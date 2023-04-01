Мостовой о «Динамо»: «Просто ужас, нельзя так играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 свежее 23-летних»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Славиша Йоканович Сочи Футбол

Александр Мостовой раскритиковал «Динамо» за поражение от «Сочи» (0:2).

«Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и еще удаляют игрока, то играть вот так нельзя!

Полтора момента за весь матч – это просто ужас. По итогам игры в каких-то моментах статистика была лучше у «Сочи».

Так нельзя играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 лет (ему 37 – прим. Sports.ru) был свежее 23-летних футболистов», – отметил экс-хавбек сборной России.

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8 комментариев

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Юрий Петрищев
Да просто потому, что в 23-летних физика не развита с детства
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Кеша
Отсутствие воли и спортивной злости у Динамо - в этом успех Сочи . И надо признать , что Мостовой прав .
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Андрей Букин
Клоуну лишь бы накинуть.
Динамо ужасно играло, но бердыевский автобус))
сочи встали на 30 минуте и всё, кто кого перебегал))
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Вратарь Бага
ну так получи лицензию и возглавь Динамо, советник фигов.
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svft
Царская оригинальная. вот куда Мостовому бы примазаться, обеспечение до конца жизни
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Джон Джонон
Ответ Михаил Опякин
Только Царь сможет поднять Динамо
Не царское это дело..
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Артём Амирджанян
Ответ Михаил Опякин
Только Царь сможет поднять Динамо
Царское Динамо? Что то новое
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Михаил Опякин
Только Царь сможет поднять Динамо
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