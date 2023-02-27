Карпин о зимнем футболе: «Название – футбол, а играли во что? «Бей‑беги», «бей вперед – игра придет»

Главный тренер « » оценил условия проведения матча с « » (1:2).

– Вы проиграли на последних минутах, это произошло из‑за потери концентрации?

– Несчастный случай.

– Комличенко в первой игре остался в запасе, сегодня тоже. Почему?

– Он не готов. Он пропустил неделю, пока не готов играть даже 60 минут.

– Хотелось бы услышать оценку качества игры вашей команды…

– Не знаю, как ответить. Во что была эта игра, по вашему мнению? Название – футбол, а играли во что?

– Сложный зимний футбол в непростых условиях…

– Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет». Футболом назвать это сложно.

Оценку можно давать только тому, как бились и боролись. Боролись хорошо, первый тайм остался за нами, второй – за «Уралом». Не повезло, что попало в руку от головы и поставили пенальти, – сказал Карпин.