Левандовски забил впервые за 6 матчей. У поляка 26 мячей в 34 играх за «Барселону»
Роберт Левандовски прервал пятиматчевую серию без голов.
Форвард открыл счет на 20-й минуте матча с «Эльче» (1:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги. 34-летний футболист воспользовался скидкой защитника Рональда Араухо после навеса со штрафного.
До этого в последний раз нападающий забивал 23 февраля – «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы. С тех пор за 3 игры в составе «Барселоны» и 2 игры за Польшу Левандовски не отметился результативными действиями.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира Ла Лиги, забившего 16 раз за 23 матча в чемпионате, можно ознакомиться здесь.
«Эльче» – «Барселона». 0:1 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция
Такие серии у всех бывают
Главное, чтобы продолжил дальше забивать, а не снова влез в «безголевую серию».