«Челси» во главе с продемонстрировал исторически слабый результат в .

Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Столько же было лишь у в 1996-м.

Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%. В XXI веке ни при одном другом постоянном тренере « » так мало не побеждал.

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