Карпин о зимнем футболе: «Название – футбол, а играли во что? «Бей‑беги», «бей вперед – игра придет»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил условия проведения матча с «Уралом» (1:2).
– Вы проиграли на последних минутах, это произошло из‑за потери концентрации?
– Несчастный случай.
– Комличенко в первой игре остался в запасе, сегодня тоже. Почему?
– Он не готов. Он пропустил неделю, пока не готов играть даже 60 минут.
– Хотелось бы услышать оценку качества игры вашей команды…
– Не знаю, как ответить. Во что была эта игра, по вашему мнению? Название – футбол, а играли во что?
– Сложный зимний футбол в непростых условиях…
– Да это не футбол, а «бей‑беги», «бей вперед – игра придет». Футболом назвать это сложно.
Оценку можно давать только тому, как бились и боролись. Боролись хорошо, первый тайм остался за нами, второй – за «Уралом». Не повезло, что попало в руку от головы и поставили пенальти, – сказал Карпин.
Наш девиз: "бьем вперед круглый год".