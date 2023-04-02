Тухель об увольнении Нагельсманна: «Понимаю, что чувствует Юлиан. Не то чтобы причина моих увольнений из «Челси» и «ПСЖ» была во мне»

Теги Бавария ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель поддержал Юлиана Нагельсманна на фоне увольнения из «Баварии».

Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба в конце марта, после чего команду возглавил Тухель.

«Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан [Нагельсманн]. Я сам дважды попадал в подобную ситуацию. Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов («ПСЖ» и «Челси» – Sports.ru) была во мне. Такова жизнь тренера.

Мы постараемся завершить сезон успешно, в том числе ради Юлиана и его штаба», – сказал тренер «Баварии» в интервью ZDF.

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его штабу: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

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26 комментариев

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Jor Hakobyan
Ответ Имя Фамилия
💩 Возглавить вражескую баварию после Дортмунда. 💩 Слить другого тренера зная по личному опыту как это неприятно. 💩 Слить своего бывшего ученика. Рад, что ПСЖ от него избавился, хоть и терпели его долго. Тухель сам спровоцировал своё увольнение, пошёл в публичную перепалку с руководством ради отступных, обосрал всех кого только можно и уехал с баблом, оставив после себя выжженное поле. Уже тогда было ясно, что он баварочник по менталитету.
Ходят слухи что сливаете Моуринью из Интера да?
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iegord
Ответ Михо
Скоро Наглеь окажется в Челси и круг замкнется)
Нагель в Ттх, Конте - в Челси, вот тогда точно будет эпичный круг)
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Имя Фамилия
💩 Возглавить вражескую баварию после Дортмунда.
💩 Слить другого тренера зная по личному опыту как это неприятно.
💩 Слить своего бывшего ученика.

Рад, что ПСЖ от него избавился, хоть и терпели его долго. Тухель сам спровоцировал своё увольнение, пошёл в публичную перепалку с руководством ради отступных, обосрал всех кого только можно и уехал с баблом, оставив после себя выжженное поле. Уже тогда было ясно, что он баварочник по менталитету.
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U
Ответ Andreas Soffliggare
Но если бы Тухель отказался, то Наггельсмана оставили бы по крайней мере до конца сезона
Ага, тренер без работы откажется от Баварии, чтобы Нагель ещё три месяца потренировал...
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Давид Agabekyan
Ответ Buharoid
Чел, Лиллю чемпионство Почеттино проиграл, а не Тухель, учи матчасть.
Первую половину чемпионата Тухель был, так что пополам
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Evgen_Hazard
Ответ Михо
Скоро Наглеь окажется в Челси и круг замкнется)
Это всяко лучше было бы чем то, что есть
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BigPapa
Чуйка что Тухель возьмёт лигу чемпионов с Баварией и его через полгода выпнут)
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gPk
Ответ Игорь М.
Ты в своём уме? Тухель с Челси ЛЧ брал в тот момент, когда ПСЖ Лиллю титул отдавали
Ну что с вами не так?Тухель руководил ПСЖ в том сезоне целых 17 туров.17 туров - пол чемпионата.Был уволен из клуба находившись с клубом на 3-ем месте.Или полсезона не имеют для вас значения?)Он в этом позоре замешан так же ,как и Почеттино.Только у Тухеля была предсезонка ,а Почеттино пришел по ходу сезона
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Andreas Soffliggare
Но если бы Тухель отказался, то Наггельсмана оставили бы по крайней мере до конца сезона
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Игорь М.
Ответ gPk
Зря выкинули бездаря из ПСЖ который провалил полностью первый клуб с клубом-гегемоном лиги у которого один Мбаппе стоит больше ,чем весь состав Лилля))
Ты в своём уме? Тухель с Челси ЛЧ брал в тот момент, когда ПСЖ Лиллю титул отдавали
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gPk
Ответ Buharoid
Чел, Лиллю чемпионство Почеттино проиграл, а не Тухель, учи матчасть.
Чудо Тухельское.Учи матчасть что именно физрук руководил ПСЖ до 29 декабря и именно он шел на 3-ем месте в чемпионате)))Выучил?))
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nick-basil
Выглядит по-человечески
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Madhamish
Ответ Николай Уткин
Есть ли еще один клуб в мире, где настолько легко откиснуть с слота тренера? Раздевалка очень опасна, попросил трансферы - отлетел на помойку, не так разговариваешь с руководством - на помойку, потерял очки после перерыва на чм (когда костяк твоей команды провалился) - на помойку, не любишь увольниджича - на помойку. Кошмар
Причем тут помойка? Нагель пошел бутылки собирать? Или получил компенсацию такую, что может умеренно шиковать уже до конца жизни нигде не работая?
+2
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Buharoid
Ответ gPk
Зря выкинули бездаря из ПСЖ который провалил полностью первый клуб с клубом-гегемоном лиги у которого один Мбаппе стоит больше ,чем весь состав Лилля))
Чел, Лиллю чемпионство Почеттино проиграл, а не Тухель, учи матчасть.
+30
-2
+28
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Born is the King
Ответ #SharkTeam
Вроде же это тухель свез синебус в кювет, что даже волшебник до сих пор вытащить не может
Скоро поможет Сити выкинув из ЛЧ
+4
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gPk
Ответ Игорь М.
По факту. Тухеля зря из ПСЖ выкинули, равно как и из Челси
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Михо
Скоро Наглеь окажется в Челси и круг замкнется)
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Андрюха с района
"Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов («ПСЖ» и «Челси» – Sports.ru) была во мне"

Ахахаха) В это только поверят местные школьники)
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#SharkTeam
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Николай Уткин
Есть ли еще один клуб в мире, где настолько легко откиснуть с слота тренера? Раздевалка очень опасна, попросил трансферы - отлетел на помойку, не так разговариваешь с руководством - на помойку, потерял очки после перерыва на чм (когда костяк твоей команды провалился) - на помойку, не любишь увольниджича - на помойку. Кошмар
+2
-5
-3
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Евгений Громов 22
Открой же нам тайну в чем причина этих увольнений ?) За одно можно и по Юлиану внести ясность))
+3
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Игорь М.
По факту. Тухеля зря из ПСЖ выкинули, равно как и из Челси
+12
-4
+8
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DolJun
не то чтобы это оправдывает ход боули, но так то последние результаты тухеля тоже не радовали. кукурелья, к слову, тоже при нем был куплен
+1
-3
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Пинающий Достоинства
Ничего лично, Юлек, чисто бизнес
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nobrainnopain
Юлиан встал(на лыжи)- место потерял
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