У «Торпедо» 7 поражений и ничья в 9 последних матчах РПЛ. Единственная победа – техническая

«Торпедо» проиграло 7 из последних 9 матчей Мир .

В 21-м туре команда на выезде проиграла « » со счетом 1:2.

В последних 9 матчах чемпионата у « » 7 поражений и ничья.

Единственная победа, одержанная командой на этом отрезке, – техническая. «Торпедо» был засчитан результат 3:0 в матче с « », так как в составе нижегородцев вышел дисквалифицированный Ярослав Михайлов. Сам матч завершился со счетом 1:1.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.