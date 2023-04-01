Алаев об упрощении Fan ID: «Знаем, что есть поручение, кто его дал. Надеюсь, вместе мы его выполним»

высказался о возможном упрощении системы Fan ID.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства сделал поручение упростить использование системы, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.

«Упрощение Fan ID? Мы все знаем, что есть поручение, кто его дал и кому. Мы благодарны, что нас включили в эту работу с клубами.

Отработали, направили наши предложения коллегам. Их предложения уже проанализировали с точки зрения возможности финансовой реализации, безопасности. Надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое нам дали», – сказал президент .