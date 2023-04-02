Гари Невилл: «Учитывая состав «МЮ», место в топ-4 и победа в Кубке лиги – это великолепно. В начале сезона такой вариант оторвали бы с руками»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл считает, что состав «МЮ» недостаточно хорош для больших свершений.

«Если бы в начале сезона, после первых матчей, вы сказали, что «Манчестер Юнайтед» в итоге будет в таком положении как сейчас, такой вариант оторвали бы с руками.

Учитывая состав, выступление в Лиге Европы, победа в Кубке лиги, полуфинал Кубка Англии, место в топ-4 АПЛ – это великолепно, отличная работа.

Но во время выездных матчей есть тревожные знаки. В матчах, в которых надо действительно проявить боевой дух, храбрость, показать свое мастерство, видно, что команда недостаточно хороша.

Она все еще может провести хороший сезон. «МЮ» много раз реагировал на поражения. Но глобальной картины не изменить.

«МЮ» просто не прибавляет. В матче с «Ньюкаслом» он так и не вошел в игру. Казалось, что во втором тайме он станет играть лучше, но нет: рн был очень плох, как и в первом тайме. «МЮ» заслужил поражение.

Эрику тен Хагу надо разобраться, кто пойдет с ним дальше, а кто нет», – заявил экс-защитник «МЮ».

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15 комментариев

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Артур Ганненко
Состав у Мю очень дорогой, только Сити может поспорить. Так что это сомнительный аргумент. Другое дело, что Тен Хааг первый год в клубе, наивно рассчитывать сразу же на борьбу за чемпионство.
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a1ber1
рн был очень плох?? обьясните пожалуйста, хотя я не эстонец вроде??)
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Ман Сити
Плохой состав, подумаешь больше всех в мире потратили. Надо x3 от всех потратить, тогда поборятся за ЛЕ
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Фанат спорта01
Я одного не понимаю,почему никто не хейтить Санчо?
как тех же Антони с Мудриком.
его купили почти за те же деньги,ему платят 375 тысяч фунтов(больше чем тем двоим вместе),играют даже хуже них,но никакого хейта нет.
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QWertY
Ответ Wekil Halylow
на эту состав платили болше чем на сити
То есть по твоей логике 80 милионный Пепе > Сака?
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Артур Ганненко
Ответ red hikkikomori
Куча безвольных игроков которые не знали вкуса серьезных побед, последний кто брал АПЛ это Де Хеа , ну и Варан с Каземиро бравшие ЛЧ. Об этом кстати сам Тен Хаг говорил что нужны игроки с менталитетом победителей,но почему то привел Антонину)
Ну так у Арсенала вообще ноль игроков, знающих вкус серьезных побед. Если клуб долго ничего не выигрывал, то естественно, что у него в составе мало или совсем нет таких игроков. И так двух из Реала взяли, или предлагается накупить весь состав из Сити, Ливера и Реала?
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Евгений Лифшиц
опять состав не тот?)) полтора миллиарда мало, нужно 3?))
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CoTTo
учитывая состав и миллионы на Санчо Магваеров и Спинера и лички всех донных игроков
они должны АПЛ каждый год брат ьи в финал ЛЧ играть
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red hikkikomori
Ответ Арман Мартиросян
Как можно забыть про великого Фила Джонса?
Это человек-миф, я вообще не уверен что он реально существует )
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Арман Мартиросян
Ответ red hikkikomori
Куча безвольных игроков которые не знали вкуса серьезных побед, последний кто брал АПЛ это Де Хеа , ну и Варан с Каземиро бравшие ЛЧ. Об этом кстати сам Тен Хаг говорил что нужны игроки с менталитетом победителей,но почему то привел Антонину)
Как можно забыть про великого Фила Джонса?
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red hikkikomori
Ответ charly_54
А что не так с составом?
Куча безвольных игроков которые не знали вкуса серьезных побед, последний кто брал АПЛ это Де Хеа , ну и Варан с Каземиро бравшие ЛЧ. Об этом кстати сам Тен Хаг говорил что нужны игроки с менталитетом победителей,но почему то привел Антонину)
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sacha2
«победа в Кубке Англии – это великолепно»...где победа, в КА? Кубок Лиги и Кубок Англии - это как Лига Чемпионов и Лига Конференций
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charly_54
А что не так с составом?
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red hikkikomori
Пока не поменяются владельцы и не приведут за собой нормальный менеджмент ни один тренер ничего не добьётся в АПЛ и ЛЧ (буду рад ошибиться). Имхо
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Wekil Halylow
на эту состав платили болше чем на сити
+8
-3
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