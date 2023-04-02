«Барса» набрала 71 очко в 27 турах – второй результат в истории Ла Лиги. У «Реала» на 15 меньше при игре в запасе
«Барселона» набрала 71 очко в 27 турах – один из лучших результатов в истории Ла Лиги.
Команда Хави продолжает лидировать в чемпионате Испании после разгромной победы над «Эльче» (4:0).
71 очко в 27 первых матчах чемпионата – второй результат в истории лиги. Такие же показатели были у «Барселоны» в сезоне-2012/13 и у «Реала» в сезоне-2011/12.
Наибольшее количество очков после 27 туров в Ла Лиге набрала «Барселона» сезона-2010/11 – 74.
«Реал» идет на втором месте с 56 очками, имея матч в запасе.
• Луис Энрике - 41
• Хави - 40
• Пеп Гвардиола - 39
а у синебуса все безнадежно в этом сезоне.
Да в ЛЧ, откровенно, не повезло с травмами, но в ЛаЛиге уверенно идём на первом месте!
Суперкубок Испании уже завоёван, а Кубок Испании ещё предстоит!
А вот с Осасуной да, были все основания для отмены. Тем слаще та победа, добытая в меньшинстве и вопреки всему беспределу.