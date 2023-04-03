Кристоф Гальтье: «8 поражений в 2023 году – много для «ПСЖ». Выиграть Лигу 1 тяжело, чтобы это сделать, надо изменить подход и проявлять характер»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что «ПСЖ» после игры с «Лионом» (0:1) надо изменить подход к делу.

«8-е поражение в 2023 году – для «ПСЖ» это много. Присутствует разочарование, поскольку мы хорошо начали матч, и злость из-за того, что мы позволяем создавать слишком много моментов у наших ворот. Нам не хватает характера, проявления гордости. Наши фанаты гонят нас вперед до последней минуты, но мы не реагируем на это.

Мы все еще способны чего-то добиться, но надо сосредоточиться, понять ситуацию, в которой мы находимся. Также надо дождаться возвращения некоторых игроков.

Конечно, разочарование велико. Чемпионат тяжело выиграть, если вы думаете, что это простая задача, то ошибаетесь. Чтобы завоевать этот титул, нам нужно изменить подход к делу, проявлять характер на поле, особенно когда не все идет как надо», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.

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29 комментариев

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Dexter Dallas
тяжело? ты ее с лиллем выиграл без этих всяких лянелей и мбапе
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Виталий Ан
Ответ psixyec
> Выиграть Лигу 1 тяжело Конечно тяжело, когда у тебя в составе волшебник, который никогда не возвращается в защиту. Даже Галтье уже прямым текстом говорит, что Мэсси руинит игру.
Роналду конечно сдал, но он всегда мотивирует биться и выкладываться в игре и на тренировках. Месси мотивирует дождаться мяча. Один всегда добивался своего потом и тренировками. Другой гениальной атакой. Всегда нравились в футболе работяги. Но и таких игроков как Месси не возможно игнорировать.
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Егор Крид58
Ответ Arthur Jacob
🇫🇷 ПСЖ СЕЗОН 2022/23 🇦🇷 Месси (35 лет) — 35 очков по системе гол+пас 🇫🇷 Мбаппе (24 года) — 32 очков по системе гол+пас
это реально? или это цифры из воздуха
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Егор Крид58
не много посмотрел матч,
Месси с мячом(всегда ищет мбаппе) пытается делать пас за спину, ЦЗ читают.
Мбаппе: одно обыгравает на углу штрафной бьёт мимо ворот (либо даёт пас на Месси, в зону 18метров) защитники это все видят на перед (по лучше Ванги) остальные просто бегают по полю
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кто-то
Ответ psixyec
> Выиграть Лигу 1 тяжело Конечно тяжело, когда у тебя в составе волшебник, который никогда не возвращается в защиту. Даже Галтье уже прямым текстом говорит, что Мэсси руинит игру.
Где он такое говорит? Не надо валить всё на Месси, не устали ещё?
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Stewart D.
Тяжело ? 😂😂😂😂😂🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
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Этот Райола хочет денег
Гальтье даже жаль немного. Он главный тренер, но без полномочий, авторитета и харизмы. На что вообще рассчитывали шейхи при заключении контракта, непонятно
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Chernoy
Вообще никаких вопросов по сказанному, если бы это не было сказано тренером ПСЖ.
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Макс Кидалов
Ответ Михо
Шейхи думали что построить проект европейского топ клуба легко, много денег и станем как Реал, Бавария, МЮ, Ливерпуль, Барса… реальность оказалась более жестокой
ПСЖ были и так очень крепкой командой и красивой игрой, с иброй, кавани псж играл очень хорошо, потом с мбаппе и неймаром и ди Марией, тоже Хорошо играл псж, но руководствово все разрушило тем, что они начали подписывать старичкой звёздных без мотиваций. Месси, Рамос, Буффон . Вместо того чтобы покупать молодых лучших игроков и топового опорника
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Evgen_Hazard
Думаю этого физрука тоже надо увольнять, физручья компашка теряет позиции. Поттер, Роджерс)
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KING_OF_RUSSIA
Чтобы выиграть лигу уровня португальской или нидерландских лиг ПСЖ нужен состав с зарплатой ведомостью в 2 миллиарда, иначе нечестно
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Евгений Лифшиц
да, с псж лигу 1 выиграть очень тяжело, всегда знали. прям как миссия с вертолетом в вайс сити
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Михаил Стентор
Хоть бы Ланс или Марсель догнали этот мешок.
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Николай Иванов
Ответ Direct free kick
За то порадовался голу Марселя, как истинный марселец https://sun9-74.userapi.com/impg/ayDJbitYEHiQ03Aj6eIk4UYaJ5xx9QGBs4QiAA/iqDjoVwmOAw.jpg?size=800x541&quality=96&sign=83aa146810ab86d84d72f76e62c98e50&type=album
😂
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VERBLYUD
Физрук. Казалось, что хуже Поча и Леонардо быть не может, но пришли Гальте и Кампуш...
+4
-3
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ten Hag
Ответ Royal Watcher
А, уже и Лигу выиграть тяжело…
Если не выиграют вообще трагикомедия будет)
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Arthur Jacob
🇫🇷 ПСЖ СЕЗОН 2022/23

🇦🇷 Месси (35 лет) — 35 очков по системе гол+пас
🇫🇷 Мбаппе (24 года) — 32 очков по системе гол+пас
+2
-2
0
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Михо
Шейхи думали что построить проект европейского топ клуба легко, много денег и станем как Реал, Бавария, МЮ, Ливерпуль, Барса… реальность оказалась более жестокой
0
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U
Ответ kaka10
Не понимаю, почему тренеры ПСЖ не сделают акцент на весну? Зидан во многом благодаря правильному распределению сил взял 3 ЛЧ Сколько тренеров выдавали осенью перформансы с этой командой. А весной к 1/8, 1/4 подходили физически не на 100% готовыми. Как итог Бавария прошла без затруднений.
Три главных звездуна в команде рассматривали этот год, как год ЧМ.
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Игорь Климов
ПСЖ выиграет в этом сезоне Лигу1 с запасом в несколько очков, но с такими пассажирами как Витинья нужно расставаться, а, возможно, и с Гальтье.
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-2
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Overkiller
Поттер ждёт вас...
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kaka10
Не понимаю, почему тренеры ПСЖ не сделают акцент на весну? Зидан во многом благодаря правильному распределению сил взял 3 ЛЧ

Сколько тренеров выдавали осенью перформансы с этой командой. А весной к 1/8, 1/4 подходили физически не на 100% готовыми. Как итог Бавария прошла без затруднений.
0
0
0
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Direct free kick
За то порадовался голу Марселя, как истинный марселец https://sun9-74.userapi.com/impg/ayDJbitYEHiQ03Aj6eIk4UYaJ5xx9QGBs4QiAA/iqDjoVwmOAw.jpg?size=800x541&quality=96&sign=83aa146810ab86d84d72f76e62c98e50&type=album
+3
-2
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llolishe
Выиграть Лигу 1 тяжело

Говорит человек, который выиграл ее с Лиллем

Пхахахахахахах
+8
-1
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Николай Иванов
Как телёнок стоит жуёт весь матч,ни подсказа игрокам ничего физручело
+7
-1
+6
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