Тухель об увольнении Нагельсманна: «Понимаю, что чувствует Юлиан. Не то чтобы причина моих увольнений из «Челси» и «ПСЖ» была во мне»
Томас Тухель поддержал Юлиана Нагельсманна на фоне увольнения из «Баварии».
Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба в конце марта, после чего команду возглавил Тухель.
«Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан [Нагельсманн]. Я сам дважды попадал в подобную ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов («ПСЖ» и «Челси» – Sports.ru) была во мне. Такова жизнь тренера.
Мы постараемся завершить сезон успешно, в том числе ради Юлиана и его штаба», – сказал тренер «Баварии» в интервью ZDF.
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💩 Слить другого тренера зная по личному опыту как это неприятно.
💩 Слить своего бывшего ученика.
Рад, что ПСЖ от него избавился, хоть и терпели его долго. Тухель сам спровоцировал своё увольнение, пошёл в публичную перепалку с руководством ради отступных, обосрал всех кого только можно и уехал с баблом, оставив после себя выжженное поле. Уже тогда было ясно, что он баварочник по менталитету.
Ахахаха) В это только поверят местные школьники)