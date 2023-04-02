«Интер» может уволить Индзаги в случае вылета из ЛЧ от «Бенфики». Киву и Де Дзерби – кандидаты на замену

Теги Интер Кристиан Киву Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Симоне Индзаги может быть уволен из «Интера» в случае вылета из Лиги чемпионов.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство обеспокоено результатами команды, и в случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов Индзаги может покинуть пост главного тренера «Интера».

Сообщается, что в качестве основных кандидатов на замену Индзаги рассматриваются Кристиан Киву, тренирующий команду «нерадзурри» до 19 лет, и тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

В последних 6 матчах «Интер» одержал только одну победу – над «Лечче» в 25-м туре Серии А – и проиграл 4 матча.

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39 комментариев

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Вадим Слуцкий
Зачем ждать неизбежного вылета от "Бенфики"? Увольняйте сейчас.
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Sergey Troshin
Игра с Бенфикой вообще никакой интриги не несёт. С Порту отсрочили, с Бенфикой не прокатит
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Вовито Бомбито
Индзаги лучше уйти с этого кризисного болота
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NartApsua
Ответ Владимир Самсонов
С Барсой выиграли по делу, с Порту - повезло
Глупо спорить с тем, что Барса сама виновата в своих пробеламах. Но, поставь судья очевиденейший пенальти на последних минутах игры на Сан-Сиро, ещё не известно, кто бы по итогу вышел из группы.
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Vitto
Ответ QWertY
Де Дзерби топ
По работе в Шахте так не скажешь...
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Рамиз Бахтияров
Ответ kaka10
Индзаги как раз таки кубковый тренер лучше бы угрожали результатами в чемпионате
Согласен. Он может взять и выйграть ЛЧ. У него какая-то удача в кубках
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Фил Федотов
Ответ Damir Wins
о, помню как Киву играл в защитной "каске", типа как у Чеха)
Череп ему пробили, кто уже забыл…, но шрам у него серьезный на голове.
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Максим Черкашин
Ответ QWertY
Де Дзерби топ
А оно ему надо, тренировать полубедный клуб.🤔
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zzzeeerrrooo
Ответ Владимир Самсонов
С Барсой выиграли по делу, с Порту - повезло
повезло, что у Барсы все цз отлетели
Бенфика должна им напихать
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llolishe
Ответ QWertY
То что надо уходить -факт. Ливеру нужен Слиппи Джи. Вот он знает как выигрывать АПЛ☝🏻
Шути дальше
Сколько клубов обожглись вовремя не убирая таких пофигистов как сейчас Клопп
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Dmitry Belikov
лучший вариант - возвращение Конте, но у интеристов нет на него денег.....
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DolJun
Ответ llolishe
Интер назначит Гранде Роджерса)
я думал роджерс клоппа сменит
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QWertY
Ответ llolishe
Ему надо уходить Полсостава после 5 праймовых сезонов полуживые бегают Он явно незнает что такое ротация
То что надо уходить -факт.
Ливеру нужен Слиппи Джи. Вот он знает как выигрывать АПЛ☝🏻
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no_one_perfect
По-моему, лучше тогда Тьяго Мотту
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llolishe
Ответ QWertY
Клопп в Ливере потому что выиграл с этим середняком ЛЧ и АПЛ (первое в истории клуба). Без него пернатые клуб уровня Астон Виллы
Ему надо уходить
Полсостава после 5 праймовых сезонов полуживые бегают
Он явно незнает что такое ротация
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giant
А вообще напрягает что меряют все по ЛЧ. Ну пройдут Бенфику, заработают ещё 10 млн. Что дальше? Непопадание в ЛЧ на след сезон это -50 млн. Это важнее в нынешнем финансовом положении, чем эфимерный полуфинал. Или они на серьезных щах собрались ЛЧ выигрывать?😃
+12
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QWertY
Ответ llolishe
Клопп в Ливерпуле сейчас лишь по той причине потому что руководство ему контракт новый выписало и не ищет сейчас другого тренера
Клопп в Ливере потому что выиграл с этим середняком ЛЧ и АПЛ (первое в истории клуба). Без него пернатые клуб уровня Астон Виллы
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llolishe
Ответ QWertY
Тогда Клопп выиграет с Интером скудетто и ЛЧ, а Ливер еще 30 лет будет плестись в середине АПЛ как и положено😁
А Ливерпуль сейчас с Клоппом и где клуб находится подскажи нам
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llolishe
Ответ QWertY
Глупости говоришь Если Ливерпуль не найдет топ тренера то и побед не будет А Клопп пусть обыгрывает Сампдории и берет трофеи с Интером
Клопп в Ливерпуле сейчас лишь по той причине потому что руководство ему контракт новый выписало и не ищет сейчас другого тренера
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Владимир Самсонов
Ответ Peter Parker
На мой взгляд, в играх с Барселоной и Порту победы были не настолько убедительные, в плане качества игры. Но я все же полагаю, что этот состав и этот тренер могут добиваться результата
С Барсой выиграли по делу, с Порту - повезло
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Tiestorzn17
Бенфика их пройдёт наверняка, они в полном порядке.
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giant
Киву и Де Дзерби...Мильтон и Паниковский. Полагаю что в таком случае Киву до конца сезона, а с лета де Дзерби.
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QWertY
Ответ llolishe
Глупости говоришь Если Ливерпуль найдет топ тренера то и победы будут А Клопп пусть обыгрывает Сампдории
Глупости говоришь
Если Ливерпуль не найдет топ тренера то и побед не будет
А Клопп пусть обыгрывает Сампдории и берет трофеи с Интером
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Peter Parker
Ответ Mercucio
Почему случайно?
На мой взгляд, в играх с Барселоной и Порту победы были не настолько убедительные, в плане качества игры. Но я все же полагаю, что этот состав и этот тренер могут добиваться результата
+3
-3
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llolishe
Ответ DolJun
конте, твой выход) заодно мандингос можно будет сплавить в интер обратно)
Интер назначит Гранде Роджерса)
+1
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