Матч «Спартака» и «Ахмата» посетили 5849 зрителей. Худший результат москвичей до Fan ID в этом сезоне РПЛ – 10631
Матч «Спартака» и «Ахмата» посетили менее 6 тысяч человек.
По данным РПЛ, на игре 21-го тура Мир РПЛ присутствовали 5849 зрителей.
Это третий матч на «Открытие Банк Арене» в чемпионате России после введения Fan ID. На игре с «Уралом» был 4281 болельщик, на матче с «Факелом» – 5002.
До введения карты болельщика худший домашний матч «Спартака» по посещаемости в РПЛ случился в 14-м туре – игру с «Химками» посетил 10631 зритель.
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