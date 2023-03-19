Жерар Пике: «Молодежи не нужны просто матчи по 90 минут – они хотят жить в этом 24 часа в сутки и знать все. Клубы должны открыться, либо потеряют фанатов»

считает, что футбол в нынешнем виде недостаточно развлекает молодую аудиторию.

– В футболе много пуристов – им очень интересно то, что происходит на поле, им интересна тактика. Это все очень хорошо, но мы все больше и больше двигаемся в сторону развлечений.

Футбольные клубы чрезмерно защищают игроков, не позволяют им пересекать черту, их слова почти всегда звучат одинаково. Но чем больше их будет в соцсетях, тем лучше, хоть такой контент – это и не футбол как таковой. Футболу свойственна нехватка информации.

Клубам придется открываться, хоть им и не всегда будет от этого хорошо, ведь сейчас они хотят контролировать все. Если клубы этого не сделают, то потеряют фанатов.

– Продукт, который предлагает Ла Лига сейчас, устарел?

– Нет, нет. Продукт – это футбол, и это лучшее из того, что можно увидеть в . Но если речь просто о матчах, которые длятся по 90 минут, то молодые люди этого не хотят. И это не критика.

Молодежи хотят жить в этом 24 часа в сутки и знать, что происходит вокруг матчей. Они хотят знать все. Это как трансферный рынок. Даже если переход не осуществился, то слух о нем был, мы знаем о встречах в ресторанах...

Люди хотят ожиданий. Ла Лига уже не борется с АПЛ вне зависимости от того, как сильно она этого хочет. Да, клубы стараются привлечь потребителей через разные платформы.

Вы лучше знаете музыкантов и актеров благодаря их действиям и тому, как они преподносят их миру. Спортсмены этого не делают. Они все сильнее закрываются. Их не знают, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас