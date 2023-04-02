поддержал на фоне увольнения из «Баварии».

Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба в конце марта, после чего команду возглавил Тухель.

«Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан [Нагельсманн]. Я сам дважды попадал в подобную ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов (« » и « » – Sports.ru) была во мне. Такова жизнь тренера.

Мы постараемся завершить сезон успешно, в том числе ради Юлиана и его штаба», – сказал тренер «Баварии» в интервью ZDF.

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его штабу: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

Катание Нагельсманна на лыжах после поражения «Баварии» способствовало его увольнению. Тренера могли оставить, если бы Тухель отказал

Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм