Карпин о 2:1 с «Торпедо»: «Лангович и Чернов на тренировках не забивают, так – тем более. Случайность»

удовлетворен тем, что «Ростов» в меньшинстве обыграл « » (2:1).

– Что скажете о действиях команды до того, как остались в меньшинстве?

– Пока играли в равных составах, все было под контролем. Играли нормально, создавали моменты и заработали пенальти. А потом случилось удаление, продолжили прессинговать и перестроились на схему 4-2-3.

В принципе, много получалось даже после удаления. И второй тайм начали также, не поменяли ничего. Когда забили второй гол, мы заменами перестраивались на схему 5-3-1, но чуть не успели и пропустили. Замены уже были готовы.

– Были ли определены пенальтисты перед матчем? Знали, кто будет бить?

– У нас есть два пенальтиста. Если раньше был Полоз, то сейчас есть еще Осипенко.

– Они между собой решали?

– Да. Нарешали…

– Насколько часто у и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Что сказали им?

– Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так – тем более. Чисто случайность.

– Не вызывает вопросов красная карточка Глебова?

– Не знаю, я момента не видел. Он пошел в отбор, видимо, не успел сыграть в мяч, сыграл в ногу, а там уже судьи решают.

– Что скажете о заменах? Насколько все вошли так, как надо?

– Если победили, значит, все вошли. Понятно, что делали все замены. Они были сделаны из‑за того, что было удаление. Перестраивались на другую схему, поэтому выпустили еще одного защитника. И даже центрального защитника Прохина в авральном режиме выпустили опорником, – сказал главный тренер « ».