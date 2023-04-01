Галактионов о Дзюбе: «Топовый игрок для РПЛ, его класс не подвергается сомнению. Уверен, что его результативность будет расти»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов высказался о результативности Артема Дзюбы.

В матче против «Пари НН» в 21-м туре Мир РПЛ 34-летний нападающий сделал дубль. Теперь на его счету 6 голов в 4 матчах чемпионата России. 

– Артем Дзюба будто переживает вторую молодость. Как оцените его футбол?

– Артем для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Он супермотивирован, мы неоднократно об этом говорили. Наша задача – улучшать его взаимодействие с партнерами по команде.

Я уверен, что его результативность будет расти от игры к игре. И мы нацелены на это, и Артем. Здесь наши интересы совпадают. И команда, и он приносят друг другу пользу. Это и есть единый механизм, это и есть единый коллектив, – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Diman Stekolshikov
Ответ Дмитрий Никотин
Это же насколько низкий уровень нашего чемпионата, что такие бездарности как Дзюба здесь один из лучших, а в среднем по уровню чемпионате Турции даже в запас не попадал
Ну он не бездарен, замыкать умеет, но уровень действительно низкий чемпа сейчас
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Игорь Нижник
Родное болото )
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Дмитрий Никотин
Это же насколько низкий уровень нашего чемпионата, что такие бездарности как Дзюба здесь один из лучших, а в среднем по уровню чемпионате Турции даже в запас не попадал
0
-1
-1
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Maxhoh
Ответ bostonKG
Дзюба реально красавец🔥👍
Для нашего колхозного футбола он действительно красавец. Спору нет
+6
-2
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NizhV
Ответ Kyancey
Эх, «Нижний», зря убрали Кержа, теперь ещё и без Галактионова. Остаться в РПЛ через стыки будет считаться каким-то невероятным чудом
Да кому он нужен, этот рпл, бюджетные деньги можно и в других местах пилить
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Константин Эсперов
Горлов не тренер уровня РПЛ.
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bostonKG
Дзюба реально красавец🔥👍
+15
-2
+13
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Kyancey
Эх, «Нижний», зря убрали Кержа, теперь ещё и без Галактионова.
Остаться в РПЛ через стыки будет считаться каким-то невероятным чудом
+7
-1
+6
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