« » набрала 71 очко в 27 турах – один из лучших результатов в истории Ла Лиги.

Команда Хави продолжает лидировать в чемпионате Испании после разгромной победы над «Эльче» (4:0).

71 очко в 27 первых матчах чемпионата – второй результат в истории лиги. Такие же показатели были у «Барселоны» в сезоне-2012/13 и у «Реала» в сезоне-2011/12.

Наибольшее количество очков после 27 туров в Ла Лиге набрала «Барселона» сезона-2010/11 – 74.

«Реал» идет на втором месте с 56 очками, имея матч в запасе.