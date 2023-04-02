Президент РПЛ Алаев: «Дзюба – звезда. Хорошо, что он феерит»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал звездой форварда « » .

34-летний футболист забил 6 голов в 4 матчах Премьер-лиги за московский клуб.

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и со званием «Тренер месяца».

Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось.

То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад.

Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», – сказал Алаев.

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег