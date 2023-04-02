Президент РПЛ Алаев: «Дзюба – звезда. Хорошо, что он феерит»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал звездой форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.
34-летний футболист забил 6 голов в 4 матчах Премьер-лиги за московский клуб.
«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца».
Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось.
То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад.
Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», – сказал Алаев.
«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег
ага, давай пиши еще
а то его физиономия в этот момент становится омерзительной
да и вообще на многих его фотках с празднованием гола он на дауна похож
многие футболисты празднуют гол как нормальные люди, ну ничего особенного и отталкивающего, а дзюба даже гол празднует не по-человечески
на лице у него в этот момент то ли злоба, то ли злорадство, лицо садиста, лицо обезумевшего человека, дикарь просто
наверно и за это тоже его не любят, такая манера празднования ничего кроме неприязни не вызывает
после 4 мячей в 6 играх он небось себя уже пеле или марадоной ощущает
первый гол пяткой, вратарь как-то подозрительно беспомощно отреагировал, удар был несильный, а он просто взглядом проводил мяч в свои ворота
второй гол, в защите проходной двор
не удивлюсь, если был договорняк
То тогда нам всем #####