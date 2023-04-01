Промес получил травму через 4 минуты после выхода на замену. Хавбек «Спартака» чувствовал дискомфорт перед игрой с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Ахмат Квинси Промес Кейта Бальде Здоровье Футбол

Квинси Промес отыграл менее пяти минут после выхода на поле в матче с «Ахматом».

Хавбек «Спартака» попал в запас из-за того, что почувствовал дискомфорт перед игрой 21-го тура Мир РПЛ.

Главный тренер Гильермо Абаскаль выпустил его на замену сразу после перерыва, но уже на 49-й минуте нидерландец раздосадованно махнул рукой, сел на газон и натянул футболку на лицо. Затем он был заменен на Кейта Бальде.

Промес выходил в стартовом составе «Спартака» на все матчи Мир РПЛ в этом сезоне. Он пропустил лишь одну игру – с «Химками» после дерби с ЦСКА. Это было связано с перебором желтых карточек.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Вадим Григорьев
Ответ Kenny De Schepper
с Малкомом все в порядке
Так твоего предателя Родины никто и не вспоминал
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Вадим Григорьев
Ответ Hong Kil
Видимо абстиненция. Тяжко без дозы
Сходи купи раз тяжко. У вас в Питере с этим проблем нет
+1
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Kenny De Schepper
Ответ евГений
Здоровья лучшему игроку РПЛ!
с Малкомом все в порядке
+2
-2
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Tresk2
Ай-я-я-яй! Сломался Свинси
Сломался Свинси сломался
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что взял и сломался.
+2
-3
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kamnev72@mail.ru
Невнятная игра, тупо в начале(
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Андрей Черемухин
Как всегда
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Снежана Цветкова
Да что ж такое! Как не вовремя!!!
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Игорь Новиков
Зачем выпускать с дискомфортом? Глупость.
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</c/>
здоровья!
+1
-2
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PobeditelZ
Зачем выпускать, если говорили, что он пропустит матч?)) Такие клоуны
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-2
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Александр Быкович
Спрашивается зачем выпускали,то есть с первых минут он играть из-за боли не может,а 45 может?)))В чём логика?
0
-2
-2
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Hong Kil
Видимо абстиненция. Тяжко без дозы
+8
-7
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Пользователь Huawei
Хреново дело. Скорейшего выздоровления.
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Alex mahoun
Капец новости.Здоровья Промесу!
+3
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евГений
Здоровья лучшему игроку РПЛ!
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Арсений Чернобаев
наверно, зенит уже не догонят
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Ебздрогыч
Это очень грустно. Здоровья Антохе!
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-3
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