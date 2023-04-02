«Челси» при Поттере набирал 1,27 очка в АПЛ – это повторение клубного антирекорда

Теги Челси премьер-лига Англия рейтинги Гленн Ходдл Грэм Поттер Футбол

«Челси» во главе с Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.

Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Столько же было лишь у Гленна Ходдла в 1996-м.

Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%. В XXI веке ни при одном другом постоянном тренере «Челси» так мало не побеждал.

💣 «Челси» уволил Поттера спустя 7 месяцев после назначения. Клуб идет на 11-м месте в АПЛ

Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»

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21 комментарий

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граф Якунин
Ответ fourt
не в том время не в том месте оказался, поттеру надо клубы попроще тренировать, да и не с таким "особенным" владельцем
Теперь он себе клуб может купить
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Shuller18
Ответ EmptyGuitar1753
Могли бы оставить до конца сезона, а уже потом решать. Thank you Mr. Potter, you will be missed.
Скучать?)))) Забыть как страшный сон
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DolJun
Ответ kustarnik555@gmail.com
и разорвал всех в мире за всю историю по неустойке. 57 миллионов
пруф?
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kustarnik555@gmail.com
Ответ DolJun
зато разрывал всех по иксг.
и разорвал всех в мире за всю историю по неустойке. 57 миллионов
+1
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Алексей Гусев
Ответ Эл Ку
Хоть он и хороший тренер, но этот Челси был не его командой, по крайней мере в данный период
поправочка, этото Челси не является командой...привет Боули
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Wekil Halylow
Ответ DolJun
зато разрывал всех по иксг.
по xg поттер 9 место
+5
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+5
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Иван Иванов
Ответ EmptyGuitar1753
Могли бы оставить до конца сезона, а уже потом решать. Thank you Mr. Potter, you will be missed.
Уахаха! Ты прикалываешься? Челси там горит в АПЛ, шансы в ЛЧ были, как у Путина попасть в рай. Поттера по хорошему ещё давно надо было увольнять.
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Alex-R
Ответ DolJun
зато разрывал всех по иксг.
Это миф. За период его работы Челси создал меньше xG, чем Астон Вилла и Брентфорд
+23
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+23
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Рашпель793
Ответ fourt
не в том время не в том месте оказался, поттеру надо клубы попроще тренировать, да и не с таким "особенным" владельцем
Да он то как раз оказался там, где нужно и в то самое время. Мужик за полгода заработал на жизнь вперёд )
И вряд ли как тренер многое потерял. Вернётся обратно на уровень Брайтонов и норм.
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Эл Ку
Хоть он и хороший тренер, но этот Челси был не его командой, по крайней мере в данный период
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U
Ответ allengosta2017
Сомневаюсь, что Нагельсман захочет пойти к еще одному совершенно странному руководству. Если только за очень большие деньги)
Ой да ладно, он даже в Тоттенхем не против был. А тут ему и отвалят очень большие деньги.
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allengosta2017
Ответ U
Скорее всего не хотят упустить Нагеля просто. И нет, скучать по этому никто не будет.
Сомневаюсь, что Нагельсман захочет пойти к еще одному совершенно странному руководству. Если только за очень большие деньги)
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stason79
стабильность - все этого тренера. сотон будет рад 10 месту.
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llolishe
Магия не сработала
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U
Ответ EmptyGuitar1753
Могли бы оставить до конца сезона, а уже потом решать. Thank you Mr. Potter, you will be missed.
Скорее всего не хотят упустить Нагеля просто.
И нет, скучать по этому никто не будет.
+13
-1
+12
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EmptyGuitar1753
Могли бы оставить до конца сезона, а уже потом решать. Thank you Mr. Potter, you will be missed.
+2
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U
зато по остальным компонентам....
+1
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fourt
не в том время не в том месте оказался, поттеру надо клубы попроще тренировать, да и не с таким "особенным" владельцем
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QWertY
Вообще не показатель. У того же Сарри в домашних играх было 63% побед, а у Тухеля только 50. И что? Сарри круче немца?
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Акира_1
Просто ему нужна была предсезонка и ещё 300 лямов, тогда бы железно выиграли и заняли бы 10 место в битве с Виллой. 😄
+1
-2
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DolJun
зато разрывал всех по иксг.
+22
-19
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