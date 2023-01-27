РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи. Алгоритм учитывает 30 параметров при выборе наиболее подходящего арбитра на конкретную игру
РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи.
Цифровая система, которую РФС разработал совместно с Высшей школой экономики, названа «Проектом года» в номинации «Лучший ИТ-проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.
Эта система учитывает рейтинг арбитров, категорию матча, регион, необходимость ротации – всего тридцать параметров, которые позволяют выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе конкретного арбитра на конкретный матч.
Данный алгоритм работает в Мир РПЛ, а с сезона-2022/23 начал действовать в Мелбет Первой и Второй лигах. Система интегрирована с сервисом Polar и автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок, для учета их физического состояния.
Алгоритм берет в расчет и географию соревнований – часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними.
А если и был то кому нужны эти дорогостоящие проекты затухающему футболу и которые возможно и работать то не будут должным образом.
Надо, наоборот, сворачиваться.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку