Тен Хаг о шансах «МЮ» на квадрупл: «Это возможно, этим можно вдохновляться. Но надо двигаться от игры к игре – мечты отвлекают»

высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на квадрупл в этом сезоне.

Вчера «МЮ» выиграл Кубок английской лиги. Команда занимает 3-е место в таблице , отставая от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. Также « » сыграет на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и .

«Это существующий шанс, это возможно. Этим можно вдохновляться, в это нужно верить. Это придет только в случае, если ты все делаешь правильно. Если ты усердно трудишься, если команда едина, то все возможно.

Но нужно двигаться от игры к игре. Нельзя заглядывать слишком далеко и мечтать о чем-то, потому что это лишь отвлекает.

Нужно концентрироваться на работе. Чтобы добиваться правильных результатов, необходимо концентрироваться на 100 процентов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

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