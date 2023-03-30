Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»
Марио Кемпес считает, что ради ЧМ-2026 Лионелю Месси лучше остаться в Лиге 1.
«Если он хочет выступить на следующем чемпионате мира, во Франции ему будет хорошо. Там он сможет больше отдыхать, в чемпионате Франции у него остается больше сил и он достаточно хорош для этой лиги. Но за это он в какой-то степени расплачивается в Лиге чемпионов.
Если он останется в «ПСЖ», то через три года будет идеально готов [к ЧМ]. Также все будет видно по квалификации. Постепенно станет понятна форма Месси», – заявил экс-форвард сборной Аргентины в интервью TyC Sports.
При шейхах, но без Месси они три раза в 1/8 вылетали.
Не в Месси проблема. Месси можно упрекнуть лишь в том, что он не вытащил этот парижский цирк на новый уровень. Что сказать - даже величайшим не всё удаётся.
Но на самом деле три года сидеть в лягушачьем болоте и ждать ЧМ - тяжёлое для Месси испытание, вряд ли выдержит. Разве что в самом ПСЖ что-то изменится к лучшему.
Лучше домой, в Барсу.