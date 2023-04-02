Каррагер об увольнении Поттера: «Это было неизбежно. Менять Тухеля на Грэма изначально глупо»
Джейми Каррагер не удивлен увольнением Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».
«Я сочувствую Грэму Поттеру, но это было неизбежно.
Нельзя менять Тухеля на Поттера. Это изначально глупое решение», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»
Звали его - Гарри
Любил кричать кричалки
За кружкой пива в баре (с)
только построение системы мы так и не увидели
а увидели шараханья от схемы к схеме, и одно и то же выражение лица с открытым ртом на бровке
просто забыли все уже)
Дать ему несколько месяцев
Как это вообще в головах руководства укладывается
Их нет , одни физруки ( в сборной такой же)
Зачем звать в богатые проекты этих буратин, терпеть крах и сливать сезон