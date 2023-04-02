«Интер» может уволить Индзаги в случае вылета из ЛЧ от «Бенфики». Киву и Де Дзерби – кандидаты на замену
Симоне Индзаги может быть уволен из «Интера» в случае вылета из Лиги чемпионов.
По данным La Gazzetta dello Sport, руководство обеспокоено результатами команды, и в случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов Индзаги может покинуть пост главного тренера «Интера».
Сообщается, что в качестве основных кандидатов на замену Индзаги рассматриваются Кристиан Киву, тренирующий команду «нерадзурри» до 19 лет, и тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
В последних 6 матчах «Интер» одержал только одну победу – над «Лечче» в 25-м туре Серии А – и проиграл 4 матча.
Бенфика должна им напихать
Сколько клубов обожглись вовремя не убирая таких пофигистов как сейчас Клопп
Ливеру нужен Слиппи Джи. Вот он знает как выигрывать АПЛ☝🏻
Полсостава после 5 праймовых сезонов полуживые бегают
Он явно незнает что такое ротация
Если Ливерпуль не найдет топ тренера то и побед не будет
А Клопп пусть обыгрывает Сампдории и берет трофеи с Интером