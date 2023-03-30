Мудрик о давлении в «Челси»: «Мне даже нравится. Однажды те, кто говорил, что я неудачник, назовут меня победителем»
Михаил Мудрик признался, что давление в «Челси» мотивирует его.
«Давление серьезное, но это не впервые.
Мне это даже нравится, потому что однажды тот, кто говорил, что я неудачник, назовет меня победителем. Время покажет», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Украины в эфире Sky Sports.
Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноваты же вы, трактористы, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»
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Хотя в сборной он или не играл или играл со скамейки.
Боженька так себе.
Ну точно далек от Ферны или Мхитаряна на момент перехода.
Челси тоже такие: "Вы говорите, что мы выбросили 100 млн на ветер?! Но нам это даже нравится. Тем более деньги, все до последнего цента, пошли на благо украинского народа. СУГС!
Но когда это делает Английская лига + бывший клуб Аркадьевича то ясно всё становится.
Ну и самодурство Боули как бонус