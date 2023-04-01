Мостовой о «Динамо»: «Просто ужас, нельзя так играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 свежее 23-летних»

раскритиковал «Динамо» за поражение от «Сочи» (0:2).

«Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и еще удаляют игрока, то играть вот так нельзя!

Полтора момента за весь матч – это просто ужас. По итогам игры в каких-то моментах статистика была лучше у «Сочи».

Так нельзя играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 лет (ему 37 – прим. Sports.ru) был свежее 23-летних футболистов», – отметил экс-хавбек сборной России.

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