Гари Невилл: «Учитывая состав «МЮ», место в топ-4 и победа в Кубке лиги – это великолепно. В начале сезона такой вариант оторвали бы с руками»

считает, что состав «МЮ» недостаточно хорош для больших свершений.

«Если бы в начале сезона, после первых матчей, вы сказали, что « » в итоге будет в таком положении как сейчас, такой вариант оторвали бы с руками.

Учитывая состав, выступление в , победа в Кубке лиги, полуфинал Кубка Англии, место в топ-4 – это великолепно, отличная работа.

Но во время выездных матчей есть тревожные знаки. В матчах, в которых надо действительно проявить боевой дух, храбрость, показать свое мастерство, видно, что команда недостаточно хороша.

Она все еще может провести хороший сезон. «МЮ» много раз реагировал на поражения. Но глобальной картины не изменить.

«МЮ» просто не прибавляет. В матче с «Ньюкаслом» он так и не вошел в игру. Казалось, что во втором тайме он станет играть лучше, но нет: рн был очень плох, как и в первом тайме. «МЮ» заслужил поражение.

Эрику тен надо разобраться, кто пойдет с ним дальше, а кто нет», – заявил экс-защитник «МЮ».