РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи. Алгоритм учитывает 30 параметров при выборе наиболее подходящего арбитра на конкретную игру

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Вторая лига технологии Футбол

РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи.

Цифровая система, которую РФС разработал совместно с Высшей школой экономики, названа «Проектом года» в номинации «Лучший ИТ-проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.

Эта система учитывает рейтинг арбитров, категорию матча, регион, необходимость ротации – всего тридцать параметров, которые позволяют выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе конкретного арбитра на конкретный матч.

Данный алгоритм работает в Мир РПЛ, а с сезона-2022/23 начал действовать в Мелбет Первой и Второй лигах. Система интегрирована с сервисом Polar и автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок, для учета их физического состояния.

Алгоритм берет в расчет и географию соревнований – часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними.

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10 комментариев

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СИ
А был ли мальчик?!
А если и был то кому нужны эти дорогостоящие проекты затухающему футболу и которые возможно и работать то не будут должным образом.
Надо, наоборот, сворачиваться.
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Владислав88
Да-да, Именно поэтому на Зенит-Спартак вечно ставят Красно-белого Москалёва, на которого клейма ставить негде. Ну или Кукуяна, при котором Спартак только Зенит осенью впервые проиграл. До того баланс при нём как у Лапочкина был.
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never20
Ответ damondiamond
А кто вручал? Российская компания?
Global CIO Профессиональное сообщество ИТ-директоров Global CIO было создано в 2010 году и завоевало уважение и признание в среде профессионалов в области информационных технологий. Визитной карточкой сообщества является конкурс "Проект года", в котором приняли участие свыше 1400 ИТ-проектов различных компаний России и стран СНГ.
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Vasiliy S
Ответ damondiamond
А кто вручал? Российская компания?
Да
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку
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Total_90
Вспомнил сценку из камеди где полицейский изображал робота-полицейского. "Вставьте купюру в купуропрёмник"=)
0
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damondiamond
А кто вручал? Российская компания?
+2
-2
0
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never20
Ответ Кирилл.С-Пб
Наша разработка называется "метод научного тыка им. Мешкова и Москалёва"
ну хорошо что ваша разработка не пошла в дело, а пошла разработка , получившая премию
+4
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Кирилл.С-Пб
Наша разработка называется "метод научного тыка им. Мешкова и Москалёва"
+7
-5
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Адепт Суперлиги
С точки зрения судейства РПл слелала шаг вперед, учитывая также еженедельные видео с разговорами и действиями арбитра на поле во время матча
+3
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А.Э.РАСИМ
То есть, судят лучше уже?
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