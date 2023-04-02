Юсупов о «Сочи» при Бердыеве: «Чуть более надежно стали играть. Раньше было поавантюрнее»

оценил игру «Сочи» при главном тренере .

— В чем команда поменялась тактически и в игровом плане с приходом Бердыева?

— Сложно сказать. Еще не так много времени Бекиевич в команде, поэтому потихонечку притираемся. Чуть более надежно стали играть. Не авантюрно. Раньше поавантюрнее играли.

— При Гаранине играли авантюрнее? Или при Федотове тоже?

— И при Федотове, и при Гаранине.

— Почему такие нестабильные результаты у «Сочи»: две победы над московскими командами, претендующими на медали, и разгромные поражения с суммарным счетом 0:7 в двух матчах с середняком и командой из нижней части таблицы?

— Есть обстоятельства, но не хочется говорить, потому что они будут звучать как отмазки. Действительно провалили два матча. Если бы еще третий матч проиграли, наверное, уже было бы очень плохо. Сложно сказать, почему там не выиграли, а здесь выиграли.

— По вашим ощущениям, эта команда в нынешнем виде способна повторить прошлогодний результат в виде второго места? Понятно, что не в этом сезоне, а в перспективе.

— У нас уходят игроки. Новых особо не приходит, поэтому если будет усиление, то, конечно, можем. Почему нет? У нас ушли лидеры. У «Динамо», к примеру, тоже ушли, но на их места пришли другие футболисты. Такие же дорогие.

А у нас такого нет, поэтому по своей ситуации скажу, что вылезаем как можем. Кто-то даже не на своих позициях играет. Но что есть, то есть. Стараемся выжимать максимум, – сказал хавбек « ».