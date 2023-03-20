«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. У «Интера» 1 победа за 5 игр
«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей и 4 подряд.
Команда Массимилиано Аллегри одолела «Интер» в Милане (1:0) в 27-м туре Серии А.
Туринцы начиная с 19 февраля потерпели лишь одно поражение – от «Ромы» в чемпионате. Остальные 7 игр в Кубке Италии, Серии А и Лиге Европы завершились победами, 5 из которых – сухие.
Далее «Ювентус» примет «Верону» – это случится 1 апреля.
У «Интера» начиная с 26 февраля 3 поражения, 1 победа и 1 ничья. Команда Симоне Индзаги дальше сыграет с «Фиорентиной» – тоже 1 апреля.
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