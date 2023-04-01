Матч «Спартака» и «Ахмата» посетили 5849 зрителей. Худший результат москвичей до Fan ID в этом сезоне РПЛ – 10631

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ахмат Открытие Банк Арена стадионы Fan ID Футбол

Матч «Спартака» и «Ахмата» посетили менее 6 тысяч человек.

По данным РПЛ, на игре 21-го тура Мир РПЛ присутствовали 5849 зрителей.

Это третий матч на «Открытие Банк Арене» в чемпионате России после введения Fan ID. На игре с «Уралом» был 4281 болельщик, на матче с «Факелом» – 5002.

До введения карты болельщика худший домашний матч «Спартака» по посещаемости в РПЛ случился в 14-м туре – игру с «Химками» посетил 10631 зритель.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

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29 комментариев

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Rundatgame
Ответ munhin
"это другое" (с) )))
Ну конечно же, другое! Билеты по 100 рублей (что для Москвы, считай, даром) на матч с Ахматом по акции в честь Промеса тоже "другое" ))
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svft
самый популярный клуб. постебаться над ним готово максимальное число болельщиков!
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Evgeny Valyaev
Нужно еще меньше болельщиков. Нужно, чтобы было пару тысяч и даже пару сотен на трибунах, не больше. Нужен массовый и затяжной бойкот стадионов с фанайди.
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Зайцев Руслан
Такая вот "популярность" у Зарема-тим. Без оставшейся кучки "фанатов", которые манкируют посещение террас, этот вечно ноющий коллектив закономерно оказался никому не нужным. Все как я и писал ранее
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munhin
Ответ Rundatgame
Товарищ плюсофил, плохо работаете - спартачек привлекает липовых болельщиков - школьников.
"это другое" (с) )))
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mnogokotin-
Ответ Slavnov
А без фан уйди будет 10 тысяч,ну или 12т,там давно уже полупустые трибуны
в норм года под 20к только абиков продавали
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за такой стыд с посещаемостью ещё гос наград получат авторы идеи...
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Andrew Werdna
Спасибо что без концерта Гаязовых, видимо уже такому можно радоваться, если речь идет о матче РФПЛ
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catcher69
Это ли не победа айди ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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С детства болел за Баварию
Ответ hulk&boloto
Серьёзно?)
Нет деньги то есть и много, а вот к бесплатным сосискам и билетам они явно не готовы. ;-)
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Slavnov
А без фан уйди будет 10 тысяч,ну или 12т,там давно уже полупустые трибуны
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Rundatgame
Ответ Ебздрогыч
Зато честные цифры, без привлечения липовых болельщиков-бюджетников
Товарищ плюсофил, плохо работаете - спартачек привлекает липовых болельщиков - школьников.
+6
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hulk&boloto
Ответ С детства болел за Баварию
Нет у Лукойла денег на бесплатные билеты и сосиски. ;-)
Серьёзно?)
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Злодей Спб
Спартак даже бесплатно смотреть не хотят :)
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С детства болел за Баварию
Ответ hulk&boloto
Вот у газпрома всё в порядке. Лукойл забил на Спартак?
Нет у Лукойла денег на бесплатные билеты и сосиски. ;-)
+1
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Rundatgame
А что, неплохой рост на 35% по сравнению с первым матчем с фан-айди. Глядишь, на след. матч аж больше 10 тысяч соберут.
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arspurs9
А вы погоду в Москве видели сегодня днем? Вообще то всего 6 градусов, ощущалось как -30. Отвратительная погода для футбола и идеальная для дачи, что бы там подумать про СВО. Все логично, Фан Уйди не при делах.
+11
-3
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Bleffinho
Что на это придумают чиновники? будут ещё больше непонятных интервью штопать с непонятно кем, кто будет истекая слюной от полученных денег говорить, как он счастлив оформить документ для возможности прохода на футбольный матч (хотя до этого на футбол даже и не думал ходить, да и после никогда не пойдёт)
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statistic5
ну +800 каждый матч.
К концу чемпионата как раз 10 тыщ и оформят "нах иди"
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Владддд
Проглатили мясные, все больше и больше ходит народа, тряпки такие же как и в питере
+1
-4
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Ебздрогыч
Отчет чиновников: посещаемость матчей Спартака в этом году выросла почти на 30% по сравнению с первым матчем. Это успех!
+2
-2
0
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hulk&boloto
Вот у газпрома всё в порядке. Лукойл забил на Спартак?
+1
-6
-5
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AlexTim03
Ой, министр спорта, а что случилось?
+4
0
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Мой Спартак
Везет Спартаку на судей с говорящими фамилиями. Тогда Малый, теперь Сухой. Когда сказали, что не судил полгода, я сразу понял, что добром это не закончится. И точно. Боковой судья показывает, что от ворот, а Сухой решает продемонстрировать свою независимость и беспристрастность и назначает угловой. Дальше, по закону Лапочкина-Мешкова, происходит то, что обязательно должно произойти в такой ситуации. Варовцы спасли Сухого. А то опять бы судейский скандал на Спартаке. 😩
+2
-2
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Ебздрогыч
Зато честные цифры, без привлечения липовых болельщиков-бюджетников
+22
-12
+10
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