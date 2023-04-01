«Fan ID отсечет случайных людей, ведущих себя неадекватно. Если действительно переживаешь за команду – сделаешь паспорт». Хованцев о карте болельщика

Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал, как относится к Fan ID.

ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть Fan ID в биатлоне.

– Как относитесь Fan ID?

– Положительно. Система отсечет случайных болельщиков, которые на футбольных матчах ведут себя неадекватно.

Если ты действительно переживаешь за команду, то сделаешь паспорт болельщика. Настоящий болельщик провожает свою команду на матч.

– Каким вам видится воронежский болельщик? Считается, что в городе очень добрые и позитивные фанаты.

– Болельщики не всегда могут быть добрыми. Они добрые, когда все складывается хорошо. Главное, не будить зверя.

Помню времена СССР, когда могли перевернуть автобус, если « » плохо играл. В Воронеже сильно любят футбол, это я знаю. Когда я был на матчах, всегда видел полные трибуны.

– Но этой весной мы видим, что клубы испытывают огромные проблемы с посещаемостью. Можем сделать вывод, что Fan ID – неправильная идея?

– В принципе, нужно сделать какой-то компромисс.

– А хотели бы вы видеть Fan ID в биатлоне или в других видах спорта?

– Я думаю, что для биатлона это станет проблемой. Набрать бы зрителей, которые бы просто пришли на трибуну без всяких паспортов. Желающих посетить гонки много, но возможности у людей нет, потому что соревнования проходят в рабочие дни.

В выходные да, народ приходит. Но я считаю, что вход должен быть бесплатным, – сказал Хованцев.