Артем Дзюба: «В «Локо» нет ни одного засранца. Это главный секрет»
Артем Дзюба считает отсутствие засранцев главным секретом «Локомотива».
«Сколько грязи было, сколько реплик…
Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи.
На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», – сказал Дзюба после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (4:0), в котором он сделал дубль.
«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег
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