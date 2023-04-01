«Fan ID отсечет случайных людей, ведущих себя неадекватно. Если действительно переживаешь за команду – сделаешь паспорт». Хованцев о карте болельщика

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел болельщики Анатолий Хованцев Fan ID Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал, как относится к Fan ID.

Анатолий Хованцев ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть Fan ID в биатлоне.

– Как относитесь Fan ID?

– Положительно. Система отсечет случайных болельщиков, которые на футбольных матчах ведут себя неадекватно. 

Если ты действительно переживаешь за команду, то сделаешь паспорт болельщика. Настоящий болельщик провожает свою команду на матч.

– Каким вам видится воронежский болельщик? Считается, что в городе очень добрые и позитивные фанаты.

– Болельщики не всегда могут быть добрыми. Они добрые, когда все складывается хорошо. Главное, не будить зверя.

Помню времена СССР, когда могли перевернуть автобус, если «Факел» плохо играл. В Воронеже сильно любят футбол, это я знаю. Когда я был на матчах, всегда видел полные трибуны.

– Но этой весной мы видим, что клубы испытывают огромные проблемы с посещаемостью. Можем сделать вывод, что Fan ID – неправильная идея?

– В принципе, нужно сделать какой-то компромисс.

– А хотели бы вы видеть Fan ID в биатлоне или в других видах спорта?

– Я думаю, что для биатлона это станет проблемой. Набрать бы зрителей, которые бы просто пришли на трибуну без всяких паспортов. Желающих посетить гонки много, но возможности у людей нет, потому что соревнования проходят в рабочие дни.

В выходные да, народ приходит. Но я считаю, что вход должен быть бесплатным, – сказал Хованцев.

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13 комментариев

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Anthony Hlyanov
нормально так оказалось, что больше 60 процентов народу, которые не оформили фан уйди оказывается случайные болельщики
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s_kapa
Перепись чудаков продолжается
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murzzzzzilka
Пока это отсекло большинство болельщиков:))
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Антиполитпроект
Фугурист, стрелок с лыжными палками, какого клоуна завтра подгонят для оправдания фан уйди? Вам фан-движения уже многократно разжевывали причины их нежелания оформлять ошейник
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инок
Скажи уж честно, Хованцев, ты когда последний раз на футбол ходил?
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Hong Kil
Вот эти лыжники/фигуристы они хоть немножко понимают, что "лишние люди" это фанаты, который делают футбольную атмосферу? Если ввести фан айди в биатлоне, то зрителями будут только белки.
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Alestern
А также система fan id уже отсекла всех фанатов, без которых футбол осиротел донельзя..
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Ковид 07.10.52
Вчера фигуриста подогнали, сегодня биатлониста. чтобы рассказал не смышленым противникам фан-айди, как это здорово...ждем керлингистов...тьфу...Сколько там фан-иуд нам вытащат изверги из одного города, убивающие футбол....тьфу еще раз...
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SkSK
классика: в футболе это правильно и нудно. в нашем виде спорта? не, конечно нам это не нужно... лицемеры
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aslvowk@mail.ru
Так давайте и в биатлоне отсечем случайных болельщиков. А слабо этим всем биатлонистам , гимнастам, фигуристам, пловцам и прочим спортсменом для своего вида спорта сначала организовать фан-айди, а потом уже о футболе рассуждать?
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melmi
Сразу видно что эти горе ответчики ЧР в хрониках смотрели
Хрониках 90-х
Лучше брать интервью у лидеров фан движений или людей кто по абонементу годами ходил
А не эти чудаки…
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Peter Parker
«В СССР могли перевернуть автобус»
@
Надо ввести fan id в 2023
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george_best7
**дак
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