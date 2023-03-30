Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»

считает, что ради ЧМ-2026 Лионелю Месси лучше остаться в 1.

«Если он хочет выступить на следующем чемпионате мира, во Франции ему будет хорошо. Там он сможет больше отдыхать, в чемпионате Франции у него остается больше сил и он достаточно хорош для этой лиги. Но за это он в какой-то степени расплачивается в Лиге чемпионов.

Если он останется в « », то через три года будет идеально готов [к ЧМ]. Также все будет видно по квалификации. Постепенно станет понятна форма Месси», – заявил экс-форвард сборной в интервью TyC Sports.