Геркус о Кокорине: «Таких игроков-раздолбаев, которые профукали талант, очень много»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Илья Геркус Футбол

Илья Геркус считает, что форвард Александр Кокорин растратил свой талант.

– Если возьмем того же Кокорина, нет ощущения, что это пример такого пагубного влияния лимита?

– Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин. 

Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Левандовски. Который, закусив удила, будет в борозду…

Таких игроков-раздолбаев очень много. Которые просто взяли и профукали свой талант, – сказал экс-президент «Локомотива».

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1 комментарий

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Антонио Мартынов
Кстати очень неплохой ролик сняли на мяч прокашн. О лимите на легионеров
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