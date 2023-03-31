Тухель о «Баварии»: «Неделя прошла в режиме «работа, еда, сон, повторить». Благодарен, что получил ответственность на таком высоком уровне»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель рассказал о первой неделе в «Баварии».

«Моя неделя прошла в режиме «работа, еда, сон, повторить». По ощущениям, как обычный тренировочный день, но нужно усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне.

Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно дружелюбной и чрезвычайно профессиональной во всех областях, с которыми я ознакомился.

Некоторые игроки прибыли довольно поздно после перерыва на матчи сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой. На этой неделе у меня было ощущение, что все зажглись и хотят показать, на что они способны», – сказал главный тренер мюнхенского клуба.

Завтра «Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд в 26-м туре Бундеслиги.

 

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9 комментариев

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ыфвфывфыв авфыаыва
ух бедный целая неделя так прошла. люди так работают всю жизнь
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Heisenberg
Ответ Семён Жуйло
«работа, еда, сон, повторить» - а, что, кто-то живёт по-другому? Или он в первый раз так?
А как насчёт спортса?
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Xm.md
Ответ Рагим Гиримов
самокритично однако
Так я же не про тебя
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Артём Сергеев
Ответ Семён Жуйло
«работа, еда, сон, повторить» - а, что, кто-то живёт по-другому? Или он в первый раз так?
у меня вся жизнь так проходит)
+1
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Рагим Гиримов
Ответ Xm.md
Какой важный курица
самокритично однако
+1
-2
-1
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Семён Жуйло
«работа, еда, сон, повторить» - а, что, кто-то живёт по-другому? Или он в первый раз так?
+6
-1
+5
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Кайрат Кырбасов
"Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне."
А в ПСЖ и Челси просто тусовался, что ли?😂😂😂
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Sevuska
Завтра посмотрим насколько все зажглись и на что способны 👍
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Xm.md
Какой важный курица
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