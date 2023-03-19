Жерар Пике: «Молодежи не нужны просто матчи по 90 минут – они хотят жить в этом 24 часа в сутки и знать все. Клубы должны открыться, либо потеряют фанатов»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига соцсети Футбол

Жерар Пике считает, что футбол в нынешнем виде недостаточно развлекает молодую аудиторию.

– В футболе много пуристов – им очень интересно то, что происходит на поле, им интересна тактика. Это все очень хорошо, но мы все больше и больше двигаемся в сторону развлечений.

Футбольные клубы чрезмерно защищают игроков, не позволяют им пересекать черту, их слова почти всегда звучат одинаково. Но чем больше их будет в соцсетях, тем лучше, хоть такой контент – это и не футбол как таковой. Футболу свойственна нехватка информации.

Клубам придется открываться, хоть им и не всегда будет от этого хорошо, ведь сейчас они хотят контролировать все. Если клубы этого не сделают, то потеряют фанатов.

– Продукт, который предлагает Ла Лига сейчас, устарел?

– Нет, нет. Продукт – это футбол, и это лучшее из того, что можно увидеть в Испании. Но если речь просто о матчах, которые длятся по 90 минут, то молодые люди этого не хотят. И это не критика.

Молодежи хотят жить в этом 24 часа в сутки и знать, что происходит вокруг матчей. Они хотят знать все. Это как трансферный рынок. Даже если переход не осуществился, то слух о нем был, мы знаем о встречах в ресторанах...

Люди хотят ожиданий. Ла Лига уже не борется с АПЛ вне зависимости от того, как сильно она этого хочет. Да, клубы стараются привлечь потребителей через разные платформы.

Вы лучше знаете музыкантов и актеров благодаря их действиям и тому, как они преподносят их миру. Спортсмены этого не делают. Они все сильнее закрываются. Их не знают, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attikus
Ответ Макс Кидалов
На самом деле он в чем то прав, ведь макрегор поднял интерес в юфс и своим боям именно трештоком и своими высказываниями жесткими. Если бы в футболе так же допустим в лч перед матчами так же игроки друг друга бы трешточили, поднимали бы градус, давали бы интервью без цензуры и т.д, то представляете какие накалы матчей были бы? Вспомните эль классико между Реалом и барсой в 2010-2012х годах, эти матчи ждал весь мир, там ведь команды ненавидили друг друга, они до матчей уже такой градус поднимали, что это было просто жесть. А сейчас что? Хави хвалит анчеллоти, анчелотти хвалит Хави, все друг друга называют хорошей командой, улыбаются друг другу. Ну лично мне так не интересно, не знаю как вам разве так интересно когда все на уважении? Даже иногда это уважение через чур
В командном виде спорта трешток- так себе, два игрока играют в разных клубах, но в одной сборной. Или ты перейдешь в клуб потом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Макс Кидалов
На самом деле он в чем то прав, ведь макрегор поднял интерес в юфс и своим боям именно трештоком и своими высказываниями жесткими. Если бы в футболе так же допустим в лч перед матчами так же игроки друг друга бы трешточили, поднимали бы градус, давали бы интервью без цензуры и т.д, то представляете какие накалы матчей были бы? Вспомните эль классико между Реалом и барсой в 2010-2012х годах, эти матчи ждал весь мир, там ведь команды ненавидили друг друга, они до матчей уже такой градус поднимали, что это было просто жесть. А сейчас что? Хави хвалит анчеллоти, анчелотти хвалит Хави, все друг друга называют хорошей командой, улыбаются друг другу. Ну лично мне так не интересно, не знаю как вам разве так интересно когда все на уважении? Даже иногда это уважение через чур
Уважение вне поля, это очень хорошо,на поле волей - не волей эмоции дают знать о себе,соперничество и схватка на поле,может что угодно случится и жесткий подкат и перебранка, но после игры пожать руку,вот так должно быть.
На ненависти ничего хорошего не построишь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ответ Пепси пеналдувич
У нас на спортсе 14 летний комментатор есть, футбол точно смотрит. За Челси болеет)
DJ - ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Лично мне,не важно,чем занимаются вне поля футболисты,это их личная жизнь.
Я люблю смотреть то,что происходит на поле!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Ответ Arthas M
Потому что это сейчас огромная аудитория,а лет через 20-30 она существенно сократится,посмотрите на детей до 14 лет,много из них играют в футбол или его смотрят?
У нас на спортсе 14 летний комментатор есть, футбол точно смотрит. За Челси болеет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GenaBukin
Молодежи и по 20 минут матчи будут долго, нужно по пол минуты как в тик токе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
На самом деле он в чем то прав, ведь макрегор поднял интерес в юфс и своим боям именно трештоком и своими высказываниями жесткими. Если бы в футболе так же допустим в лч перед матчами так же игроки друг друга бы трешточили, поднимали бы градус, давали бы интервью без цензуры и т.д, то представляете какие накалы матчей были бы? Вспомните эль классико между Реалом и барсой в 2010-2012х годах, эти матчи ждал весь мир, там ведь команды ненавидили друг друга, они до матчей уже такой градус поднимали, что это было просто жесть. А сейчас что? Хави хвалит анчеллоти, анчелотти хвалит Хави, все друг друга называют хорошей командой, улыбаются друг другу. Ну лично мне так не интересно, не знаю как вам разве так интересно когда все на уважении? Даже иногда это уважение через чур
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ maggiu
Дальше - оцениваем качество мнения. У взрослых уже есть знание жизни, у молодежи - никакого.
Великовозрастных дурачков знаю не меньше, чем малолетних. С одной принципиальной разницей - малолетний дурачок ещё имеет шансы развиться, а великовозрастный таким уже и помрёт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Nottingham Forecast
Тут дело не в математике, а в культуре. Вот ты к любителям аниме относишься с презрением, коверкая их название, хотя это просто вид искусства. При этом удивляешься, увеличивается число тех, кто считает, что "футбол для тупого быдла", хотя это просто массовый вид спорта. А чего ты ждал? Цезарю цезарево.
Это аналитика, я нормально отношусь к онимешникам)) Но раньше их днем с огнем не сыщешь, а сейчас их % растет, просто тенденция. А так по футболу они тоже в чем-то правы, ктож спорит то? Эти фанатские секторы по другому не назовешь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maggiu
Ответ Nottingham Forecast
А по ощущениям молодежи все взрослые люди - старпёры с пивными животами. Обменялись глупыми стереотипами, дальше какой план действий?
Дальше - оцениваем качество мнения. У взрослых уже есть знание жизни, у молодежи - никакого.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
Ответ niru
Аудитория выбирает сама какой продукт смотреть,если хочет больше элементов шоу,и прочего-пусть смотрят медиалигу,у матчей по 90 минут своя огромная аудитория,зачем это смешивать-непонятно)
Потому что это сейчас огромная аудитория,а лет через 20-30 она существенно сократится,посмотрите на детей до 14 лет,много из них играют в футбол или его смотрят?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ Экспертное мнение
Но если посмотришь 20 лет назад - там % любителей футбола такой же, как и сейчас любителей онеме среди молодежи. Просто популярность самого футбола уже падает с развитием интернета появлением иных развлечений, доступ ко всему в разы проще. Если 20 лет назад 80% любителей футбола ржали над онимешками, сейчас 80% онимешек также относится к любителями футбола. По моим ощущениям, комментариев вроде "футбол для тупого быдла" стало в разы больше, чем 20 лет назад.
Тут дело не в математике, а в культуре. Вот ты к любителям аниме относишься с презрением, коверкая их название, хотя это просто вид искусства. При этом удивляешься, увеличивается число тех, кто считает, что "футбол для тупого быдла", хотя это просто массовый вид спорта. А чего ты ждал? Цезарю цезарево.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вондроушова
Ответ Иван Иванов
Полностью согласен с Жераром, мы сегодня живём в огромном реалити-шоу, нужно больше программ типа футболисты на кухне , футболисты на необитаемом острове шоу типа Дом-2 с футболистами ит.д. ещё что-то типа смены профессии типа Месси работает сантехником или таксистом.
На канале "Наш футбол" (нынешний "Матч-премьер") было такое: кулинария со звездами. Вела Виктория Лопырева, а приглашали туда игроков РПЛ. А Федя Смолов, будучи ее тогдашним бойфрендом, подарил ей цветы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Да надоели уже эти новости про борца со временем. Уже 4-5 новость по этой теме ,с его комментариями.
Видимо слишком много свободного время после развода и окончания карьеры.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AstaAsta
Откуда вообще пошёл миф о том, что футбол стал каким-то неинтересным со стороны зрителя? Пике, Перес вообще в курсе что рейтинги просмотров матчей только растут, стадионы топ-лиг продолжают заполняться, и вообще футбол продолжает оставаться золотой жилой с точки зрения заработка со стороны потребителя?
Кстати забавно, что недавно Пике вообще предлагал сделать матчи короче, потому что молодежи не интересно долго возиться с просмотрами, но сегодня он предлагает реалити-шоу какое-то создать из футбола.Из крайности в крайность просто кидает этих людей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Nottingham Forecast
А по ощущениям молодежи все взрослые люди - старпёры с пивными животами. Обменялись глупыми стереотипами, дальше какой план действий?
Но если посмотришь 20 лет назад - там % любителей футбола такой же, как и сейчас любителей онеме среди молодежи. Просто популярность самого футбола уже падает с развитием интернета появлением иных развлечений, доступ ко всему в разы проще. Если 20 лет назад 80% любителей футбола ржали над онимешками, сейчас 80% онимешек также относится к любителями футбола. По моим ощущениям, комментариев вроде "футбол для тупого быдла" стало в разы больше, чем 20 лет назад.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Куликов
Пориджи с клиповым мышлением не могут сконцентрировать внимание на чём-то более пары минут, ну надо же. Для таких хайлайты придумали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Зачем? Пусть остаются 90 минут. Для молодежи есть тикток и обзоры матчей, если им что-то не так
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Полностью согласен с Жераром, мы сегодня живём в огромном реалити-шоу, нужно больше программ типа футболисты на кухне , футболисты на необитаемом острове шоу типа Дом-2 с футболистами ит.д. ещё что-то типа смены профессии типа Месси работает сантехником или таксистом.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Кандидат в президенты подготавливает платформу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Панин
Ответ Экспертное мнение
Молодежи в принципе и сам футбол не нужен, давайте тогда отменим футбол? По ощущениям сейчас вся молодежь онимешники
Мне кажется, эта культура нам менее понятна, поэтому ее фанаты для нас больше выделяются из толпы, но это не значит, что основная масса фанатеют по этому.
Согласно отчету Б1, турецкое и азиатское кино достаточно нишевое и то же американское не может полностью заменить для нашего зрителя.
Да и много кто из молодежи футбол любит на самом деле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niru
Аудитория выбирает сама какой продукт смотреть,если хочет больше элементов шоу,и прочего-пусть смотрят медиалигу,у матчей по 90 минут своя огромная аудитория,зачем это смешивать-непонятно)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Так пусть на спортс заходят! Будут знать всё и даже больше про бузовых и депутатов, политику и дятлов из медиалиги. Даёшь sports. es/fooball
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Ты в своей медиалиге можешь хоть 4 периода по 5 минут сделать - футбол оставь в покое
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ Экспертное мнение
Молодежи в принципе и сам футбол не нужен, давайте тогда отменим футбол? По ощущениям сейчас вся молодежь онимешники
А по ощущениям молодежи все взрослые люди - старпёры с пивными животами. Обменялись глупыми стереотипами, дальше какой план действий?
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий