«Челси» при Поттере набирал 1,27 очка в АПЛ – это повторение клубного антирекорда
«Челси» во главе с Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.
Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Столько же было лишь у Гленна Ходдла в 1996-м.
Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%. В XXI веке ни при одном другом постоянном тренере «Челси» так мало не побеждал.
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И вряд ли как тренер многое потерял. Вернётся обратно на уровень Брайтонов и норм.
И нет, скучать по этому никто не будет.