJoint62
Ответ alessandroma
И где теперь этот Орье?
В АПЛ играет, а Блан с тех пор и не тренировал
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alessandroma
Ответ CriminalJoint62
Запомнился лишь высказыванием Орье 😂
И где теперь этот Орье?
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CriminalJoint62
Запомнился лишь высказыванием Орье 😂
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