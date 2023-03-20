Пике не жалеет о завершении карьеры: «Если матч начинался после обеда, на солнцепеке, было тяжело. Я выиграл все и уже не был так нужен команде»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Давид Вилья Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике не жалеет о завершении профессиональной карьеры.

– Вы завершили карьеру в ноябре. Могли ли вы играть дольше?

– Да, но я не люблю давление. Я играл много лет, и каждый раз мне было трудно. Если матч начинался в 16:00, после обеда и на солнцепеке, мне было тяжело. Нужно быть честным. У меня не было энтузиазма, мне нужны были новые вызовы, и я увидел, что я уже не так важен для команды, как раньше. Я не был счастлив, и я принял правильное решение.

– Вы не жалеете об этом?

– Вовсе нет. Я просто скучаю по соперничеству и той напряженной атмосфере, по матчам на «Бернабеу» и в Корнелье.

– Вас оскорбляли?

– Очень сильно. Но это мотивировало меня. Я дошел до того, что, чтобы защитить себя, выходя на поле, представлял, что болельщики – это актеры. В конце концов это перестало меня задевать.

– Оглядываясь назад, что вы видите?

– Карьеру, о которой я мечтал. Я стал тем игроком, которым хотел быть. Я ушел, думая, что добился всего и выиграл все. Это было прекрасно.

– Вы беспокоились о том, чем будете заниматься после того, как повесите бутсы на гвоздь?

– Очень. Бывшие товарищи по команде, такие как Пуйоль или Вилья, сказали мне, что на следующий день после завершения карьеры задались вопросом: «Что дальше?» Нам повезло заработать много денег за короткое время, но распоряжаться этими деньгами и поддерживать уровень жизни, к которому привык, очень сложно. К этому трудно приспособиться. Я был готов благодаря испанской медиалиге, – сказал бывший защитник «Барселоны».

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3 комментария

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ДЖИН
Пике легенда чемпион мира и европы, четырежды лч. Доказывать нечего ему.
+9
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Real Madrid l
Легенда, кто бы что ни говорил
+6
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Дри66линг Нейа
Что то ПИКЕ в медиа много,нет?)
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