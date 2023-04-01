Бердыев о 2:0 с «Динамо»: «Удовлетворен игрой «Сочи» в меньшинстве. Скоростей нам не хватает, будем молодых подпускать потихоньку»

остался доволен победой «Сочи» над « » (2:0).

– Есть удовлетворение от результата, как играли в меньшинстве. Благодарен ребятам за самоотверженность, за правильные перестроения.

– Было два поражения от соперников внизу таблицы – с общим счетом 0:7. Теперь победа. Что тогда было?

– Если брать первый матч, который проиграли 0:4 « », безусловно, в первом тайме имели много моментов. Реализуй один – была бы другая игра. Но у нас дальше пошла авантюра.

Что касается Воронежа (0:3) – там проиграли единоборства. Плюс отсутствие и сказывается. Для нас это большая потеря. Их в Воронеже не было.

– Стоит ли перед вами задача обновлять команду? Много возрастных игроков.

– Согласен. Скоростей нам не хватает. Визуально видно, что в чем‑то уступаем, но у нас есть опытные игроки, которые имеют другие возможности.

Есть стратегическая задача – молодых привлекать. Мы этим и занимаемся. Все тренеры умеют работать с молодежью. Но есть специфика: как подвести молодых. Мы потихоньку будем своих молодых подпускать.

– Денис Адамов великолепный матч провел. Или Джанаев – номер один?

– Независимо от удаления следующий матч будет играть Адамов. Потому что он проводит хороший тренировочный процесс.

Вообще, у нас три сильных вратаря. На этой позиции нет проблем, – сказал главный тренер «Сочи».