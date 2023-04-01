Левандовски забил впервые за 6 матчей. У поляка 26 мячей в 34 играх за «Барселону»

Теги Барселона Ла Лига Эльче Роберт Левандовски Рональд Араухо Футбол

Роберт Левандовски прервал пятиматчевую серию без голов.

Форвард открыл счет на 20-й минуте матча с «Эльче» (1:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги. 34-летний футболист воспользовался скидкой защитника Рональда Араухо после навеса со штрафного.

До этого в последний раз нападающий забивал 23 февраля – «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы. С тех пор за 3 игры в составе «Барселоны» и 2 игры за Польшу Левандовски не отметился результативными действиями.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Ла Лиги, забившего 16 раз за 23 матча в чемпионате, можно ознакомиться здесь.

«Эльче» – «Барселона». 0:1 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Забьет в следующей игре 💯
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Yury Fedoseev
Ответ nobrainnopain
И какому непростому сопернику☝️
Обошлось без пенальти , красава вообще
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Игорь Климов
Жду ещё минимум один гол во втором тайме от Левандовски!
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Bazilic
Отлично
Такие серии у всех бывают
0
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Роман
Эльче- очередная жертва Золотомячковского.
+3
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Эл Ку
Прорвало
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Кирилл
Забил прям корявеньким ударом )

Главное, чтобы продолжил дальше забивать, а не снова влез в «безголевую серию».
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nobrainnopain
И какому непростому сопернику☝️
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Вова Гаврилов
Все же эталонный бомбардир, надеюсь на этом не остановиться
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