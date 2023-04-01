Алаев об упрощении Fan ID: «Знаем, что есть поручение, кто его дал. Надеюсь, вместе мы его выполним»
Александр Алаев высказался о возможном упрощении системы Fan ID.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства сделал поручение упростить использование системы, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.
«Упрощение Fan ID? Мы все знаем, что есть поручение, кто его дал и кому. Мы благодарны, что нас включили в эту работу с клубами.
Отработали, направили наши предложения коллегам. Их предложения уже проанализировали с точки зрения возможности финансовой реализации, безопасности. Надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое нам дали», – сказал президент РПЛ.
Алаев при тебе (генсек) футбол пришёл в полный пипец, сборная не прошла группу и мы мимо Катара, не может обыграть ни Таджикистан ни Узбекистан скандалы с судьями с болельщиками и прочее и прочее Ну не получилось у тебя в генсеках и я думаю не получится и в РПЛ. Не твоё это. Напиши по собственному возьми пляжную команду тренируй .
И я тоже знаю, что типы во власти из одного города перекидывают поручения друг другу, а часто и вообще сам себе дает поручение, а потом перед собой отчитывается...тьфу..