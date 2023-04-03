Тренер «Торпедо» Клотет об 1:2 от «Ростова»: «У парней есть нацеленность на победу — второй тайм это показал»

Главный тренер «Торпедо» оценил поражение от «Ростова» (1:2) в Мир .

— Игра началась достаточно тяжело для нас. Было заметно, что игроки нервничают. Несмотря на первый пропущенный мяч, мы не беспокоились, так как у нас хорошая защитная линия. А когда пропустили второй, то насытили полузащиту, и это принесло плоды — мы сократили отставание в счете.

Команда могла создать и больше моментов. Я видел, что она отдала все на поле. Мне нравится, что у парней есть нацеленность на победу — вторая часть матча это показала. Если смотреть на него с точки зрения математики, то результат нас не удовлетворяет.

— Почему вы согласились на предложение стать тренером «Торпедо»?

— Для меня важно, что руководство клуба поделилось со мной видением, как выходить из этой сложной ситуации. Это имеет большую ценность.

— Вас, как тренера российской команды, не беспокоит то, что наша страна не участвует в еврокубках?

— Я футбольный тренер, для меня футбол здесь и сейчас важнее всего. Клуб доверил мне команду, я хочу помочь построить будущее именно для «Торпедо». Ситуация с еврокубками меня мало волнует.

— « » находится на последнем месте, а «Ростов» занимает второе. Сильно ли чувствовалась разница в классе?

— Думаю, и так всем понятно, что «Ростов» — хорошая команда. Их футболисты играют качественно. Но во втором тайме и мы показали, что конкурентоспособны. Создали проблему ростовчанам.

Сложно давать комплексную оценку всем командам, так как я работаю в клубе всего несколько дней. Будем работать над превращением наших моментов в качество и над менталитетом.

— Как удаление у « » повлияло на ход матча?

— Красная карточка помогла тем, что мы насытили центр поля и имели преимущество, – сказал .