Глава судей РФС о полуавтоматическом определении офсайдов: «Система стоит десятки миллионов в год, в РПЛ это нецелесообразно. Такие ситуации случаются раз 5 за сезон»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Матч ТВ технологии Павел Каманцев Футбол

Глава судейского комитета РФС высказался о возможных технических нововведениях в Мир РПЛ.

– Полуавтоматическая система определения офсайда и автоматическая система фиксации голов для России пока – что‑то неземное?

– Смотрите. Мы, как судейский комитет и судейский департамент, всегда за любые технологические новшества, помогающие арбитру принимать решения.

Однако надо понимать, что есть стоимость нашего продукта, отдельного матча, и количество ситуаций, когда такие эпизоды с офсайдом возникают. Это очень дорогие системы, поэтому для их внедрения, возможно, РПЛ нужно нарастить свой коммерческий потенциал.

– Считали, во сколько это обойдется?

– Да, у нас есть вся информация, мы доводили ее руководителям. Пока получается, что экономически это нецелесообразно.

– Если не секрет, скажете стоимость?

– Боюсь ошибиться по памяти, но, скажем, полуавтоматическая система определения офсайдов стоит десятки миллионов рублей в год. У нас такие ситуации случаются раз пять за сезон. Готовы ли мы платить за каждую из этих ситуаций по 10 миллионов рублей в гладком чемпионате?

Здесь фишка заключается в том, нужна ли такая технология в полуфинале и финале Фонбет Кубка России? Наверное, да. Нужна ли она во всем чемпионате России? Наверное, нет. Можно ли ее внедрить точечно? К сожалению, нет.

Если бы была возможность покупать ее на какие‑то отдельные матчи, наверное, это было бы правильным решением, но купить технологию на все матчи – значит потратить деньги.

Мне кажется, что эти миллионы можно направить на воспитание молодых судей и футболистов. Мы должны исходить из того, что наши ресурсы должны использоваться эффективно, – считает Павел Каманцев.

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6 комментариев

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damondiamond
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Считаю, надо офсайды в РПЛ отменить. Из-за них только и ссорятся люди, возникают конфликты
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Sinister Kid
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Ага, не надо. На ЧМ, в каждом матче, случайно задействовалась.
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Дмитрий9779
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Какой позор.
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igls54
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Изя бежит за трамваем. Рядом старый еврей:
- Изя, ты зачем бежишь за трамваем?
- Я таки экономлю деньги.
- Беги за такси, сэкономишь больше!
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onegin2007
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Про WAR тоже говорили, что стоит бешеные бабки, а по сути, чему там стоить то?
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pokazun
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Вот закидайте чем угодно...
Что мешает сделать свое?
Элементной базы хоть опой. И у нас даже не проблема.
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