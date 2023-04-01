Артем Дзюба: «В «Локо» нет ни одного засранца. Это главный секрет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба считает отсутствие засранцев главным секретом «Локомотива».

«Сколько грязи было, сколько реплик…

Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.

На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», – сказал Дзюба после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (4:0), в котором он сделал дубль.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег

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31 комментарий

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LifeSpartak
ПОтому что ты самый главный из них!
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Знатный стахановец
Красноречив, забивака! И в играх хорош! Так держать. 👍
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Tresk2
Может так говорить заслужил. Правда , на эмоциях.
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SoLS
Ответ Aleksey Yashin
Огласите список засранцев в Зените, пожалуйста
Почему ты решил что он на кого то намекал?
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Антимосковский
Ответ muslim95
Ну ты и олень, разве можно так про сына
дзюба тоже чей-то сын
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Кеша
Дзюба хорош , что тут говорить! И привет успел передать и два года забить !
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Крюн
*не было
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вовочка6762
Чувашские корни Дзюбе на пользу пошли !
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donatodonatore
Нет ни одного засранца кроме меня
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B_Boris
Думаю для Дзюбы з*сранец это тот кто его критикует.
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muslim95
Ответ Coodesnik
Ты про своего сына? Так а зачем нам это знать?
Ну ты и олень, разве можно так про сына
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Tpy6kaMerlina
Так или иначе, глупо спорить, что Дзюба даже в возрасте ветерана и сомнительной игровой практикой (простоем, чего уж там) в последние многие месяцы, просто взял, пришёл и забивает, показывая, что конкурентов за звание лучшего форварда у него нет. И в сборной бы забивал, если бы не их конфликты и нестыковки с Карпиным. Такие дела.
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Винстон Лайтс
если вы сели играть в покер и за полчаса не определили кто здесь самый слабый - вероятно это вы)
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Четыреноль
Фантастика. Мало того что рукастый ещё и голы забивает знатно. Вот за ср анец:))
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Игорь Новиков
Появятся, как только у Дзюбы что-то не заладится.
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Coodesnik
Ответ Александр
опять этого аутиста не заткнуть будет
Ты про своего сына? Так а зачем нам это знать?
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Александр
опять этого аутиста не заткнуть будет
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Назар Игорь
Смейтесь, ребята, а он кажется метит в число лидеров бомбардирской гонки. Игр ещё достаточно.
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Dinamik1
Ты в зеркало то посмотрись.
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Sevuska
Тёма явно не только связующий в раздевалке , но и следит за чистотой белья 😎
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ТТД Бубнова
Ответ Aleksey Yashin
Огласите список засранцев в Зените, пожалуйста
Сергей С.
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Pb-SE
А в Зените сколько было, он не назвал?
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Iomov
Ну кто нибудь, скажите уже этому....футболисту, что ему лучше работать ногами, край- руками, но рот ему лучше не открывать! Я вовсе не злобный ругатель Дзюбы, ровно к нему отношусь, но как раскроет рот... Как в воду .....!
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-2
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Aleksey Yashin
Огласите список засранцев в Зените, пожалуйста
+20
-3
+17
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Coodesnik
Ответ Бен Гаан
Один есть точно
А ты разве в локо?
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-6
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