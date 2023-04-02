Каррагер об увольнении Поттера: «Это было неизбежно. Менять Тухеля на Грэма изначально глупо»

Теги Бавария Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

Джейми Каррагер не удивлен увольнением Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».

«Я сочувствую Грэму Поттеру, но это было неизбежно.

Нельзя менять Тухеля на Поттера. Это изначально глупое решение», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»

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15 комментариев

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deadjoker
Был паренёк в качалке
Звали его - Гарри
Любил кричать кричалки
За кружкой пива в баре (с)
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edward_freeman
Ответ Bazilic
Взять системного тренера Дать ему несколько месяцев Как это вообще в головах руководства укладывается
ахах
только построение системы мы так и не увидели
а увидели шараханья от схемы к схеме, и одно и то же выражение лица с открытым ртом на бровке
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edward_freeman
у Тухеля всё валилось уже к тому времени
просто забыли все уже)
+1
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DolJun
Ответ Bazilic
Взять системного тренера Дать ему несколько месяцев Как это вообще в головах руководства укладывается
можно быть системным тренером и не выпасть из 4ки внедряя свою систему. в челси как раз был такой, взял лч крайнюю. увы, кто-то может учиться только на своих ошибках
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Bazilic
Взять системного тренера
Дать ему несколько месяцев
Как это вообще в головах руководства укладывается
+2
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U
Ответ revo
А кто знает, почему уволили?🤨
Говорят вотсап на телефоне у него завис.
+10
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#SharkTeam
Ответ allengosta2017
Да все это понимали, кроме одного человека)
который заработал денег больше их всех. Но и при Тухеле уже долго не было игры
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Rio de Janeiro
Ждём от Боули ещё 300 млн под нового тренера на полгода
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allengosta2017
Да все это понимали, кроме одного человека)
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Fox_Mulder_12
Ответ revo
А кто знает, почему уволили?🤨
Потому что волшебник оказался маглом
+9
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+9
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#SharkTeam
Ответ melmi
Чопорные англичане до сих пор тешат себя надеждой , что у них есть свои тренеры для их топ клубов Их нет , одни физруки ( в сборной такой же) Зачем звать в богатые проекты этих буратин, терпеть крах и сливать сезон
Ну сейчас вот есть надежда на Эдди Хау
+2
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QWertY
Так дело не в Тухеле и Поттере. Не их вина, что Боули покупает всякий сброд за баснословные деньги, которые даже в условном Саутгемптоне сидели на бенче. Но даже несмотря на все эти проблемы, Гарри Поттер дотащил Челси до четвертьфинала ЛЧ☝🏻
+1
-4
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melmi
Чопорные англичане до сих пор тешат себя надеждой , что у них есть свои тренеры для их топ клубов
Их нет , одни физруки ( в сборной такой же)
Зачем звать в богатые проекты этих буратин, терпеть крах и сливать сезон
+4
-1
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The Best
А сейчас Тухель в Баварии а бывший тренер Баварии может стать тренером Челси.....вот такой круговорот.
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revo
А кто знает, почему уволили?🤨
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