Мудрик о давлении в «Челси»: «Мне даже нравится. Однажды те, кто говорил, что я неудачник, назовут меня победителем»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Sky Sports Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик признался, что давление в «Челси» мотивирует его.

«Давление серьезное, но это не впервые.

Мне это даже нравится, потому что однажды тот, кто говорил, что я неудачник, назовет меня победителем. Время покажет», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Украины в эфире Sky Sports.

Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноваты же вы, трактористы, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»

Джеррард раскритиковал Мудрика за матч с Англией: «Будь вы его тренером, вы бы разочаровались. Он все еще учится играть»

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66 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
По требованию украинцев эфир переписали, но уже без слов Мудрика "время покажет".
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KMR
Ответ Валерий Петров
Фред перед переходом играл в Шахте как боженька, так что 50 лямов, что за него отдали - не так уж сильно завышенная цена
Но для убеждения МЮ его перед ЧМ даже в сборную заявили.
Хотя в сборной он или не играл или играл со скамейки.
Боженька так себе.
Ну точно далек от Ферны или Мхитаряна на момент перехода.
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Ashan Sorokin
Ответ nick-basil
У Квары старт в приличной лиге вышел гармоничней - небольшой контракт, забота и индивидуальное внимание Спалетти. Теперь можно спокойней развиваться и в деньгах и в футболе. Умопомрачительный аванс можно никогда не оправдать. Есть примеры.
Недооценили его в сериале ,сейчас главное для Наполи его подороже продать , в следующем сезоне защитники лиги его сьедят
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Алексей Зуев
Ответ Игорь Замаруев
они просто бесятся, что за наших поленьев-лимитчиков никто в Европе даже 10 миллионов не даст, а тут украинец переходит в топ-клуб за рекордные 70 миллионов евро. У "патриотов" горит знатно от этого
Не, если реально смешно? Почему не посмеяться? Мудрик за 70+30 ))) Никакого анекдота не нужно.
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nick-basil
У Квары старт в приличной лиге вышел гармоничней - небольшой контракт, забота и индивидуальное внимание Спалетти. Теперь можно спокойней развиваться и в деньгах и в футболе. Умопомрачительный аванс можно никогда не оправдать. Есть примеры.
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prus_3
Самовнушение сильная штука!
Челси тоже такие: "Вы говорите, что мы выбросили 100 млн на ветер?! Но нам это даже нравится. Тем более деньги, все до последнего цента, пошли на благо украинского народа. СУГС!
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45_percent
Этот, похоже, на лавры Кокорина претендует
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Birdman NBA
Ответ Оригинальный Ник
Пацан уже победитель, в 20 подписать контракт на восемь лет с Челси — это в любом случае успех, ему даже в основе выходить не надо, всё равно будет успех
Так к нему вопросов и нет. Вопросы к Челси.
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l1973
Опять мудрик?
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Валерий Петров
Ответ KMR
Если вспомнить Фреда в первый сезон,то тоже была мутная покупка. Сейчас де железный игрок основы.
Фред перед переходом играл в Шахте как боженька, так что 50 лямов, что за него отдали - не так уж сильно завышенная цена
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Fierce
Как можно говорить о полезности трансфера спустя лишь 2 месяца? Вперед, Миша, мне нравится твой настрой и твои слова. Тренируйся и доказывай !
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Игорь Замаруев
Ответ Просто Я
окей. А Арсенал каким образом платил бы деньги с замороженным счетов?
они просто бесятся, что за наших поленьев-лимитчиков никто в Европе даже 10 миллионов не даст, а тут украинец переходит в топ-клуб за рекордные 70 миллионов евро. У "патриотов" горит знатно от этого
+3
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Corde Fidelium
Что он несет? Сначала покажи что ты победитель, а потом языком чеши. Над тобой вся европа (кроме одного хутора) ржет.
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nick-basil
Если еще промаринуют на лавке, то есть опасность, что будут проблемы. ... Языком загребать - пустое занятие
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В Иванов
Почему его нет в сборной АПЛ? Зинченко есть, а него нет.
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NIK7478
Мудрик, ты не неудачник, конечно, ты большой везунчик, что получил такой контракт, да еще в "Челси"! Но ты не игрок мирового уровня, о чём можно было бы подумать, глядя на твой ценник.
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Mr Azimof
Ауф!
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KMR
Если вспомнить Фреда в первый сезон,то тоже была мутная покупка. Сейчас де железный игрок основы.
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ks-1993
Мне этот товарищ Ивахнова в РПЛ напоминает, на которого половина комментаторов....
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Просто Я
Ответ CrusadeR
Вопрос в том на чьи бабки. Если с "замороженных" активов Абрамовича, то картинка вполне складывается. +Могли подписать кого угодно, но взяли именно укра. Как-то многовато случайностей.
окей. А Арсенал каким образом платил бы деньги с замороженным счетов?
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Russ Ivan
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей европейского футбола. Памятник этому апофеозу точно будет...
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Sergio666
Если бы этот трансфер провёл клуб любой другой топ лиги Европы - я бы был сильно удивлён.
Но когда это делает Английская лига + бывший клуб Аркадьевича то ясно всё становится.
Ну и самодурство Боули как бонус
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Алексей Ильин
оо уже что то на уровне дзюбы полилось из мудика
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Александр Милитинов
Одно дело - говорить о кайфе давления как Ибра и Криш, другое дело - доказывать это на поле)
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Андрей Балабаев
Ответ Coodesnik
Сразу видно,что мудрик очень мудрый. Читает пацанский цитатник в вк
Не очень. До классики пацанских пабликов ещё не дошёл. Кто не падал, тот не поднимался, кто не срал-не подтирался)
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