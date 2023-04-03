Отставка Поттера – 13-я в сезоне АПЛ. Это обновление рекорда лиги

Увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» стало 13-м по счету в текущем чемпионате Англии.

Это обновление рекорда .

Ранее больше всего отставок в Премьер-лиге (10) было в сезонах-2013/14, 2017/18 и 2021/22.

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?