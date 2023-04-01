«Барселона» выиграла 5 матчей подряд, в Ла Лиге – 11 из 12 последних. Дальше – «Реал» в Кубке

Теги Барселона Хави Ла Лига Эльче Футбол

«Барселона» продлила серию побед до 5 матчей во всех турнирах.

Команда Хави разгромила «Эльче» (4:0) в гостевой игре 27-го тура Ла Лиги.

В последний раз каталонцы проигрывали 26 февраля – их одолела «Альмерия» (1:0). Помимо этого поражения у «Барселоны» за последние 12 матчей в чемпионате 11 побед.

Начиная со 2 марта «блауграна» выиграла 5 раз подряд в Кубке Испании и Ла Лиге, четырежды – всухую. Далее она встретится с «Реалом» в кубковом полуфинале – это случится 5 апреля.

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18 комментариев

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Butrymovich Mikalai
ну перед Реалом расчехлят все орудия..... от Тебаса до последнего бота ...
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Boni Jek
Барселона уничтожит реал! Это традия.
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Nacho13
Ответ Artem Piatkov
Главное что по Лигам Чемпионов -9 и это не изменить :))
Лига чемпионов с 1992 года проводится, если что.
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_Amelina_ Landau
Ферран забил, мля...это события! ) Деревянный ЦЗ Милитао и то 4 мяча имеет. ) Продайте обоих в один клуб - будет интересно за их "дуэтом" посмотреть. )
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Роман
Ожидаем мадридское манипуляции и давление, ждём новых вбросов про Гави и про влияние Барселоны на систему VAR.
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Леван Мкртчян
Ответ Никита Кожемяка
Ферран, ты ли это?
Просто на стадионе Ельче стоит электронный отпугиватель птиц, поэтому Торрес не отвлекался на них сегодня и не пытался убить
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Burel
Ответ rigobersong
Жаль мадридский реал, опять топарь Чави будет унижать Эстонца:))
Уэс Браун - один требл, реал за 120 лет жирования на королевской казне - ...
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Ansu Fati
Ответ Artem Piatkov
Главное что по Лигам Чемпионов -9 и это не изменить :))
Не хочешь об очных матчах поговорить?))
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Игорь Климов
Победы Барселона в следующем матче!
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MK
Кубок все ближе
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GuruFutbola
Да, не повезло нашему меньше чем клубу терпеть 4 унижение подряд от своего хозяина - Маэстро Хави, но им не привыкать, а ведь это только апрель)
+8
-3
+5
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Joel Campbell
Могут побить рекорд Ла Лиги по набранным очкам за сезон ,если выиграют 10 раз из оставшихся 11 матчей
+6
-1
+5
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Artem Piatkov
Ответ Кирилл
Первый тайм провели в энергосберегающем режиме и давали Эльче шансы. А во втором тайме просто вышли и всё решили, не оставив никаких вопросов ) Леву и Фати с прерыванием своих безголовых серий - надеюсь, это даст им уверенности. Ферран тоже молодец, хороший гол забил. А в Мадриде, тем временем, холодает до -15 )
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
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Леван Мкртчян
Лева настолько крут, что сегодня даже сделал ассист сам на себя, его правая нога вовремя увидела открывание левой и отыгралась от неё прямо в ворота
+6
0
+6
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Никита Кожемяка
Ферран, ты ли это?
+6
0
+6
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rigobersong
Жаль мадридский реал, опять топарь Чави будет унижать Эстонца:))
+14
-4
+10
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Кирилл
Первый тайм провели в энергосберегающем режиме и давали Эльче шансы.
А во втором тайме просто вышли и всё решили, не оставив никаких вопросов )

Леву и Фати с прерыванием своих безголовых серий - надеюсь, это даст им уверенности.
Ферран тоже молодец, хороший гол забил.

А в Мадриде, тем временем, холодает до -15 )
+27
-2
+25
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Bazilic
Чемпионство все ближе
+13
0
+13
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