Каррагер об увольнении Поттера: «Это было неизбежно. Менять Тухеля на Грэма изначально глупо»

не удивлен увольнением с поста главного тренера «Челси».

«Я сочувствую Грэму Поттеру, но это было неизбежно.

Нельзя менять на Поттера. Это изначально глупое решение», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»