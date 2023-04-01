Алаев об упрощении Fan ID: «Знаем, что есть поручение, кто его дал. Надеюсь, вместе мы его выполним»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Александр Алаев Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Алаев высказался о возможном упрощении системы Fan ID.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства сделал поручение упростить использование системы, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей. 

«Упрощение Fan ID? Мы все знаем, что есть поручение, кто его дал и кому. Мы благодарны, что нас включили в эту работу с клубами.

Отработали, направили наши предложения коллегам. Их предложения уже проанализировали с точки зрения возможности финансовой реализации, безопасности. Надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое нам дали», – сказал президент РПЛ

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13 комментариев

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Sinister Kid
А если бы поручение дал бы кто-то другой, но тоже важный, выполнять не стали бы?
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Вадим Симонов
Благодарность не знает границ,барин помиловал,спасибо ему за это и низкий поклон!
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hulk&boloto
Шакальё...
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СИ
Алаев ты и другие почти весь 22 год бегали по разным кабинетам решали Fan I’d, но решили так что все ветви власти ломают до сих пор головы как разрулить то что порешало рфс.
Алаев при тебе (генсек) футбол пришёл в полный пипец, сборная не прошла группу и мы мимо Катара, не может обыграть ни Таджикистан ни Узбекистан скандалы с судьями с болельщиками и прочее и прочее Ну не получилось у тебя в генсеках и я думаю не получится и в РПЛ. Не твоё это. Напиши по собственному возьми пляжную команду тренируй .
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samarskij-kuzmich
То есть они решили заполнить стадионы пенсионерами с внуками? А для среднего возраста что? Будут давить на мораль дешёвыми закидонами про "настоящих болельщиков"? Ну-ну...
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maxoc
Что тебе дали? Денег на карман?
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Ковид 07.10.52
Мы все знаем, что есть поручение, кто его дал и кому.
И я тоже знаю, что типы во власти из одного города перекидывают поручения друг другу, а часто и вообще сам себе дает поручение, а потом перед собой отчитывается...тьфу..
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petrvolgograd
🤡🤡🤡
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Твиттер коня Мюллера
Отменить для детей до 114 лет !
+2
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Andrew Werdna
Раз опять заговорил про безопасность, значит младенцам точно оставят запрет на посещение без фан уйди
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MikhaL
Самое простое упрощение - это отмена.
+6
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Ебздрогыч
Видимо, нужен еще миллиард бюджетных денег для упрощения процедуры получения фануйди
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Lionel Andres Messi 10
Волан-де-Путин.
+19
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