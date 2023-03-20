«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. У «Интера» 1 победа за 5 игр

«Ювентус» выиграл 7 из 8 последних матчей и 4 подряд.

Команда Массимилиано Аллегри одолела « » в Милане (1:0) в 27-м туре Серии А.

Туринцы начиная с 19 февраля потерпели лишь одно поражение – от «Ромы» в чемпионате. Остальные 7 игр в Кубке Италии, Серии А и Лиге Европы завершились победами, 5 из которых – сухие.

Далее « » примет «Верону» – это случится 1 апреля.

У «Интера» начиная с 26 февраля 3 поражения, 1 победа и 1 ничья. Команда Симоне дальше сыграет с «Фиорентиной» – тоже 1 апреля.