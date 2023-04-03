Отставка Поттера – 13-я в сезоне АПЛ. Это обновление рекорда лиги

Теги Челси премьер-лига Англия отставки рекорды Грэм Поттер Футбол

Увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» стало 13-м по счету в текущем чемпионате Англии.

Это обновление рекорда АПЛ.

Ранее больше всего отставок в Премьер-лиге (10) было в сезонах-2013/14, 2017/18 и 2021/22.

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

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21 комментарий

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Акира_1
Ответ кроссовер Айверсона
а сколько разговоров было, что ориентируются на Артету и дадут Поттеру время
А ему не дели время? Не купили для него множество дорогих игроков? У Поттера была куча пауз и перерывов, чтобы наладить хотя бы стабильную игру Челси против слабых противников. Вместо того никакой идеи и стратегии так и не появилось, команда по-прежнему действовала на тех схемах, что придумал ещё Тухель, при этом сливач любому крепкому сопернику при давлении. Предсезонка? А почему Эмери и Тухелю не нужна предсезонка для стабильной игры, а Поттеру нужно постоянно что-то? Уж не одного тренера так не тянули в эпоху Челси, как Поттера, хотя всем была ясна его тренерская слабость.
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Игорь М.
Ответ Folio
Помнится, раньше говорили, что работу тренера лучше всего видно на третий сезон. А сейчас три сезона это уже долгожитель и старожила клуба
не дают времени на то, чтобы построить проект. Пришёл - сразу давай результат.
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Акира_1
Самые главные отставки нам подкинул Боэли все же. 😀
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гилберт
Это логично. У клубов много денег, они без проблем платят неустойку.
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Зелёный гопник
Там Слуцкий свободен, он уже с опытом в Чемпионшипе, нужно брать 😅
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Hitgoe Himgob
Ответ Фарид Харисов
Никогда, я дурачок, жаль комментарий удалить нельзя уже. Некий эффект Манделы — я думал, что это Стивиджи их вывел, а он уже год как тренировал Виллу :) П.С кому интересно — Ван Брангхорст был тренером Рейнджерс в этот момент.
Ван Бронкхорст
+1
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Unwar25
Ответ Фарид Харисов
Какая же АПЛ всё-таки лютая лига. Неудивительно, что такие рекорды ставятся именно тут. Если даже полу-аутсайдер Астон Вилла (у которых тренер выходил в финал ЛЕ с Рейнджерс) решили его выгнать и ухватить себе четырехкратного победителя ЛЕ и полуфиналиста ЛЧ, причем заплатив компенсацию клубу и дав ему жирнющий контракт.
Стоит еще вспомнить, как совсем недавно увольняли Анчелотти из Эвертона, идущего сейчас на вылет, а Карло в свою очередь уже сделал дубль в Реале и собирается в сборную Бразилии)
+3
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Семён Жебровский
Ответ Андрей Хенто
Такими темпами дойдет дело до 15.
И оба раза тоже Челси
+4
0
+4
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Fernando313
Ответ Фарид Харисов
Какая же АПЛ всё-таки лютая лига. Неудивительно, что такие рекорды ставятся именно тут. Если даже полу-аутсайдер Астон Вилла (у которых тренер выходил в финал ЛЕ с Рейнджерс) решили его выгнать и ухватить себе четырехкратного победителя ЛЕ и полуфиналиста ЛЧ, причем заплатив компенсацию клубу и дав ему жирнющий контракт.
так это внутренний рекорд
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Виталий Желтоусов
Как то даже неожиданно закончился этот сериал про уволят или не уволят.
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Фарид Харисов
Ответ Andrey_kst
Это когда Джеррард выходил в финал лиги Европы с Рейнджерс?
Никогда, я дурачок, жаль комментарий удалить нельзя уже.

Некий эффект Манделы — я думал, что это Стивиджи их вывел, а он уже год как тренировал Виллу :)

П.С кому интересно — Ван Брангхорст был тренером Рейнджерс в этот момент.
+11
-2
+9
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кроссовер Айверсона
а сколько разговоров было, что ориентируются на Артету и дадут Поттеру время
+2
0
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Andrey_kst
Ответ Фарид Харисов
Какая же АПЛ всё-таки лютая лига. Неудивительно, что такие рекорды ставятся именно тут. Если даже полу-аутсайдер Астон Вилла (у которых тренер выходил в финал ЛЕ с Рейнджерс) решили его выгнать и ухватить себе четырехкратного победителя ЛЕ и полуфиналиста ЛЧ, причем заплатив компенсацию клубу и дав ему жирнющий контракт.
Это когда Джеррард выходил в финал лиги Европы с Рейнджерс?
+11
-1
+10
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Folio
Помнится, раньше говорили, что работу тренера лучше всего видно на третий сезон. А сейчас три сезона это уже долгожитель и старожила клуба
+4
-1
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rigobersong
Жаль конечно топарю не дали поработать, в свое время так же слили и лучшего Шотландца в истории МЮ, Сэра Дэвида Мойеса, а как вы помните карма до сих пор за этот поступок преследует МЮ:))
+3
-4
-1
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deadjoker
Прям лига физруков в этом сезоне :))
+1
0
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Ришад Хайруллин
зато какие бабки рубанул теперь можно и не работать
+3
-2
+1
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Фарид Харисов
Какая же АПЛ всё-таки лютая лига. Неудивительно, что такие рекорды ставятся именно тут.

Если даже полу-аутсайдер Астон Вилла (у которых тренер выходил в финал ЛЕ с Рейнджерс) решили его выгнать и ухватить себе четырехкратного победителя ЛЕ и полуфиналиста ЛЧ, причем заплатив компенсацию клубу и дав ему жирнющий контракт.
+25
-3
+22
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Тюменец
Веселуха то какая)
+1
0
+1
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Барсик Юрана
Шалость не удалась
+18
-2
+16
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Андрей Хенто
Такими темпами дойдет дело до 15.
+9
0
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