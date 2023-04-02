Карпин о 2:1 с «Торпедо»: «Лангович и Чернов на тренировках не забивают, так – тем более. Случайность»

Теги Ростов премьер-лига Россия Торпедо Валерий Карпин Дмитрий Полоз Евгений Чернов Матч ТВ Максим Осипенко Данил Глебов Данила Прохин Андрей Лангович Футбол

Валерий Карпин удовлетворен тем, что «Ростов» в меньшинстве обыграл «Торпедо» (2:1).

– Что скажете о действиях команды до того, как остались в меньшинстве?

– Пока играли в равных составах, все было под контролем. Играли нормально, создавали моменты и заработали пенальти. А потом случилось удаление, продолжили прессинговать и перестроились на схему 4-2-3.

В принципе, много получалось даже после удаления. И второй тайм начали также, не поменяли ничего. Когда забили второй гол, мы заменами перестраивались на схему 5-3-1, но чуть не успели и пропустили. Замены уже были готовы.

– Были ли определены пенальтисты перед матчем? Знали, кто будет бить?

– У нас есть два пенальтиста. Если раньше был Полоз, то сейчас есть еще Осипенко.

– Они между собой решали?

– Да. Нарешали…

– Насколько часто у Ланговича и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Что сказали им?

– Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так – тем более. Чисто случайность.

– Не вызывает вопросов красная карточка Глебова?

– Не знаю, я момента не видел. Он пошел в отбор, видимо, не успел сыграть в мяч, сыграл в ногу, а там уже судьи решают.

– Что скажете о заменах? Насколько все вошли так, как надо?

– Если победили, значит, все вошли. Понятно, что делали все замены. Они были сделаны из‑за того, что было удаление. Перестраивались на другую схему, поэтому выпустили еще одного защитника. И даже центрального защитника Прохина в авральном режиме выпустили опорником, – сказал главный тренер «Ростова».

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15 комментариев

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закрыт по беспределу
Молодец, ответил без какой-либо бравады.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Смех смехом, а в последних 3-х играх все 5 голов Ростова забили защитники.
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Team_Coach
Все-таки Ростов клуб Георгиевича. Отличные голы, даже хорошо, что с пенальти не забили, а то шума было бы. С победой, Ростов.
+2
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Ростовский
Ответ MishaFCZ
Очень хотелось бы чтобы Ростов был в тройке,но думаю без шансов. Очень тяжелый календарь.
Наоборот, Ростов с сильными командами показывает свои лучшие матчи и постоянно выигрывает.
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ezeffbek@mail.ru
Они не забивают на тренировках, а тут игру забрали, может Валера не видет потенциал, и стоит поработать на тренировках над этим, чтобы перестало это быть случайностью а стало закономерностью???
Просто схавали все уже закидоны на Комличенко
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-1
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MishaFCZ
Очень хотелось бы чтобы Ростов был в тройке,но думаю без шансов.
Очень тяжелый календарь.
+1
-1
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Дмитрий Агалаков
Карпин - молодец, его ответы в интервью - отдельный вид искусства )))
+11
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Евгений_404
Валерка сегодня многослойный 👍😆
+2
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Spaten
Валера опять нам мемов надарил))
+4
-2
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Гельмут Стой
Да. Нарешали 🤣🤣🤣 Зачёт Георгич!
+17
-3
+14
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Сергей Жарковский
Рекорд по пенальти!👍
0
-4
-4
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Данил Кириленко
А почему отмечен Никита Чернов, а не Евгений? 😂
0
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Masterov Oleg
Валера! Верю!
+23
-5
+18
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Юрий Бермонт
👍👍👍👍👍❤❤❤
+4
-4
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Егор Крид58
😂
+7
-2
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