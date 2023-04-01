Промес получил травму через 4 минуты после выхода на замену. Хавбек «Спартака» чувствовал дискомфорт перед игрой с «Ахматом»

отыграл менее пяти минут после выхода на поле в матче с « ».

Хавбек «Спартака» попал в запас из-за того, что почувствовал дискомфорт перед игрой 21-го тура Мир .

Главный тренер Гильермо Абаскаль выпустил его на замену сразу после перерыва, но уже на 49-й минуте нидерландец раздосадованно махнул рукой, сел на газон и натянул футболку на лицо. Затем он был заменен на Кейта Бальде.

Промес выходил в стартовом составе « » на все матчи Мир РПЛ в этом сезоне. Он пропустил лишь одну игру – с «Химками» после дерби с ЦСКА. Это было связано с перебором желтых карточек.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.