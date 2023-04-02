Карпин о 2:1 с «Торпедо»: «Лангович и Чернов на тренировках не забивают, так – тем более. Случайность»
Валерий Карпин удовлетворен тем, что «Ростов» в меньшинстве обыграл «Торпедо» (2:1).
– Что скажете о действиях команды до того, как остались в меньшинстве?
– Пока играли в равных составах, все было под контролем. Играли нормально, создавали моменты и заработали пенальти. А потом случилось удаление, продолжили прессинговать и перестроились на схему 4-2-3.
В принципе, много получалось даже после удаления. И второй тайм начали также, не поменяли ничего. Когда забили второй гол, мы заменами перестраивались на схему 5-3-1, но чуть не успели и пропустили. Замены уже были готовы.
– Были ли определены пенальтисты перед матчем? Знали, кто будет бить?
– У нас есть два пенальтиста. Если раньше был Полоз, то сейчас есть еще Осипенко.
– Они между собой решали?
– Да. Нарешали…
– Насколько часто у Ланговича и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Что сказали им?
– Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так – тем более. Чисто случайность.
– Не вызывает вопросов красная карточка Глебова?
– Не знаю, я момента не видел. Он пошел в отбор, видимо, не успел сыграть в мяч, сыграл в ногу, а там уже судьи решают.
– Что скажете о заменах? Насколько все вошли так, как надо?
– Если победили, значит, все вошли. Понятно, что делали все замены. Они были сделаны из‑за того, что было удаление. Перестраивались на другую схему, поэтому выпустили еще одного защитника. И даже центрального защитника Прохина в авральном режиме выпустили опорником, – сказал главный тренер «Ростова».
Просто схавали все уже закидоны на Комличенко
Очень тяжелый календарь.