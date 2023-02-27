Карпин о зимнем футболе: «Название – футбол, а играли во что? «Бей‑беги», «бей вперед – игра придет»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Валерий Карпин Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил условия проведения матча с «Уралом» (1:2).

– Вы проиграли на последних минутах, это произошло из‑за потери концентрации?

– Несчастный случай.

– Комличенко в первой игре остался в запасе, сегодня тоже. Почему?

– Он не готов. Он пропустил неделю, пока не готов играть даже 60 минут.

– Хотелось бы услышать оценку качества игры вашей команды…

– Не знаю, как ответить. Во что была эта игра, по вашему мнению? Название – футбол, а играли во что?

– Сложный зимний футбол в непростых условиях…

– Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет». Футболом назвать это сложно.

Оценку можно давать только тому, как бились и боролись. Боролись хорошо, первый тайм остался за нами, второй – за «Уралом». Не повезло, что попало в руку от головы и поставили пенальти, – сказал Карпин.

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19 комментариев

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Isshin88
Ну и?
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RealJericho
Георгич скажет, как отрежет!
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tankist231
Сейчас смотрю Спартак-локо, тоже зимний футбол вроде как, а смотрится супер, так что это отмазки я думаю, летом тоже бывает смотреть невозможно на некоторые матчи, тоже бей-беги, там тогда че виновато, лето?
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Raybay
Осень весна = бей беги, весна-осень =бей беги, вывод - от перемены времен года российский футбол не меняется
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Оригинальный Ник
Зачем Валера раскрывает соперникам свои конспекты?
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Jadie James
Слушайте, а какие заслуги у тренера Карпина? Вот они есть - что он не только хороший человек и его интересно слушать, а вот он достиг вот что:... ?
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Andrew Petrov
Карпин возьмет серебро,а то что было в Е(бурге) никто и не вспомнит через пару недель
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rpn.abramov
Ответ U
Весна - дожди и мокро. Лето - жара. Осень - все устали. Наш девиз: "бьем вперед круглый год".
как говорится "бил, бью и буду бить!"
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Jan Paskel
Ответ fil_spb
Карпину срочно, уже прям сейчас, нужно думать над отмазками, которые пригодятся через месяц. Ведь зима пройдет, солнышко на небе и травка на поле появятся, а "Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет»" так и останутся.
для весны у него есть "игра была равна, играли два...."
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el ruso guapo
Наша рпл хоть летом хоть зимой бей беги лига.
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Алексей Петров
Валера, тут всё гораздо проще, игра была равна - играли два г##на)))
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U
Ответ fil_spb
Карпину срочно, уже прям сейчас, нужно думать над отмазками, которые пригодятся через месяц. Ведь зима пройдет, солнышко на небе и травка на поле появятся, а "Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет»" так и останутся.
Весна - дожди и мокро. Лето - жара. Осень - все устали.
Наш девиз: "бьем вперед круглый год".
+12
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исянов
так все твои команды всегда в это и играли. какой тренер, такая и игра. хотя почему карпина называют тренером - до сих пор загадка
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Otchelnik
Несчастный случай, это левый пеналь на Ростовском дельфине. Но футбольный бог все видит. Урал очень крепко выглядит, Гончаренко свое дело знает.
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Bashibuzuck
"Игра забудется, результат останется"(c)
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Carlton Palmer
А кто им сказал так играть - пулять вперед дальними набросами?
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Bergkamp007
Причём тут время года, если игра не поставленная?
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fil_spb
Карпину срочно, уже прям сейчас, нужно думать над отмазками, которые пригодятся через месяц. Ведь зима пройдет, солнышко на небе и травка на поле появятся, а "Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет»" так и останутся.
+7
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Bartez1986
ну так это к тренеру вопрос, почему так. разве нет?
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