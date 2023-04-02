У «Торпедо» 7 поражений и ничья в 9 последних матчах РПЛ. Единственная победа – техническая
«Торпедо» проиграло 7 из последних 9 матчей Мир РПЛ.
В 21-м туре команда на выезде проиграла «Ростову» со счетом 1:2.
В последних 9 матчах чемпионата у «Торпедо» 7 поражений и ничья.
Единственная победа, одержанная командой на этом отрезке, – техническая. «Торпедо» был засчитан результат 3:0 в матче с «Пари НН», так как в составе нижегородцев вышел дисквалифицированный Ярослав Михайлов. Сам матч завершился со счетом 1:1.
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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