Фати забил «Эльче». У вингера «Барселоны» первое результативное действие в Ла Лиге с октября

Теги Барселона Ла Лига Эльче Ансу Фати Футбол

Ансу Фати совершил результативное действие в Ла Лиге впервые за 15 игр.

Вингер «Барселоны» забил «Эльче» (2:0, второй тайм) на 56-й минуте матча 27-го тура.

В последний раз футболист «блауграны» забивал или отдавал голевой пас в чемпионате Испании 20 октября. Тогда он отметился голом в игре с «Вильярреалом» (3:0).

Если говорить о всех турнирах, то последний забитый мяч Фати датировался 19 января 2023-го – тогда «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) в Кубке Испании.

Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
Ответ Tigran Voskanyan
Видимо гол поубавил ему мозгов, раз после замены не поприветстаовал Хави.
Сами разберутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigran Voskanyan
Ответ Ramil Usmanov
Хорошо, что забил Ансу. Надеемся гол придаст ему уверенности.
Видимо гол поубавил ему мозгов, раз после замены не поприветстаовал Хави.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Удачи Фати в дальнейших играх!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
Хорошо, что забил Ансу. Надеемся гол придаст ему уверенности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Мороз
Ответ прощай Роналду
Есть разница : 100млн)
ну и несколько голов в сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Кирилл
Очень хорошо протащил мяч и забил ) Надеюсь, этот гол добавит ему уверенности !
Наверное новость о возвращении Месси на него так подействовало, не хочет возвращать №10😁👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Артём Мороз
0 голов за 8-7 матчей...1гп... не одного не полного матча хотя с 15 либо с 17 января...и купили за 100+млн... а теперь сравни Фати: игрок с молодёжного состава,на него не было потрачено 100+млн найди разницу
Есть разница : 100млн)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ rigobersong
Круче Мудрика получается:)😎
Не за того 100млн выложили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
ну, теперь можно и в МЮ )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
Ответ Vlad
надеюсь торресу тоже придаст уверенности
не, этот безнадёжный
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Мороз
Ответ rigobersong
Круче Мудрика получается:)😎
0 голов за 8-7 матчей...1гп... не одного не полного матча хотя с 15 либо с 17 января...и купили за 100+млн... а теперь сравни Фати: игрок с молодёжного состава,на него не было потрачено 100+млн найди разницу
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Кирилл
Очень хорошо протащил мяч и забил ) Надеюсь, этот гол добавит ему уверенности !
надеюсь торресу тоже придаст уверенности
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
отлично, ещё и торес забил. сегодня ни день, а сказка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ахаха что вы со мной творите😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Очень хорошо протащил мяч и забил )
Надеюсь, этот гол добавит ему уверенности !
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Круче Мудрика получается:)😎
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий