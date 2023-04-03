Кристоф Гальтье: «8 поражений в 2023 году – много для «ПСЖ». Выиграть Лигу 1 тяжело, чтобы это сделать, надо изменить подход и проявлять характер»
Кристоф Гальтье заявил, что «ПСЖ» после игры с «Лионом» (0:1) надо изменить подход к делу.
«8-е поражение в 2023 году – для «ПСЖ» это много. Присутствует разочарование, поскольку мы хорошо начали матч, и злость из-за того, что мы позволяем создавать слишком много моментов у наших ворот. Нам не хватает характера, проявления гордости. Наши фанаты гонят нас вперед до последней минуты, но мы не реагируем на это.
Мы все еще способны чего-то добиться, но надо сосредоточиться, понять ситуацию, в которой мы находимся. Также надо дождаться возвращения некоторых игроков.
Конечно, разочарование велико. Чемпионат тяжело выиграть, если вы думаете, что это простая задача, то ошибаетесь. Чтобы завоевать этот титул, нам нужно изменить подход к делу, проявлять характер на поле, особенно когда не все идет как надо», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.
Месси с мячом(всегда ищет мбаппе) пытается делать пас за спину, ЦЗ читают.
Мбаппе: одно обыгравает на углу штрафной бьёт мимо ворот (либо даёт пас на Месси, в зону 18метров) защитники это все видят на перед (по лучше Ванги) остальные просто бегают по полю
🇦🇷 Месси (35 лет) — 35 очков по системе гол+пас
🇫🇷 Мбаппе (24 года) — 32 очков по системе гол+пас
Сколько тренеров выдавали осенью перформансы с этой командой. А весной к 1/8, 1/4 подходили физически не на 100% готовыми. Как итог Бавария прошла без затруднений.
Говорит человек, который выиграл ее с Лиллем
Пхахахахахахах