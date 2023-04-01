Левандовски забил впервые за 6 матчей. У поляка 26 мячей в 34 играх за «Барселону»

прервал пятиматчевую серию без голов.

Форвард открыл счет на 20-й минуте матча с «Эльче» (1:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги. 34-летний футболист воспользовался скидкой защитника после навеса со штрафного.

До этого в последний раз нападающий забивал 23 февраля – «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы. С тех пор за 3 игры в составе «Барселоны» и 2 игры за Польшу Левандовски не отметился результативными действиями.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира , забившего 16 раз за 23 матча в чемпионате, можно ознакомиться здесь.

«Эльче» – «Барселона». 0:1 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция