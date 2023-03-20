«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. У «Интера» 1 победа за 5 игр

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей и 4 подряд.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Интер» в Милане (1:0) в 27-м туре Серии А.

Туринцы начиная с 19 февраля потерпели лишь одно поражение – от «Ромы» в чемпионате. Остальные 7 игр в Кубке Италии, Серии А и Лиге Европы завершились победами, 5 из которых – сухие.

Далее «Ювентус» примет «Верону» – это случится 1 апреля.

У «Интера» начиная с 26 февраля 3 поражения, 1 победа и 1 ничья. Команда Симоне Индзаги дальше сыграет с «Фиорентиной» – тоже 1 апреля.

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8 комментариев

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zakariaagro
Хорошая серия Интера. Забить 4 мяча за 5 последних игр, с учетом ЛЧ
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Nekrasen
Ответ d.xoxlov
Натренировался на всяких кремонезах и веронах, теперь вот и "Интер" засушил))
Не, я писал на прошлой неделе что у Интера только 2 события играет вместо 3х как принято) Если они не могут выиграть, то значит проиграют! А 1-1 это несуществующий результат)
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d.xoxlov
Ответ Nekrasen
Мазохист) пускай потом рассказывает что не тащится от этого счета!
Натренировался на всяких кремонезах и веронах, теперь вот и "Интер" засушил))
+4
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+4
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Nekrasen
Мазохист) пускай потом рассказывает что не тащится от этого счета!
0
-1
-1
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Juve storia di un grande amore
Я конечно не сторонник теорий заговора, но мне что-то подсказывает, что следующий матч будет 4-2 в пользу Юве
+15
0
+15
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Juve-61
Достойно! правда моменты транжирят не по делу. Всех Ювентини с победой!
+12
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+12
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x2dj8fx6q7
Рад за Юве. Всегда за подвиг)
+10
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+10
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Андрюха с района
Сима снова облажался, увеличил шансы покинуть клуб
+3
-1
+2
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