Мудрик о давлении в «Челси»: «Мне даже нравится. Однажды те, кто говорил, что я неудачник, назовут меня победителем»

признался, что давление в « » мотивирует его.

«Давление серьезное, но это не впервые.

Мне это даже нравится, потому что однажды тот, кто говорил, что я неудачник, назовет меня победителем. Время покажет», – сказал полузащитник «Челси» и сборной в эфире .

Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноваты же вы, трактористы, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»

Джеррард раскритиковал Мудрика за матч с Англией: «Будь вы его тренером, вы бы разочаровались. Он все еще учится играть»