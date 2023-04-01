Фати забил «Эльче». У вингера «Барселоны» первое результативное действие в Ла Лиге с октября
Ансу Фати совершил результативное действие в Ла Лиге впервые за 15 игр.
Вингер «Барселоны» забил «Эльче» (2:0, второй тайм) на 56-й минуте матча 27-го тура.
В последний раз футболист «блауграны» забивал или отдавал голевой пас в чемпионате Испании 20 октября. Тогда он отметился голом в игре с «Вильярреалом» (3:0).
Если говорить о всех турнирах, то последний забитый мяч Фати датировался 19 января 2023-го – тогда «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) в Кубке Испании.
Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Надеюсь, этот гол добавит ему уверенности !