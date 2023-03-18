Кассано о еврокубках: «Интер» и «Рома» не заслуживали прохода, играли плохо. «Бенфика» гораздо сильнее миланцев и наводит страх на всех»

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Антонио Кассано раскритиковал игру «Интера» и «Ромы» в еврокубках.

«Интер плохо играл в первом матче [с «Порту»], плохо играл во втором. Ему очень повезло с забитым голом и с тем, что он прошел дальше. Это моя команда, но ей сильно повезло, она прошла не потому, что заслужила это.

«Бенфика», как и «Наполи», самый приятный сюрприз Лиги чемпионов. Она показывает чудесный футбол и наводит страх на всех. Она играет намного лучше, чем «Интер», и пройдет дальше.

Я надеюсь, что пройдет моя команда, но критически оцениваю ситуацию. «Бенфика» крепка, играет лучше, действует активно, намного лучше, чем «Интер». Если бы кто-то сказал, что «Интер» намного сильнее «Бенфики», я бы спросил, с чего бы это.

«Рома» тоже провела катастрофический матч на выезде [с «Сосьедадом» в Лиге Европы] после нормальной игры на «Олимпико». Она совершенно не заслуживала прохода дальше», – заявил экс-форвард миланцев и римлян в эфире BoboTV.

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8 комментариев

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romanisti89
как же достал этот дурачок
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Павел Ларичев
Бенфика фаворит нижней части сетки.
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Xell
Так можно сказать и про Реал 2022.Что отскочил в 4сериях)) Однако он выиграл ЛЧ. В футболе главное счет на табло.
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Joey Ramone
Вот и посмотрим насколько Бенфика хороша.
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спортикетт
матч выигрывают не по игре, а по результату.
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Михаил Шаповалов
Редкий случай, когда я скорее согласен с Кассано)
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Deze Deze
Тут как никогда вспоминается сакраментально-школьное: "Ж.опе слова не давали".
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Екн Лор
Итальянский Мостовой в своё репертуаре
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