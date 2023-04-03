Отставка Поттера – 13-я в сезоне АПЛ. Это обновление рекорда лиги
Увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» стало 13-м по счету в текущем чемпионате Англии.
Это обновление рекорда АПЛ.
Ранее больше всего отставок в Премьер-лиге (10) было в сезонах-2013/14, 2017/18 и 2021/22.
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
Некий эффект Манделы — я думал, что это Стивиджи их вывел, а он уже год как тренировал Виллу :)
П.С кому интересно — Ван Брангхорст был тренером Рейнджерс в этот момент.
Если даже полу-аутсайдер Астон Вилла (у которых тренер выходил в финал ЛЕ с Рейнджерс) решили его выгнать и ухватить себе четырехкратного победителя ЛЕ и полуфиналиста ЛЧ, причем заплатив компенсацию клубу и дав ему жирнющий контракт.