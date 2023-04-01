Галактионов о Дзюбе: «Топовый игрок для РПЛ, его класс не подвергается сомнению. Уверен, что его результативность будет расти»

высказался о результативности .

В матче против «Пари НН» в 21-м туре Мир 34-летний нападающий сделал дубль. Теперь на его счету 6 голов в 4 матчах чемпионата России.

– Артем Дзюба будто переживает вторую молодость. Как оцените его футбол?

– Артем для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Он супермотивирован, мы неоднократно об этом говорили. Наша задача – улучшать его взаимодействие с партнерами по команде.

Я уверен, что его результативность будет расти от игры к игре. И мы нацелены на это, и Артем. Здесь наши интересы совпадают. И команда, и он приносят друг другу пользу. Это и есть единый механизм, это и есть единый коллектив, – сказал главный тренер « ».