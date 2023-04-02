«Барса» набрала 71 очко в 27 турах – второй результат в истории Ла Лиги. У «Реала» на 15 меньше при игре в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» набрала 71 очко в 27 турах – один из лучших результатов в истории Ла Лиги.

Команда Хави продолжает лидировать в чемпионате Испании после разгромной победы над «Эльче» (4:0).

71 очко в 27 первых матчах чемпионата – второй результат в истории лиги. Такие же показатели были у «Барселоны» в сезоне-2012/13 и у «Реала» в сезоне-2011/12.

Наибольшее количество очков после 27 туров в Ла Лиге набрала «Барселона» сезона-2010/11 – 74.

«Реал» идет на втором месте с 56 очками, имея матч в запасе.

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61 комментарий

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пенис лукаку
Хави превзошел Гвардиолу по количеству побед после первых 53 матчей Ла Лиги:

• Луис Энрике - 41
• Хави - 40
• Пеп Гвардиола - 39
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ДЖИН
Ну что тут написать - тотальная Доминация Хави в Испании. Это пока первая ступень. Такой отрыв бывал тока при Гвардиоле.
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Raul14
скажите спасибо Негрейре))
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прощай Роналду
Тут Реалу даже Тутанхамон не поможет)
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Altim
Ответ GuruFutbola
Почему на скрине не вырезали лузеров со 2 места? Они не достойны находиться по соседству с гегемоном, Атлетико должен забирать свое серебро)
Стыдно за такие комментарии от болельщиков.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ AnMe
Жду летнее трансферное окно, чтобы посмотреть на Мадрид. Был удивлен, что зимой оставили все, как есть. Еще фанаты Реала после игры с Барсой закидали его, хотя я эти жесты вообще не понял. По сути у него там старички легенды тянут еле еле и пару норм игроков. И то даже так в ЛЧ Челси должны пройти с их формой. Не виноват же, что больше некого ставить.
Если он это не сделает, Реалу - крышка.
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Barca
Ответ Любезный Коссутий
это вообще тяжелый случай. худший состав на миллиард в истории. даже наш МЮ, с недо-тренером рагником, и старичком Кришти, не позволил себе в прошлом сезоне упасть ниже 6 места. а у синебуса все безнадежно в этом сезоне.
Я про руководство буду молчать, так как не мне, фанаты Барсы, говорить про неадекватное руководство 😂
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ZaSvabody
Ответ AnMe
Безумно рад, что Барселона набирает обороты. Несколько сезонов дичайший кризис, конечно. Много помоев вылили. Сейчас адекватная игра, где именно все играют, как команда. Доработать есть конечно что, но маленькими шагами вперед все же идут. Ждём возвращение важных игроков на матч с Реалом. Френки и Педри очень нужны. Интересно будут ли?
Увы, но Педри точно нет. По Френки пока что непонятно.
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AnMe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Спасибо" Пересу за гениальную трансферную работу
Жду летнее трансферное окно, чтобы посмотреть на Мадрид. Был удивлен, что зимой оставили все, как есть. Еще фанаты Реала после игры с Барсой закидали его, хотя я эти жесты вообще не понял. По сути у него там старички легенды тянут еле еле и пару норм игроков. И то даже так в ЛЧ Челси должны пройти с их формой. Не виноват же, что больше некого ставить.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
А Винисиусу уже собирают деньги на билет в Бразилию?
Стену кумиров комплектирует
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Любезный Коссутий
Ответ Barca
А Челси и не так, и не сяк)
это вообще тяжелый случай. худший состав на миллиард в истории. даже наш МЮ, с недо-тренером рагником, и старичком Кришти, не позволил себе в прошлом сезоне упасть ниже 6 места.
а у синебуса все безнадежно в этом сезоне.
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Barca
Всё-таки какую работу совершил Хави в этом сезоне!
Да в ЛЧ, откровенно, не повезло с травмами, но в ЛаЛиге уверенно идём на первом месте!
Суперкубок Испании уже завоёван, а Кубок Испании ещё предстоит!
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нет. В Лондоне их предостаточно. Можно было бы в Зенит отправить, если бы Мак остался в России
А Винисиусу уже собирают деньги на билет в Бразилию?
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Barca
Ответ Любезный Коссутий
Барселона наглядно показывает Ливерпулю, что лучше 7 раз выиграть условные 1-0 (ок, в этот раз 4-0), чем 1 раз 7-0, и как возглавлять турнирную таблицу, а не плестись в зоне ЛК
А Челси и не так, и не сяк)
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blaugrano
Ответ Bazilic
И при этом Гол против Соссьедада - автогол Гарсии Гол против Бетиса - автогол Кунде Гол против Реала - автогол Араухо Гол против Осасуны - судейский позор, который были обязаны отменять
Автоголы - проблема лично Барсы.
А вот с Осасуной да, были все основания для отмены. Тем слаще та победа, добытая в меньшинстве и вопреки всему беспределу.
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Любезный Коссутий
Барселона наглядно показывает Ливерпулю, что лучше 7 раз выиграть условные 1-0 (ок, в этот раз 4-0), чем 1 раз 7-0, и как возглавлять турнирную таблицу, а не плестись в зоне ЛК
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нет. В Лондоне их предостаточно. Можно было бы в Зенит отправить, если бы Мак остался в России
Мак в России не откроется, тут Вкусно и точка
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Ramil Usmanov
Хави и команду построил, и результат даёт! Браво!
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AnMe
Ответ Мохнатый55
Барселона пропускает лишь в каждом третьем (!) матче. Невероятно просто. А вот в ЛЧ умудрились пропустить в каждом матче, причем дважды от Виктории Пльзень. Да, в то время была эпидемия травм, но контраст все равно огромный.
Интересно посмотреть на Барсу в полном составе в ЛЧ, честно говоря. Надеюсь в следующем сезоне повезёт. На золото явно не тянут, надо доработать многое. Но хотелось бы посмотреть на игру с топ клубами.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
В Мадриде Мак закрылся?
Нет. В Лондоне их предостаточно. Можно было бы в Зенит отправить, если бы Мак остался в России
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Butrymovich Mikalai
и это при максимальном давлении через прессу
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Boni Jek
Реал вечно второй
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хакими тоже на банке... Проигрывает конкуренцию Карвахалю и Васкесу
Вот это конкуренция в реале!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любезный Коссутий
полный провал
Это фиаско. Может Перес в плену, и действует под угрозами?
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У нас есть Азар. 150 млн, не меньше 😁
В Мадриде Мак закрылся?
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