Фати забил «Эльче». У вингера «Барселоны» первое результативное действие в Ла Лиге с октября

совершил результативное действие в впервые за 15 игр.

Вингер «Барселоны» забил « » (2:0, второй тайм) на 56-й минуте матча 27-го тура.

В последний раз футболист «блауграны» забивал или отдавал голевой пас в чемпионате Испании 20 октября. Тогда он отметился голом в игре с «Вильярреалом» (3:0).

Если говорить о всех турнирах, то последний забитый мяч Фати датировался 19 января 2023-го – тогда « » разгромила «Сеуту» (5:0) в Кубке Испании.

Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.