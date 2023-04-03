Блан выиграл 71% матчей против «ПСЖ» в Лиге 1 – больше всех среди тренеров
«Лион» победил «ПСЖ» (1:0) в 29-м туре чемпионата Франции.
Возглавляющий «олимпийцев» Лоран Блан выиграл 71% матчей против парижан в Лиге 1 (5 из 7) – это лучший показатель среди тренеров, встречавшихся с «ПСЖ» не менее 5 раз.
С 2007 по 2010 год Блан также возглавлял «Бордо», а с 2013-го по 2016-й работал главным тренером в «ПСЖ».
Тухель крут, финал ЛЧ — великое достижение, но было достигнуто в иных условиях и на везении в некоторых моментах. А Блану наоборот в ЛЧ не везло. ПСЖ при нём была реально классная команда, а не просто набор индивидуальностей.
Зачем я это пишу? Не знаю, скучаю по Блану, мне нравился его Париж, дайте ему топ клуб.