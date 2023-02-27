Тен Хаг о шансах «МЮ» на квадрупл: «Это возможно, этим можно вдохновляться. Но надо двигаться от игры к игре – мечты отвлекают»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на квадрупл в этом сезоне.

Вчера «МЮ» выиграл Кубок английской лиги. Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. Также «Ман Юнайтед» сыграет на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и Лиге Европы.

«Это существующий шанс, это возможно. Этим можно вдохновляться, в это нужно верить. Это придет только в случае, если ты все делаешь правильно. Если ты усердно трудишься, если команда едина, то все возможно.

Но нужно двигаться от игры к игре. Нельзя заглядывать слишком далеко и мечтать о чем-то, потому что это лишь отвлекает.

Нужно концентрироваться на работе. Чтобы добиваться правильных результатов, необходимо концентрироваться на 100 процентов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

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24 комментария

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НРИ
Один трофей есть , в чемпионате показать до конца сезона стабильную игру и это уже будет локальным успехом для Мю
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Александр Киричев
-тен хог: шансов0
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ZamoRano
Ответ Юрий Кечко
Про лигу Европы зря, сейчас это очень крутой турнир
Ну когда твоя любимая барса стала там регулярно ошиваться, то конечно😀
+1
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filippa
спокойствие-только спокоцствие! Ливерпуль в прошлом сезоне теже шел на 4... а вон оно как ввшло ! МЮ только удачи.
+1
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anti4ex
АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Кубок Лиги - это настоящий квадрупл, остальное ерунда
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Александр Кодинков
Тен Хаг не шарит))) Газпром - мечты сбываются!
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Юрий Кечко
Ответ ZamoRano
Боже мой, пожалуйста, не форсите эту тему, умоляю😀🫣 испанский стыд просто. У меня ещё с 2001 года ощущение неимоверного стыда, когда три кубка Ливерпуля называли треблом по аналогии с 1999 у МЮ. Только у МЮ это классические чемпионство, лига чемпионов, кубок Англии, а у Ливерпуля кубок лиги, кубок Англии и 5-4 над алавесом из испанского пердива🤣🤣🤣 ну стыдоба же. Какой нафиг квадрупл с лигой Европы, а чё не с кубком Интертото?!
Про лигу Европы зря, сейчас это очень крутой турнир
+4
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DolJun
пепу с алиэкспрес светит только пеповский квадрупл)
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Carlos
Финал Лиги Европы - Арсенал: М.Ю
Красиво бы было
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Wizard Harry
Вчера решил посмотреть игру МЮ впервые за долгое время, рассмотреть «гений» тенхага, так сказать.
Игры как не было в сентябре, так и сейчас нет. Если в первом тайме что-то залетело, то во втором тайме Ньюкасл просто размотал муму, по всем показателям.
Такое позорище, слов нет)
Квадропопл тебе, лысый не хочется?
Благо в Челси полная перестройка и Ливерпуль в футбольной депрессии, а так все по-старому было бы.
5-6 место, лига европы и все дела🤦🏼👍🏼
+1
-4
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Aleus Marcus
Ответ Stewart Downing
в стане квадрупловцев прибыло!
Эти журналюги никуда и не девались
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Carlos
Ещё Апл и Лига Европы
Тен Хаг хорошо тренерует
Шансы есть
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Stewart Downing
Ответ red hikkikomori
Действительно, лучше о квадрупле даже не заикаться, все мы знаем какой в итоге ..лупл получил Ливерпуль) не хотелось бы пойти по их стопам)
не переживай квадрупловец, всё будет хорошо)))
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Stewart Downing
в стане квадрупловцев прибыло!
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-1
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Stivi M.D.
Ответ red hikkikomori
Действительно, лучше о квадрупле даже не заикаться, все мы знаем какой в итоге ..лупл получил Ливерпуль) не хотелось бы пойти по их стопам)
Поздно, уже заикнулись. А поскольку никакого квадрпула конечно не будет, готовьтесь принимать шуточки )) Только в отличие от Ливерпуля, здесь квадруплом даже не пахнет
+8
-8
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ZamoRano
Боже мой, пожалуйста, не форсите эту тему, умоляю😀🫣 испанский стыд просто. У меня ещё с 2001 года ощущение неимоверного стыда, когда три кубка Ливерпуля называли треблом по аналогии с 1999 у МЮ. Только у МЮ это классические чемпионство, лига чемпионов, кубок Англии, а у Ливерпуля кубок лиги, кубок Англии и 5-4 над алавесом из испанского пердива🤣🤣🤣 ну стыдоба же. Какой нафиг квадрупл с лигой Европы, а чё не с кубком Интертото?!
+15
-5
+10
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инок
Тен Хаг всё адекватно сказал. Хороший тренер для МЮ.
Будет такая игра, как сейчас - будут и трофеи.
+5
0
+5
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ZAPA
1/8 + 1/8 и третье место в чемпе, конечно актуальный вопрос.
+8
0
+8
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Tun
Какой же Эрик крутой! Уверенно стоит на ногах, не боится трудностей, не звездится, за полсезона шикарный прогресс, у Пепа намечается новый соперник на годы
+14
-2
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Wekil Halylow
Трент 1/4 что случилос ?
0
-1
-1
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red hikkikomori
Действительно, лучше о квадрупле даже не заикаться, все мы знаем какой в итоге ..лупл получил Ливерпуль) не хотелось бы пойти по их стопам)
+7
-3
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Лёха Жданчик
Будем реалистами ТенХаг уже сделал то чего не получалось у многих до него.....если к этому еще прибавить кубок Англии и ЛЕ то это будет предел мечтаний в первый же сезон тренера
0
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Акира_1
Опять этот квадрупл, за которым в прошлом году Ливерпуль охотился. 😄
0
-2
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United_LP
Почему я Клоппа вспомнил?
0
-4
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