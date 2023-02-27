Тен Хаг о шансах «МЮ» на квадрупл: «Это возможно, этим можно вдохновляться. Но надо двигаться от игры к игре – мечты отвлекают»
Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на квадрупл в этом сезоне.
Вчера «МЮ» выиграл Кубок английской лиги. Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. Также «Ман Юнайтед» сыграет на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и Лиге Европы.
«Это существующий шанс, это возможно. Этим можно вдохновляться, в это нужно верить. Это придет только в случае, если ты все делаешь правильно. Если ты усердно трудишься, если команда едина, то все возможно.
Но нужно двигаться от игры к игре. Нельзя заглядывать слишком далеко и мечтать о чем-то, потому что это лишь отвлекает.
Нужно концентрироваться на работе. Чтобы добиваться правильных результатов, необходимо концентрироваться на 100 процентов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.
«МЮ» выиграл Кубок лиги! Первый трофей с Тен Хагом
Красиво бы было
Игры как не было в сентябре, так и сейчас нет. Если в первом тайме что-то залетело, то во втором тайме Ньюкасл просто размотал муму, по всем показателям.
Такое позорище, слов нет)
Квадропопл тебе, лысый не хочется?
Благо в Челси полная перестройка и Ливерпуль в футбольной депрессии, а так все по-старому было бы.
5-6 место, лига европы и все дела🤦🏼👍🏼
Тен Хаг хорошо тренерует
Шансы есть
Будет такая игра, как сейчас - будут и трофеи.