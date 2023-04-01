«Барселона» выиграла 5 матчей подряд, в Ла Лиге – 11 из 12 последних. Дальше – «Реал» в Кубке

« » продлила серию побед до 5 матчей во всех турнирах.

Команда Хави разгромила « » (4:0) в гостевой игре 27-го тура .

В последний раз каталонцы проигрывали 26 февраля – их одолела «Альмерия» (1:0). Помимо этого поражения у «Барселоны» за последние 12 матчей в чемпионате 11 побед.

Начиная со 2 марта «блауграна» выиграла 5 раз подряд в Кубке Испании и Ла Лиге, четырежды – всухую. Далее она встретится с «Реалом» в кубковом полуфинале – это случится 5 апреля.