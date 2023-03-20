Пике не жалеет о завершении карьеры: «Если матч начинался после обеда, на солнцепеке, было тяжело. Я выиграл все и уже не был так нужен команде»
Жерар Пике не жалеет о завершении профессиональной карьеры.
– Вы завершили карьеру в ноябре. Могли ли вы играть дольше?
– Да, но я не люблю давление. Я играл много лет, и каждый раз мне было трудно. Если матч начинался в 16:00, после обеда и на солнцепеке, мне было тяжело. Нужно быть честным. У меня не было энтузиазма, мне нужны были новые вызовы, и я увидел, что я уже не так важен для команды, как раньше. Я не был счастлив, и я принял правильное решение.
– Вы не жалеете об этом?
– Вовсе нет. Я просто скучаю по соперничеству и той напряженной атмосфере, по матчам на «Бернабеу» и в Корнелье.
– Вас оскорбляли?
– Очень сильно. Но это мотивировало меня. Я дошел до того, что, чтобы защитить себя, выходя на поле, представлял, что болельщики – это актеры. В конце концов это перестало меня задевать.
– Оглядываясь назад, что вы видите?
– Карьеру, о которой я мечтал. Я стал тем игроком, которым хотел быть. Я ушел, думая, что добился всего и выиграл все. Это было прекрасно.
– Вы беспокоились о том, чем будете заниматься после того, как повесите бутсы на гвоздь?
– Очень. Бывшие товарищи по команде, такие как Пуйоль или Вилья, сказали мне, что на следующий день после завершения карьеры задались вопросом: «Что дальше?» Нам повезло заработать много денег за короткое время, но распоряжаться этими деньгами и поддерживать уровень жизни, к которому привык, очень сложно. К этому трудно приспособиться. Я был готов благодаря испанской медиалиге, – сказал бывший защитник «Барселоны».
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