Кассано о еврокубках: «Интер» и «Рома» не заслуживали прохода, играли плохо. «Бенфика» гораздо сильнее миланцев и наводит страх на всех»

раскритиковал игру « » и «Ромы» в еврокубках.

«Интер плохо играл в первом матче [с «Порту»], плохо играл во втором. Ему очень повезло с забитым голом и с тем, что он прошел дальше. Это моя команда, но ей сильно повезло, она прошла не потому, что заслужила это.

«Бенфика», как и « », самый приятный сюрприз Лиги чемпионов. Она показывает чудесный футбол и наводит страх на всех. Она играет намного лучше, чем «Интер», и пройдет дальше.

Я надеюсь, что пройдет моя команда, но критически оцениваю ситуацию. «Бенфика» крепка, играет лучше, действует активно, намного лучше, чем «Интер». Если бы кто-то сказал, что «Интер» намного сильнее «Бенфики», я бы спросил, с чего бы это.

« » тоже провела катастрофический матч на выезде [с « » в Лиге Европы] после нормальной игры на «Олимпико». Она совершенно не заслуживала прохода дальше», – заявил экс-форвард миланцев и римлян в эфире BoboTV.

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

«Ман Юнайтед» зарубится с «Севильей», «Ювентус» ждет «Спортинг». В Лиге Европы тоже горячо