Артем Дзюба: «В «Локо» нет ни одного засранца. Это главный секрет»

считает отсутствие засранцев главным секретом «Локомотива».

«Сколько грязи было, сколько реплик…

Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.

На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет « », – сказал Дзюба после матча Мир с « » (4:0), в котором он сделал дубль.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег