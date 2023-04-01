«Барселона» выиграла 5 матчей подряд, в Ла Лиге – 11 из 12 последних. Дальше – «Реал» в Кубке
«Барселона» продлила серию побед до 5 матчей во всех турнирах.
Команда Хави разгромила «Эльче» (4:0) в гостевой игре 27-го тура Ла Лиги.
В последний раз каталонцы проигрывали 26 февраля – их одолела «Альмерия» (1:0). Помимо этого поражения у «Барселоны» за последние 12 матчей в чемпионате 11 побед.
Начиная со 2 марта «блауграна» выиграла 5 раз подряд в Кубке Испании и Ла Лиге, четырежды – всухую. Далее она встретится с «Реалом» в кубковом полуфинале – это случится 5 апреля.
А во втором тайме просто вышли и всё решили, не оставив никаких вопросов )
Леву и Фати с прерыванием своих безголовых серий - надеюсь, это даст им уверенности.
Ферран тоже молодец, хороший гол забил.
А в Мадриде, тем временем, холодает до -15 )