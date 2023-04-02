Президент РПЛ Алаев: «Дзюба – звезда. Хорошо, что он феерит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Алаев Квинси Промес Михаил Галактионов Футбол

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал звездой форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

34-летний футболист забил 6 голов в 4 матчах Премьер-лиги за московский клуб.

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца».

Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось.

То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад.

Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», – сказал Алаев.

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

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15 комментариев

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несахар
Ответ Mix С
Не может быть спортсмен если он хочет играть , бегать , прыгать ,скромным человеком , без супер эго я, он ни кто и никогда не достигнет хороших результатов ... Стоит такой скромный Дзюба и думает , вот забью пяткой , ох расстрою вратаря соперников , а он хороший семьянин , двое детей , жена лапушка ,.... А тут такое прямо может случиться семейная трагедия)))) .... Глупость пишу , для глупых людей.
за всю историю футбола было так много футболистов, которые в разы талантливее дзюбы, и вели они себя в разы скромнее дзюбы, но ты мне сейчас будешь заливать о том, что хороший футболист не может иметь ровную здоровую самооценку?)
ага, давай пиши еще
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Mix С
Ответ несахар
дзюба, перелогинься
Я тебе говорю ты ведь смелый у нас , ты что с ним целоваться собрался , что ли ?
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несахар
Ответ Mix С
Варешку закрой))) не культурно это ... Обсуждать человека за глаза..., наберись смелости и прямо , бес дрожи в коленках правду матку....
дзюба, перелогинься
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Mix С
Ответ несахар
дзюбе во время празднования гола не стоит так сильно открывать свою варежку а то его физиономия в этот момент становится омерзительной да и вообще на многих его фотках с празднованием гола он на дауна похож многие футболисты празднуют гол как нормальные люди, ну ничего особенного и отталкивающего, а дзюба даже гол празднует не по-человечески на лице у него в этот момент то ли злоба, то ли злорадство, лицо садиста, лицо обезумевшего человека, дикарь просто наверно и за это тоже его не любят, такая манера празднования ничего кроме неприязни не вызывает
Варешку закрой))) не культурно это ... Обсуждать человека за глаза..., наберись смелости и прямо , бес дрожи в коленках правду матку....
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Mix С
Ответ несахар
дзюба как известно человек очень нескромный после 4 мячей в 6 играх он небось себя уже пеле или марадоной ощущает
Не может быть спортсмен если он хочет играть , бегать , прыгать ,скромным человеком , без супер эго я, он ни кто и никогда не достигнет хороших результатов ... Стоит такой скромный Дзюба и думает , вот забью пяткой , ох расстрою вратаря соперников , а он хороший семьянин , двое детей , жена лапушка ,.... А тут такое прямо может случиться семейная трагедия)))) .... Глупость пишу , для глупых людей.
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несахар
дзюбе во время празднования гола не стоит так сильно открывать свою варежку
а то его физиономия в этот момент становится омерзительной
да и вообще на многих его фотках с празднованием гола он на дауна похож
многие футболисты празднуют гол как нормальные люди, ну ничего особенного и отталкивающего, а дзюба даже гол празднует не по-человечески
на лице у него в этот момент то ли злоба, то ли злорадство, лицо садиста, лицо обезумевшего человека, дикарь просто
наверно и за это тоже его не любят, такая манера празднования ничего кроме неприязни не вызывает
+5
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Ковид 07.10.52
Вот слушаешь типов во власти с их рассуждениями о футболе и понимаешь, что одни лизуны по Шевчуку остались, профессионализма ноль...
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несахар
дзюба как известно человек очень нескромный
после 4 мячей в 6 играх он небось себя уже пеле или марадоной ощущает
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несахар
легко ему дались голы в ворота нижнего новгорода
первый гол пяткой, вратарь как-то подозрительно беспомощно отреагировал, удар был несильный, а он просто взглядом проводил мяч в свои ворота
второй гол, в защите проходной двор
не удивлюсь, если был договорняк
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RashNomadKazakh
Ответ Иван Новиков
Видели этого сидора в Турции. Торговал там деревянными сувенирами.
Да ладно. Дома то феерит.
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Вратарь Бага
Опять неделя Дзюбы на спортс?)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Иван Новиков
Видели этого сидора в Турции. Торговал там деревянными сувенирами.
А вы очень оригинальны. Только мимо вообще.
+4
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igls54
Если Дзюба наш - звезда,
То тогда нам всем #####
+2
-5
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инок
Для нашего футбола - и Дзюба молодец
+3
-1
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Иван Новиков
Видели этого сидора в Турции. Торговал там деревянными сувенирами.
+2
-7
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