У «Торпедо» 7 поражений и ничья в 9 последних матчах РПЛ. Единственная победа – техническая

Теги Ростов премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Футбол

«Торпедо» проиграло 7 из последних 9 матчей Мир РПЛ.

В 21-м туре команда на выезде проиграла «Ростову» со счетом 1:2.

В последних 9 матчах чемпионата у «Торпедо» 7 поражений и ничья.

Единственная победа, одержанная командой на этом отрезке, – техническая. «Торпедо» был засчитан результат 3:0 в матче с «Пари НН», так как в составе нижегородцев вышел дисквалифицированный Ярослав Михайлов. Сам матч завершился со счетом 1:1.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

5 комментариев

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d.xoxlov
Ответ Roman
Торпедо скоро досрочно выполнит цель по выходу в лучшую лигу мира
Следующая с "Факелом" дома, 23-го с "Химками". Если там 6 очков не будет, то, пожалуй, да, от первой лиги не спастись будет. "НиНо" тоже после зимы оптимизма не внушает в плане набора очков.
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Kane575
Как бы это не было неприятно, но ничего страшного. В следующем сезоне в ФНЛ можно будет дать молодым больше времени и потихоньку развивать клуб.
+1
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+1
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nobrainnopain
Полируют торпеду все кому не лень
0
-1
-1
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Roman
Торпедо скоро досрочно выполнит цель по выходу в лучшую лигу мира
0
-2
-2
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Кирилл Голивец
С таким составом и подлинный Пеп ничего не сделал бы, но сегодня удивил слишком поздний выход Стефановича
+2
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