«Интер» может уволить Индзаги в случае вылета из ЛЧ от «Бенфики». Киву и Де Дзерби – кандидаты на замену

может быть уволен из «Интера» в случае вылета из чемпионов.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство обеспокоено результатами команды, и в случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов Индзаги может покинуть пост главного тренера «Интера».

Сообщается, что в качестве основных кандидатов на замену Индзаги рассматриваются , тренирующий команду «нерадзурри» до 19 лет, и тренер «Брайтона» .

В последних 6 матчах « » одержал только одну победу – над «Лечче» в 25-м туре Серии А – и проиграл 4 матча.