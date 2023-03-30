Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Марио Кемпес ЧМ-2026 Футбол

Марио Кемпес считает, что ради ЧМ-2026 Лионелю Месси лучше остаться в Лиге 1.

«Если он хочет выступить на следующем чемпионате мира, во Франции ему будет хорошо. Там он сможет больше отдыхать, в чемпионате Франции у него остается больше сил и он достаточно хорош для этой лиги. Но за это он в какой-то степени расплачивается в Лиге чемпионов.

Если он останется в «ПСЖ», то через три года будет идеально готов [к ЧМ]. Также все будет видно по квалификации. Постепенно станет понятна форма Месси», – заявил экс-форвард сборной Аргентины в интервью TyC Sports.

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38 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Caterina
Скорее, накупят ещё пару-тройку солеров и экитиков, а черепахе отдадут ещё и штрафные.
И за споры с судьей жк и кк будут получать за него партнёры 🤣👍🏻
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, через год вылетали )) При шейхах, но без Месси они три раза в 1/8 вылетали.
С Месси ни разу не прошли стадию 1/8 🤣
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Vinnipukh Vinni
Ответ Болельщик Биатлона
Ну хотя бы в финале был
Если один раз повезло, это не значит, что всегда будет везти. К тому же они сами уволили тренера, который вывел их в финал.
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Болельщик Биатлона
Ответ Vinnipukh Vinni
А до прихода Месси ПСЖ 10 раз брал ЛЧ? ))
Ну хотя бы в финале был
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Caterina
Ответ прощай Роналду
Что изменится? Император Мбуппи уйдёт летом или отдаст пенки Лео? 😁👍🏻
Скорее, накупят ещё пару-тройку солеров и экитиков, а черепахе отдадут ещё и штрафные.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ну уж точно не вылетали в 1/8 каждый год 😁
Ну да, через год вылетали ))
При шейхах, но без Месси они три раза в 1/8 вылетали.
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Vinnipukh Vinni
Ответ дамир дугаров
Хотя бы в финале и полуфинале играл ровно перед ним
Ну повезло. Сначала у них Тухель, был, потом в противосточнии с Баварией Навас тащил. Но в итоге ЛЧ так и не взяли.
Не в Месси проблема. Месси можно упрекнуть лишь в том, что он не вытащил этот парижский цирк на новый уровень. Что сказать - даже величайшим не всё удаётся.
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Игорь Климов
Нынешний ПСЖ без Лео Месси может и из группы не выйти в финальную часть ЛЧ.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Vinnipukh Vinni
А до прихода Месси ПСЖ 10 раз брал ЛЧ? ))
Ну уж точно не вылетали в 1/8 каждый год 😁
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Игорь Климов
Ответ Vinnipukh Vinni
У тебя всё никак не отгорит ))) Месси - это человек-чемпион мира, лучший игрок чемпиоеата мира и просто лучший футболист в истории. И ты прекрасно это понимаешь и тебе только и остаётся, что сопли свои размазывать. Ты не близнец антошки абатурова? Тот такой же обиженный и несчастный.
Да, Лео Месси давно признают уникальным и универсальным футболистом, подавляющее количество авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, и настоящего, гений! 🇦🇷
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Игорь Климов
Ответ koshaus
Общеизвестно что Человек-Пендаль имеет ещё два почётных звания Человек-Пешеход и Человек-Невидимка. Марио качественно поколол Человека -Пендаля.
Зачем ты это пишешь, он уже давно играет в Аль-Наср под 7 номером.
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Эркинбек Апаканов
ПСЖ до Месси играл в финале ЛЧ)
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прощай Роналду
Ответ Blaumerc
ну что за бред? все знают что Роналду любит пропускать а не забивать Бадру
Не даёт выхолных вот и забивать стал мало)
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Месси забивал в 1/8 ЧМ, в 1/4 ЧМ, в полуфинале ЧМ и финале ЧМ! кринжтиану забивал только Бадру:))
Ито с пенальти 🤣👍🏻
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che kaif
Ответ МСД
ПСЖ и до Месси расплачивался и после Месси будет расплачиваться в ЛЧ. Пока не купят топовых игроков на все линии. 3-4 знаменитости ЛЧ никогда не выигрывали.
Зачем тогда сам Месси?его для этого и брали. Дорога ему в млс или каталонию.
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прощай Роналду
Ответ Blaumerc
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Это дельфин 🍓
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rookie84
Ответ rigobersong
Месси забивал в 1/8 ЧМ, в 1/4 ЧМ, в полуфинале ЧМ и финале ЧМ! кринжтиану забивал только Бадру:))
и то автогол
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прощай Роналду
Ответ Caterina
Представляю, как у местных "с детства за ПСЖ" бомбанет от этого интервью)) Но на самом деле три года сидеть в лягушачьем болоте и ждать ЧМ - тяжёлое для Месси испытание, вряд ли выдержит. Разве что в самом ПСЖ что-то изменится к лучшему. Лучше домой, в Барсу.
Что изменится? Император Мбуппи уйдёт летом или отдаст пенки Лео? 😁👍🏻
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прощай Роналду
Он даже пешком делает больше чем весь ПСЖ) хейтеры хватайте бесплатно огнетушители))) 🧯🧯🧯
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Станислав Л
Ответ МСД
ПСЖ и до Месси расплачивался и после Месси будет расплачиваться в ЛЧ. Пока не купят топовых игроков на все линии. 3-4 знаменитости ЛЧ никогда не выигрывали.
и тренера не назначат правильного
+3
-1
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Caterina
Представляю, как у местных "с детства за ПСЖ" бомбанет от этого интервью))
Но на самом деле три года сидеть в лягушачьем болоте и ждать ЧМ - тяжёлое для Месси испытание, вряд ли выдержит. Разве что в самом ПСЖ что-то изменится к лучшему.
Лучше домой, в Барсу.
+9
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дамир дугаров
Ответ rigobersong
Месси забивал в 1/8 ЧМ, в 1/4 ЧМ, в полуфинале ЧМ и финале ЧМ! кринжтиану забивал только Бадру:))
С пенальти в каждой стадии это не очень сложно )
+2
-3
-1
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дамир дугаров
Ответ Vinnipukh Vinni
А до прихода Месси ПСЖ 10 раз брал ЛЧ? ))
Хотя бы в финале и полуфинале играл ровно перед ним
+1
-4
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МСД
Ответ Direct free kick
А ПСЖ готов дальше позориться в 1/8 не то что ЛЧ, а кубка Франции? ПСЖ топ клуб, а не Анжер или Ренн, на который снезашёл святой карлан
Карлан в ПСЖ перешёл, чтобы подготовиться к ЧМ. Гений всё расчитал и взял заветный Кубок мира. А дальше он просто будет зарабатывать деньги вообще не потея.
+2
-1
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ che kaif
Скорее ПСЖ ради имени Месси расплачивается в лч с этим самым Месси
А до прихода Месси ПСЖ 10 раз брал ЛЧ? ))
+13
-3
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